"Ser Rey no es fácil. Ser reina no es cómodo.. Ella lleva 33 años siéndolo junto al autor de esta frase, el Rey Juan Carlos I, "el hijo de los Barcelona", con el que se casó "muy enamorada" -insiste cuando le preguntan- hace 46.Ha sido princesa, lo sigue siendo de Grecia, reina, madre y ahora abuela.. Es Sofía Margarita Schleswing-Holstein Sonderburg-Glucksburg o como todo el mundo la conoce, la Reina Sofía.Una mujer discreta, una "compañera de viaje", según el Rey, que la ha definido en varias ocasiones como. Una de las últimas reinas de Europa que nació y fue educada para ser reina y, aún así, una defensora de la "plebeyización" de la monarquía como garantía de la continuidad de la institución.Este año celebra su cumpleaños en Madrid, con su familia. Asistirá a un, al que admira, y luegocon sus más allegados.Será un cumpleaños tranquilo, en casa, como el del año pasado. Pero no siempre ha sido así. Hace dos años, celebró sus 68 años a bordo de un avión rumbo a Montevideo (Uruguay) para asistir junto al Rey a la XVI Cumbre Iberoamericana.Un año antes, sopló las velas en la Clínica Ruber donde había nacido 48 horas antes su séptima nieta y primogénita de los Príncipes de Asturias, la Infanta Leonor.Y es que no es raro que su aniversario coincida con importantes noticias para la Casa Real. Un día antes de su 65 cumpleaños, en 2003, se anunció el compromiso del Príncipe Felipe con Letizia Ortiz Rocasolano, ahora Princesa de Asturias.Una mujer, Letizia, a la que define como "muy, muy inteligente" en el libro Doña Sofía. La Reina habla de su vida, editado por Aguilar con motivo de sus 70 años. Los autores son los periodistas Carmen Enríquez, corresponsal de TVE en la Casa Real durante 17 años, y Emilio Oliva, responsable de esta información en la Agencia Efe durante ocho.La Reina ha querido dejar claro que su relación con su nuera es muy buena. "Hablamos mucho y nos ayudamos mutuamente. Yo me beneficio también de sus opiniones porqueTambién respalda la decisión de su hijo.. Es bueno que nos abramos. Casarse con personas de fuera de este círculo es bueno".Tampoco elude la situación matrimonial de su hija la Infanta Elena. Asegura que quiere "igual" a Jaime de Marichalar cuando estaba con su hija que ahora. "Que haya cambiado su relación no cambia las cosas. Cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a llevar su vida. No le queremos menos a Jaime por estar separados.La Reina Sofía ha confesado a los autores del libro que se siente "muy satisfecha" con lo que han dado de sí sus 70 años. "El balance es muy positivo, por todo lo que he podido hacer y eso me mantiene viva".Desde el principio, le ha acompañado una obsesión, según recogen Carmen Enríquez y Emilio Oliva, ser de utilidad a los demás.