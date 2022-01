El calor incita a las garrapatas a lanzarse a los humanos

Con el calentamiento global, las garrapatas se están haciendo cada vez más amigas del hombre, según un grupo de científicos franceses que alerta del riesgo de epidemias como consecuencia del cambio climático.Las garrapatas son unos arácnidos que se alimentan de la sangre de los animales y a veces de los humanos. Al picarles, pueden transmitirles(o enfermedad de Lyme , que provoca enfalitis y meningitis).Las garrapatas de los perros son portadoras de rickettsias, bacterias que causan graves enfermedades infecciosas a los humanos. "Estas garrapatas prefieren indudablemente a los perros", ha explicadoDidier Raoult, investigador de un centro público en Marsella.Pero su equipo ha constatado que las enfermedades en humanos causadas por las rickettsias fuerondel 2003 y el 2005. "No comprendíamos por qué había discordancias" respecto a la época en la queprofileran más las garrapatas (primavera).Los investigadores se interesaron especialmente en "una pequeña epidemia" registrada enen el mes de abril más caluroso en medio siglo. Así pues, los investigadores lanzaron su hipótesis de que el calor podía ser un factor clave en el comportamiento de las garrapatas e incubaron garrapatas no infectadas.Un grupo de estos bichos fue sometido a temperaturas de 40ºC durante 24 horas y un segundo grupo a 25ºC. Luego, se les puso en contacto con los hombres. Los resultados fueron "espectaculares", según Raoult: "El 50% de las garrapatas incubadas a 40ºC se lanzó a una personas, contra ninguna entre las otras".Estos "cambios de afinidad" pueden entrañar "un aumento de las enfermedades transmisibles", concluyen estos científicos en el estudio que publica este martes la revista PLoS Neglected Tropical Diseases No son los primeros expertos que advierten de que muchas enfermedades se agravarán o extenderán por el planeta como consecuencia del cambio climático.