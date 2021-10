04.44 Nos despedimos aquí, recordándoles que en sólo una semana, el próximo día 15, podremos ver el último debate entre los dos candidatos a la presidencia de los EE.UU., ante las elecciones del próximo 4 de noviembre. Buenas noches y gracias por su atención.



04.41 Menudo debate el de esta noche. Hemos podido ver a los dos candidatos en su salsa, tratando muy de cerca los problemas de los ciudadanos. McCain ha abandonado ya el plató, mientras que Barak y Michelle Obama continúan hablando con los miembros del público casi 10 minutos después de terminar.



04.38 Continúan saludando a los ciudadanos que están en plató. Parece que McCain aprovecha para explicar de nuevo sus propuestas. Muchos de los ciudadanso aprovechan para hacerse fotografías con los candidatos.



04.36 Pese a su experiencia ante las cámaras, los dos han olvidado que estaban en un plató de televisión y se han metido en plano en el momento en el que el moderador despedía el programa. En un gesto gracioso, McCain ha salido corriendo a su izquierda para arreglar el tropiezo.



04.35 Termina ahí el debate. Los candidatos han ido saludando uno a uno a los ciudadanos. La esposa de Obama, Michelle, ha hecho lo mismo que los candidatos, consciente de lo importante que es caer bien -también para una "candidata a Primera Dama"-.



04.33 McCain dice que "lo que él no sabe es lo que no sabe todo el mundo: qué va a pasar ahora". Asegura que son nuevos retos lo que nos depara el futuro. También recuerda su infancia, "mi padre nunca estaba, porque tenía que responder a las necesidades del país". "Sé lo que son los malos momentos", dice McCain. "Yo creo en este país, creo en su futuro, creo en su grandeza... Le pido al pueblo americano que me dé otra oportunidad". "En momentos duros, se neecesita a alguien que sea capaz de salir adelante", concluye McCain.



04.30 Última pregunta, versa sobre cómo reaccionarían ante un problema inesperado. "La mayoría de las cosas que no sé se las pregunto a mi mujer", dice Obama, que recuerda que ha salido adelante gracias a los esfuerzos de su familia y las becas. "¿Vamos a dejar en herencia el sueño americano a la siguiente generación? A lo largo de los últimos ocho años, este sueño se ha venido abajo", dice Obama.



04.28 Obama agradece también los servicios en el Ejército del ciuadano. "No podemos permitir que Irán se haga con el arma nuclear. Eso significaría que los terroristas pudieran hacerse con ella. No retiraremos la opción de mandar efectivos allí", asegura el demócrata.



04.26 McCain se salta el protocolo y se acerca a un ciudadano que le hace una pregunta para agradecerle que haya luchado por su país. Parece que los candidatos conocen muy bien quiénes son los ciudadanos que tienen en frente.



04.25 El moderador pregunta: ¿Es Rusia el imperio del mal? McCain se muestra muy diplomático y dice que hay que intentar que funcionen las relaciones.



04.22 "El resurgimiento ruso es otro de los problemas que vamos a tener que afrontar durante nuestra presidencia", dice Obama, que apuesta por dar apoyo moral y económico a los ex países soviéticos, entre los que nombra a los polacos y los estonios.



04.21 Hablan ahora de Rusia. Según McCain, desde hace mucho tiempo "veo en los ojos de Putin las siglas de la KGB. Y su siguiente objetivo es Ucrarnia", asegura el candidato republicano. Pese a todo asegura: "Por supuesto, no va a haber una nueva guerra fría".



04.19 McCain le da la razón a la hora de "mandar más refuerzos a Afganistán", pero dice que "Obama no reconoce que se equivocó con la guerra de Irak". Es como si los papeles se hubiera revertido y McCain censura que Obama no quiera tropas en Irak.



04.17 Obama vuelve a apostar por dejar más responsabilidades a la Policía iraquí, para desplazar más fuerzas a Afganistán. "Nuestro jefe en Afganistán está desesperado, necesita más gente", dice el demócrata.



