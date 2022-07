Las declaraciones de la Reina sobre las bodas gays levantan la polémica

Colectivos de gays y lesbianas e Izquierda Unida han criticado las opiniones sobre los matrimonios homosexuales recogidas en el último libro de Pilar Urbano La Reina muy de cerca. Los colectivos acusan a la Reina de haber hecho comentarios xenófobos y han solicitado a la Casa Real una rectificación pública.



En el libro, que se publica con motivo del 70 cumpleaños de la Reina, Doña Sofía se muestra en contra de la eutanasia, del aborto y de que se llame matrimonio a la unión de homosexuales.



Pilar Urbano ha informado a TVE que en conversaciones con la Reina, Doña Sofía ha mostrado su opinión sobre los homosexuales. Según Urbano, la Reina respeta a este colectivo pero no está de acuerdo con que su unión se llame matrimonio.



La periodista Pilar Urbano ha recogido opiniones polémicas de Doña Sofía que no han tardado en provocar numerosas reacciones. Aunque la Casa Real de momento no ha hecho ninguna declaración al respecto, numerosos grupos han mostrado sus opiniones.



Opiniones a favor y en contra



El diputado de IU Gaspar Llamazares ha dicho no compartir esas opiniones y ha insistido en que quien decide si la unión entre homosexuales es o no matrimonio, no es la Reina sino el Parlamento. "Por suerte, España no es un reino como en el pasado en el que quien reinaba tenía el poder político", ha agregado Llamazares en declaraciones en el Congreso.



El diputado del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha valorado positivamente las opiniones de la Reina y ha añadido que no condicionan "ninguna acción política". Asi mismo, el diputado popular ha mostrado su deseo de leer el libro de Urbano.



El PSOE, por su parte, no va realizar "ninguna valoración", según ha asegurado su secretaria de Política Institucional y Autonómica socialista, Mar Moreno.

En declaraciones en la Asamblea de Madrid, Moreno ha argumentado que dichas opiniones no suponen un "pronunciamiento oficial" de la Reina ni de la Casa Real, y ha subrayado el "contexto" de publicación de un libro en que se enmarcan.



Iñaki Anasagasti, senador del PNV, ha defendido a la Reina y ha recalcado que "está en todo su derecho para opinar" sobre temas como el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual, aunque ha reconocido que se ha metido "en un jardín de rosas, pero también de espinas".



La Federación de Mujeres Progresistas también ha mostrado su opinión sobre las declaraciones de Doña Sofía. Su presidenta, Yolanda Besteiro, ha dicho que la Reina "no tiene por qué opinar" sobre cuestiones en las que hay implicados los derechos de muchos ciudadanos. "Puede tener una opinión como persona, pero no como Reina", ha afirmado.



Sin embargo, la Reina también ha recibido apoyo por sus declaraciones. La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha felicitado a la Reina por "dar la cara" con sus "valientes declaraciones", que según Latorre arrojan "un poco de luz en el oscuro panorama" que vive España.



Piden que rectifique



La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha ido más allá al pedir a la Casa Real que rectifique las declaraciones de la Reina.



En un comunicado, este colectivo considera "inaudito que la Casa Real, que nunca se había pronunciado en temas sociales, lo haga actualmente, en boca de la Reina, con una parte de la ciudadanía discriminada históricamente, y con una ley que les garantiza la igualdad de sus uniones".



Esta Federación ha recordado que la Monarquía es una institución que tiene que representar a toda la ciudadanía, dejando de lado sus prejuicios, su moral y su religión.



"La Casa Real, y ella como madre, entienden que sus hijos puedan superar tradiciones y casarse con personas divorciadas o divorciarse ellos mismos, pero no parece querer entender que nuestras madres quieran vernos casados y asegurados nuestros derechos", ha puntualizado FELGTB.



La Confederación Española de Lesbianas, Gays Bisexuales y Transexuales COLEGAS considera que las opiniones de la Reina merecen todo el respeto, como las de cualquier otro ciudadano, pero ha recordado que la mayoría de los españoles se muestra favorable a la utilización del término matrimonio para referirse a la unión entre personas del mismo sexo.