UPN se ha reafirmado en el acuerdo que suscribió su Consejo Político el pasado 10 de octubre, por el que se acordó la abstención de los diputados y senadores regionalistas en la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo recoge un comunicado de la formación que responde al anuncio del PP de suspender las relaciones entre las dos formaciones Por otro lado, la agencia EFE informa de que este martes, un día antes de la votación, el presidente de UPN,para proponerle que los dos diputados navarros se ausentaran del pleno y evitar la situación que finalmente se ha producido hoy en el Congreso.UPN pide al PP "respeto a las decisiones que toman sus órganos de dirección de forma democrática y ampliamente mayoritaria, ya que estos órganos son la representación del partido y de sus militantes". Asimismo, lamenta la "decisión unilateral tomada por el Partido Popular de suspender las relaciones con UPN".En este sentido, UPN asegura que está "a la espera de que el PP determine el alcance de esta suspensión y notifique si ello supone una nueva propuesta para revisar el Pacto que UPN mantiene con el PP desde 1991" y que "tan buenos resultados ha dado hasta el momento".Por otro lado, UPNpor haber acatado el acuerdo del Consejo Político, máximo órgano entre Congresos de UPN, de abstenerse en la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado Por otra parte,, "propuesto para el cargo de diputado por los órganos de dirección de UPN, al no acatar el acuerdo del Consejo Político, y añade que no le ha sorprendido su postura". UPN concluye advirtiendo de que el comité de disciplina estudiará "en el momento oportuno y conforme a su reglamento" las sanciones oportunas contra Cervera.El presidente de Navarra, y líder de UPN, Miguel Sanz, planteó este ayer a Mariano Rajoy, en un último intento de reconducir la situación entre ambos partidos, la posibilidad de que los dos diputados navarros, Santiago Cervera y Carlos Salvador,durante la votación de los Presupuestos.Fuentes conocedoras de estas conversaciones han confirmado a EFE dicho extremo, que se produjo ayer en conversación telefónica entre Rajoy y Sanz, éste de viaje oficial en Argentina. Tanto el presidente del PP como los propios diputados de UPN rechazaron tal supuesto.No fue el único contacto, han indicado diversas fuentes consultadas, ya que nada más terminar su intervención en el pleno del Congreso para defender la enmienda de devolución de los Presupuestos presentada por su partido,parlamentario y con otros dirigentes para intentar en última instancia restablecer las relaciones con UPN.Las conversaciones, que se produjeron a varias bandas, no fructificaron, como ha podido comprobarse hoy, toda vez que Carlos Salvador se ha abstenido en la votación, cumpliendo así el mandato de la dirección de UPN.