04.15 La pregunta que más contrarréplicas ha despertado ha sido precisamente ésta. Cada uno se atribuye más habilidades para "atrapar a Bin Ladem".



04.09 Una ciudadana pregunta si "deberíamos entrar en Paquistán para perseguir a los terroristas que se esconden allí". Obama contesta que "evaluamos la situación cuando entramos en Irak, y ahora los talibanes están más fuertes que nunca". "Uno de los motivos por los que creo que hay que acabar la guerra en Irak es para mandar más tropas a Afganistán, donde comenzó la guerra contra el terrorismo y donde debe terminar", defiende el senador de Illinois.



04.07 McCain contesta que "si hubiéramos traído las tropas de Irak, la guerra hubiera sido mucho más amplia". "Los jóvenes que pelean en nuestro Ejército son mi primera prioridad y nunca les pondría en peligro", dice McCain.



04.04 Contundente el senador Obama, que dice que "no entiendo cómo pudimos entrar en un país que no tenía nada que ver con el 11-S, mientras Osama Bin Ladem se entrenaba en otro punto". Además, hace hincapié en el gasto en la guerra de Irak -"más de 700.000 millones de dólares- y "si seguimos, vamos a superar el billón de dólares".



04.00 McCain asegura que "somo el país que en el pasado más hemos hecho por la paz", al tiempo que asegura que "nuestras tropas son nuestro mejor tesoro". Reconoce errores, pero "somos un país de bien", asegura el republicano, al tiempo que detalla todas las ocasiones en las que él ha apoyado el envío de tropas al exterior.



03.59 Entran en el bloque de las relaciones exteriores. ¿Cómo va a afectar la crisis a nuestros esfuerzos en el exterior?



03.54 McCain cree que "si el empleador no paga tu seguro médico, el senador Obama propone una multa. Yo propongo un crédito fiscal de 5.000 dólares para todos."



03.52 Se vuelca más en el problema que causa a las PYMES abordar el seguro sanitario de sus trabajadores. Confía en poder limitar gastos superfluos para ofrecer un seguro del mismo nivel que tiene él como cargo público al ciudadano medio. "Vamos a trabajar para que usted tenga una atención sanitaria decente", asegura Obama.



03.51 Una pregunta sobre sanidad. ¿Está de acuerdo con que el sistema sanitario sea visto sólo como algo rentable para las empresas médicas? Contesta Obama.



03.46 Mucho más "aseada" la contestación de Obama. Asegura que es un reto, una buena oportunidad afrontar el cambio climático. "McCain lleva 26 años en Washington y ha votado 23 veces en contra de las energías sostenibles", asegura el senador de Illinois.



03.45 El primero en contestar es McCain. Vuelve a "arengar", recordando la capacidad de los estadounidenses para salir adelante de los problemas, también de los ecológicos.



03.43 Una pregunta sobre el cambio climático y la ecología. "El Congreso se movió muy rápido a la hora de aprobar un plan contra la crisis. ¿Qué haría usted para que se movieran así de rápido contra los problemas ecológicos?", pregunta una joven afroamericana.



03.40 Lo que con tanta ansia quería decir Obama es su plan de recorte fiscal para las personas con nóminas inferiores a 250.000 dólares al año.



03.38 Obama salta e intenta dar una réplica a la respuesta de McCain. Le corta el paso el moderador, que defiende que ha gastado mucho tiempo en acordar los términos del debate. Parece que se contenta Obama, pero en la siguiente pregunta da su explicación sobre la carga fiscal.



03.37 McCain vuelve a la carga con la política fiscal y censura a Obama que pretenda aumentar la carga fiscal a las PYMES, cuando ellas han sido la solución a los "700.000 desempleados del último año en EE.UU.".



