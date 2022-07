Obama afirma que siempre creyó que Bush era "una buena persona" y que tomó las decisiones que pudo

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, afirma que siempre creyó que el actual inquilino de la Casa Blanca, George W. Bush era "una buena persona".



"Creo, a título personal, que es un buen hombre que adora a su familia y a su país", ha dicho Obama en una entrevista exclusiva a la cadena de televisión CNN que se emite en la noche del viernes y cuyo contenido adelanta en su página web.



Obama ha criticado con frecuencia, durante la campaña, las que describió como "políticas fallidas" de Bush y prometió una "ruptura total" con los últimos ocho años.



El entrevistador John King ha preguntado al próximo mandatario si había algo de lo que quisiera retractarse ahora que ha pasado más tiempo con Bush.



Obama ha alabado al presidente saliente por ayudarle a llevar a cabo una transición fluida y ha dicho que lo que caracteriza en parte el funcionamiento de EE.UU. es su capacidad para que haya desacuerdos políticos sin perder el civismo.



El próximo mandatario, que asumirá el poder el próximo martes, ha afirmado también que cree que Bush tomó las mejores decisiones que pudo bajo circunstancias muy difíciles.



El líder demócrata ha asegurado que eso no cambia su opinión de que durante los últimos años se tomaron una serie de decisiones erróneas y que ahora él deberá heredar las consecuencias de muchas de ellas.



Además de su relación con Bush, Obama también ha hablado con CNN de algunos de los asuntos cruciales que afrontará durante los primeros días de su Gobierno, como la seguridad nacional y la economía.



Paquete de rescate financiero



Obama ha tenido ya algunos desacuerdos con el Congreso sobre el desembolso del segundo tramo del paquete de rescate financiero de 700.000 millones de dólares que Bush y el propio Congreso aprobaron antes de las elecciones.



Ha indicado que el segundo tramo de ese paquete, por valor de 350.000 millones de dólares, llevará aparejadas ciertas condiciones.



"No hay nada malo con que fijemos algunas condiciones, con que nos aseguremos de que el dinero no se va a destinar a compensar a los ejecutivos", ha señalado el futuro líder, quien ha dicho que una de sus prioridades es conseguir que el crédito vuelva a fluir de nuevo en la economía.



El nuevo mandatario ha insistido en que es importante que los propietarios de viviendas que están perdiendo sus casas tengan acceso al crédito y que también lo tengan los pequeños negocios que son, añadió, una parte vital de la economía.



"Si no pueden obtener crédito van a acabar por cerrar sus puertas y cuando cierran sus puertas la gente pierde puestos de trabajo", ha indicado Obama.



Ha añadido que si se produce esa situación, los desempleados no pueden pagar sus hipotecas y es así como se llega a situaciones como las que afronta ahora Estados Unidos.