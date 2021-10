Obama ha ganado el tercer y último debate pre-electoral, según la opinión de los estadounidenses encuestados por tres de las cadenas de televisión más importantes del país, la CBS y la CNN Según la encuesta de la CNN, el 55% piensa que ha ganado Obama, y el 31% que ha sido McCain.Muy interesante es el sondeo de la CBS que ha preguntado a los. Así, el 53% de los encuestados opina que ha ganado Obama, y un 22% que ha sido McCain.El 59% de los encuestados por la CNN cree quepara dirigir la economía, y un 25% cree que lo está McCain. Por otro lado, el 65% de los indecisos encuestados por la CBS creen que Obama tomaría las decisiones correctas en economía, mientras que un 48% cree que lo haría McCain.Más allá ha ido la cadena MSNBC que ha preguntado a los televidentes directamente por su intención de voto. Así,de los 80.132 telespectadores que han participado en la encuesta de la página web;y aún no lo sabe el 8,3%.El diario de referencia en la campaña electoral, el New York Times , destaca que McCain presiona a Obama en el último debate. Subraya que el senador republicano ha intentado repetidamente poner a Obama a la defensiva acusándole de pretender subir los impuestos, estar relacionado con antiguos terroristas y embarcarse en una campaña sucia.No es el único en ser más incisivo. El también liberal Washington Post valora esta vez el resultado y apuesta por tablas. Considera que los dos candidatos han disputado enérgicamente sobre el aborto, la crisis económica y quién ha desarrollado la campaña más negativa.La biblia conservadora, el Wall Street Journal , salpica de adjetivos su titular: los candidatos intercambian puñetazos en impuestos. O codazos. Atribuye el papel agresivo a McCain, por acusar a su rival de querer subir los impuestos y confundir a los votantes. En cambio, Obama apuesta por un recorte fiscal para el 95 por ciento de los americanos y atribuye a McCain los anuncios electorales más negativos.Los dos sondeos realizados al término del debate coinciden. Las cadenas CBS CNN dan como vencedor a Obama. CBS no se anda con rodeos y dice que McCain y Obama se atizan entre ellos. Los candidatos chocan en la economía, los impuestos, la política energética y las personalidades. La encuesta realizada por la cadena anfitriona del debate da una ventaja a Obama de 53 a 22. La CNN considera que no ha habido restricciones en el último cara a cara y que los candidatos se han intercambiado los golpes en la economía. Su encuesta también da ganador a Obama por 58 a 31.