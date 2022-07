El PP rompe su pacto con UPN por no apoyar su enmienda a los Presupuestos del Gobierno

El Partido Popular ha roto sus relaciones con la dirección de Unión del Pueblo Navarro (UPN) después de que uno de sus dos diputados,, haya cumplido con lo decicido en Pamplona por el partido que lidera Miguel Sanz y se haya abstenido en la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado . En esa votación, y gracias al apoyo de BNG y PNV, el Gobierno ha conseguido que sus cuentas sigan la tramitación parlamentaria.El diputado de UPN,, que ha votado en la línea del PP, ha asegurado que "los mejores años" de su militancia han sido los 17 que ha durado el pacto UPN-PP. Cervera, consciente de que se enfrenta a una sanción que le impondrá UPN se ha defendido aludiendo a su derecho constitucional como diputado a votar libremente.Tras la votación, el diputado Cervera ha explicado en rueda de prensa que espera que su voto sirva paraentre su partido y el PP.Por otro lado, el diputadose mostraba confiado en que su abstención no supusiera una ruptura entre ambos partidos, sino que salgan "más unidos", ypara que las decisiones que se tomen no sean "irreversibles".El diputado Salvador ha explicado que su voto ha sido "en clave de gobernabilidad" y que tenía la intención de trasmitir a la sociedad española que la Comunidad Foral "es un caso especial y tiene unas singularidades que nos exigen un esfuerzo para que todo el mundo entienda que, a veces, una dialéctica de enfrentamiento entre todos no es lo mejor".Tras la votación de las enmiendas -rechazadas por 177 votos contra 170- el PP ha repartido un comunicado entre sus diputados informando de que suspende relaciones con la actual dirección de UPN por defender la abstención en la votación de los Presupuestos y que abre la puerta a tenerEn su comunicado, el PP da por roto unilateralmente el acuerdo entre los dos partidos en 1991 y añade que la dirección del Grupo Parlamentario Popular no se plantea abrir expediente de expulsión al diputadopor incumplir la disciplina de voto y abstenerse en la sesión.El Partido Popular pide a UPN "prudencia, serenidad y responsabilidad" necesarias para no adoptar decisiones sancionadoras contra el diputado que añade "ha defendido el cumplimiento del espíritu y la letra del Acuerdo entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular".El Partido Popular lamenta las decisiones adoptadas por la dirección de UPN, "a propuesta de su presidente Miguel Sanz" y que "suponen una ruptura unilateral de los acuerdos suscritos", como consecuencia de lo cual "el PP suspende sus relaciones con la actual dirección de UPN".Seguidamente el PP anuncia que tendrá presencia política propia en Navarra fuera de las siglas PP-UPN, con las que "concurrimos a las pasadas Elecciones Generales".El PP no puede aceptar que UPN decida en cada momento cuál es su posición en las Instituciones nacionales al margen de los acuerdos suscritos con nuestra organización.Los 'populares' en añaden queinequívoca sobre la continuidad del Pacto, así como ofrecer garantías para su pleno cumplimiento".El PP advierte que "de no ser así, el Partido se pondrá en marcha para que nuestra organización, sus ideales, sus principios y su programa tengan presencia ante la sociedad Navarra".