03.36 El candidato demócrata dice que es importante que el presidente demuestre ser el primero en hacer sacrificio. Además, acusa a McCain de cortar el presupuesto con machete, "yo lo quiero contar con bisturí", dice Obama.



03.30 Obama recuerda el 11-S. Dice que entonces "nos comportamos como uno para salir de ahí". Además, Obama -que se reconoce firme defensor de nuevas perforaciones petrolíferas- asegura que tenemos que pensar en ¿"cómo podemos ahorrar energía en casa".



03.29 Les plantean ahora los sacrificios que tienen que hacer los estadounidenses para salir de este mal momento. "Una prioridad de la que podemos prescindir es el Ministerio de Defensa, del que yo he recortado 6.000 millones de dólares por un avión nodriza que no era necesario. Sí, vamos a tener que recortar gastos. Yo recomiendo congelar los gastos en el Ministerio de Defensa", defiende McCain.



03.26 Va a haber que establecer prioridades, igual que una familia tiene que establecerla. "La energía debe ser una prioridad, porque países como Irán o Venezuela se están aprovechando de los precios abusivos", dice Obama. "El sistema sanitario es la prioridad número dos. Prioridad número 3, educación. Que nuestros jóvenes sean competitivos", defiende el senador de Illinois.



03.24 Rebusca entre sus notas McCain. Insiste en su "historia personal", apuesta por "desarrollar nuevas plantas nucleares para crear más trabajo", además de abordar el problema del carbón...



03.22 La respuesta de McCain consiste en atacar directamente el discurso de Obama y le acusa de no haberse enfrentado nunca a ninguna decisión de su partido. "Cada propuesta prosupuestaria de Obama significa más gasto", asegura el candidato republicano. "Hay que poder garantizar que sube el nivel de empleo", dice McCain.



03.21 Obama dice que entiende la frustración de la ciudadana, pero confía en salir del hoyo proponiéndose "nuevas prioridades" en las que proyectar el gasto del Estado. Cita la educación, la creación de empleo y critica que cuando Bush llegó al poder había superavit de dinero.



03.20 Muy crítica se muestra la siguiente ciudadana en preguntar: "¿Por qué debemos confiar en ustedes si sus partidos nos han metido en la crisis que atravesamos ahora?"



03.17 McCain dice que hay que darle la oportunidad a los estadounidenses de seguir siendo los "líderes del mundo, porque han demostrado ser los mejores trabajadores y los más innovadores" para salir de la crisis. McCain se compromete, si llega a la presidencia, el Gobierno comprará las hipotecas impagadas y las renegociará a los valores actuales de la vivienda para permitir que los ciudadanos puedan continuar en sus hogares. "Es algo caro, ya lo sé, pero hasta que no solucionemos este problema no podemos hacer que crezca el empleo o solucionar la economía", dice McCain.



03.16 El senador McCain se muestra nervioso mientras contesta su adversario. Se levanta de su silla y da vueltas al plató. Obama dice que "confía en que la situación mejore". Décima vez que el candidato demócrata pronuncia el término clase media. ¿Adivinan cuál es el público al que quiere dirigirse esta noche?



03.15 Obama se lanza a explicar a un chico joven qué significa el plan de rescate para la clase media. "El mercado crediticio está congelado. Eso significa que tu empresa no puede pedir un préstamo para pagar las nóminas. Si no puede hacer eso, miles de personas irán a la calle".



03.12 ¿El plan de salvamento va a yudar a la gente que lo está pasando mal por la crisis? Segunda pregunta del debate, segunda pregunta sobre la economía.



03.11 Obama se dirige a McCain como "Senador McCain". En el primer debate le llamó John en la mayoría de las ocasiones en las que se dirigió a él.



