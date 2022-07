Nebrera: "Respeto a Álvarez como persona aunque no como ministra"

"La ministra no es una cosa, a nadie se le llama cosa y tiene mi respeto como persona aunque no como ministra". La diputada del PP en el Parlamento de Cataluña, Montserrat Nebrera, ha vuelto a lamentar las declaraciones que hizo sobre Magdalena Álvarez, a la que llamó "cosa" y de la que dijo que "tiene un acento que parece un chiste", y ha pedido perdón, una vez más, a todo los andaluces que se sintieron ofendidos "porque esa no fue mi intención".



En una entrevista en "Los Desayunos de TVE" ha calificado sus declaraciones como una "desafortunada expresión de una buena intención" y ha querido dejar claro que "la cultura andaluza es parte de su sangre". También ha insistido en que este tema es una "no noticia que se ha convertido en noticia" porque interesa más hablar de ello y no de la crisis económica que vive España.



Tras disculparse, como ya ha hecho en su blog, ha manifestado que no respeta como ministra a Álvarez porque ha mantenido sus equivocaciones y ha dicho que "a ella nadie la va a echar de su sillón". Además ha vuelto a reiterar que Álvarez, a la que dice no entiende bien cuando habla, "tiene una sintaxis de pena".



Ha reconocido que su modo de criticar "a veces no es el más adecuado", a lo que ha añadido: "Llevo poco tiempo en política y ésto lo tendré que perfeccionar". Asegura que a veces no es consciente de la repercusión de sus palabras y que sus opiniones sobre la ministra fueron un "fragor que desencadenó el aturullamiento".



"En el PP, como en todas partes, hay diferentes varas de medir"



Preguntada por la posibilidad de que el expediente que su propio partido ha abierto por sus declaraciones sea una forma de ventilar rencillas internas por las desavenencias entre Nebrera y la dirección del partido, la diputada catalana ha dicho que "probablemente sí hay diferentes varas de medir en el PP y en todas partes". "El que tiene padrino se bautiza mejor que el que no lo tiene y esto es una obviedad", ha aseverado.



Aunque ha querido dejar claro que no piensa que haya sido un "ajuste de cuentas" por su decisión de no retirar su candidatura a la presidencia del partido en Cataluña cuando el partido respaldó la candidatura de Alicia Sánchez Camacho.



También ha querido puntualizar sus críticas a la decisión del PP de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña asegurando que lo que ella ha dicho es que la parte que hace referencia a la financiación, en concreto la que habla del principio de ordinalidad, no debería haberse recurrido.