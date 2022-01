La violencia de género suma dos víctimas más en las últimas horas en Guipúzcoa y Gran Canaria. La última mujer ha muerto, presuntamente a manos de su compañero sentimental, según ha informado el departamento vasco de Interior.El presunto agresor ha apuñalado a la mujer, que ha fallecido en el lugar de los hechos, y ha, tras lo que al parecer se ha autolesionado.La, mientras que las otras dos personas heridas están ingresadas en el Hospital Donostia. Los tres heridos, entre ellos el presunto agresor en calidad de detenido, han sidoEl Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) ha condenado la muerte de esta mujer en el municipio guipuzcoano presuntamente a manos de su pareja sentimental y ha convocado para este martes, que se celebrará a las doce del mediodía frente al Consistorio, en solidaridad con esta víctima, "así como con todas las víctimas de esta lacra social".La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Rentería -PSE-EE, PNV, PP, EA, EB y concejales no adscritos- se reunió esta tarde y aprobó un escrito en el que recordó que, recientemente, este Consistorio aprobó, por unanimidad, un"Pero en cambio, hoy es el día en que. Una mujer ha sido asesinada una vez más, con ello el machismo ha superado sus execrables límites", denunció.De este modo, condenó este "nuevo crimen" que, a su juicio, "no es un problema únicamente del que lo padece, sino de todos".Por otra parte, unadurante la mañana del domingo tras sufrir unaLos hechos ocurrieron en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria.El hombre fue detenido y se encuentra en las dependencias de la policía de la capital. Está previsto que pase a disposición judicial durante las próximas horas.Según recoge este lunes el diario La Provincia en la habitación donde se alojaban en un hotel próximo al mercado central de la capital grancanaria. Fue el recepcionista del turno de noche el que llamó a la Policía.Cuando los agentes llegaron al hotel la mujer ya estaba herida. La víctima fue evacuada hasta el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, donde falleció horas después. El presunto agresor fue detenido en el momento.El hecho pasó desapercibido para la mayoría de los clientes del hotel, aunqueentre las 06.00 horas y 07.00 horas de la mañana. Muchos se han enterado esta mañana de lo ocurrido por el periódico.Ni la fallecida, identificada como Jeanette R.D., ni su compañero sentimental, también de origen suramericano habían estado antes en las instalaciones del Hotel Valencia, situado en la trasera del Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado a Efe uno de los recepcionistas.El trágico suceso ha dejado consternados al director y el personal del Hotel Valencia, un establecimiento que nunca antes había registrado hechos similares en sus 30 años de historia.El de Las Palmas no es el único caso de violencia de género de las últimas horas. En Madrid, la Guardia Civil busca en los alrededores de Arroyomolinos a un hombre de 60 años por agredir presuntamente a su ex pareja. Tenía orden de alejamiento.La mujer de 44 años ha resultado herida de gravedad tras ser golpeada con un objeto contundente en la cabeza sobre las diez de la noche del domingo.La víctima, que fue hallada inconsciente en el suelo de su vivienda, sufre un traumatismo craneoencefálico severo.Las víctimas de la violencia pueden llamar al. En él recibirán asesoramiento las 24 horas del día los 365 días del año. El 016 es gratuito y