03.07 El primero en pronunciar la palabra "miedo" es el senador McCain, que asegura que "los estadounidenses tienen miedo y yo tengo un plan". Está rompiendo las distancias con el público, y se ha acercado al lado de los ciudadanos para contestarles. Gesticula mientras defiende en estabilizar los "valores nacionales para devolver la confianza al país". Se le ve algo rígido al candidato republicano. Se mueve tanto que dificulta el trabajo a los cámaras de la retransmitión.



03.05 "A diferencia de lo que pretende McCain, nosotros si pensamos que hay que impulsar regulación", detalla Obama que cita el plan de salvamento de Wall Street, el plan de rebajas fiscales para las familias de clase media, hay que "reducir el programa energético que está generado muchas cargas para la clase media".



03.04 Está claro lo que les preocupa a los ciudadanos: la economía. Y sobre este tema versa la primera pregunta: ¿Qué piensa hacer para acabar con este mal momento? Responde Obama.



03.03 Comienza el debate. Obama viste un traje negro, camisa blanca y corbata de color lila. Su oponente, el republicano McCain ha optado por una corbata mucho más clásica -roja con rayas blancas-.



03.02 El que fuera candidato a la presidencia, Al Gore, se encuentra entre el público asistente al debate.



03.01 Están a punto de entrar los candidatos al plató, en el que prevalecen los colores azul -las paredes- y rojo -la alfombra-. Obama y McCain estarán sentados en dos taburetes frente a los ciudadanos que les formularán las preguntas.



02.57 El formato elegido para la 'confrontación de esta noche' favorece mucho más a John McCain, quien se encuentra cómodo confrontando pareceres de la gente.



02.53 Tal y como nos cuenta la corresponsal de TVE en Washington,Anna Bosch, en su blog, el moderador en esta ocasión será un veterano periodista -retirado desde 2004- Tom Brokaw. Toda una estrella de la televisión estadounidense, que conducirá el debate de esta noche.



02.51 A diferencia de lo que ocurre en el formato 'Tengo una pregunta para usted', las cámaras no podrán grabar la reacción de los ciudadanos una vez hayan sido contestados por los candidatos, de modo que sea más importante el contenido de la cuestión que la reacción de los participantes.



02.47 En sólo dos semanas, el panorama económico ha cambiado tremendamente en EE.UU. La aprobación del plan de rescate de Wall Street y los dos batacazos en dos lunes negros consecutivos en la Bolsa neoyorquina ha perfilado un nuevo escenario para la campaña. Veremos cómo salen hoy del paso los candidatos ante las preguntas de los ciudadanos sobre la crisis económica.



02.42 La Universidad de Vermont, en Nashville, acoge esta noche el debate. Un estado, el de Tennessee, que tradicionalmente apoya al Partido Republicano.

02.40 Los analistas coinciden en señalar que Obama debe aprovechar esta nueva oportunidad para darse a conocer al público, para quitar algo de rigidez a su discurso y convencer así a la gente que aún se siente reticente a votarle.



02.33 Las preguntas de esta noche las realizarán ciudadanos que, según aseguran los organizadores, aún no saben a quién van a votar.



02.31 El primer debate consiguió muy flojos datos de audiencia. En esta segunda ocasión, Obama parte con ventaja en las encuentas pero tendrá que demostrar hoy en Nashville por qué cuenta con el apoyo de los ciudadanos.



02.28 Para este segundo debate entre candidatos, los organizadores tienen preparado un formato similar al programa de TVE 'Tengo una pregunta para usted'. De esta forma, Obama y McCain contestarán a cerca de una quincena de preguntas de ciudadanos de la calle.



02.24 El pasado sábado, la candidata a la vicepresidencia por el partido republicano, Sarah Palin, acusó a Obama de "relacionarse con terroristas dispuestos a atacar a EE.UU." Dio el pistoletazo de salida a las 'palabras agrias' entre los candidatos.



02.18 Hola, buenas noches. Bienvenidos al segundo debate entre Barak Obama y John McCain. La tierra del 'country' recibe a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, en una recta final de campaña en la que el lenguaje político se está recrudeciendo.