La asociación independentista vasca Batasuna ha celbrado una asamblea general extraordinaria en Francia con el fin de, según ha explicado su portavoz, Xabi Larralde.Batasuna, ilegal en España desde 2003 pero no en Francia, donde tiene estatuto de asociación, ha celebrado su asamblea en la localidad de, en el País Vasco francés. Esta reunión tiene lugar después de que las autoridades francesas detuvieran el pasado mes de septiembre a 14 personas entre dirigentes y miembros de Batasuna, incluido Larralde, y registraran minuciosamente su sede en Bayona. Larralde y el resto de los detenidos fueron puestos en libertad posteriormente."El objetivo de la asamblea general es", ha dichoLarralde ante un centenar de militantes que asistieron a la asamblea.Larralde ha expresado, además, su deseo de que en este debateen el seno de la asociación y "compartir responsabilidades".Se trata de que Batasuna "no sea asfixiada por la multiplicación de procesos penales", declaró Larralde, quien consideró que eso podría conducir a "un proceso de ilegalización" o a su "disolución" en Francia."Este procedimiento no es fácil para el Estado francés quey Human Rigths Watch por sus prácticas antiterroristas", ha explicado a Efe el portavoz de Batasuna en Francia."La prohibición de Batasuna no será bien percibida por la opinión pública francesa", ha añadido tras señalar que "Francia se encuentra bajo una fuerte presión española" en ese aspecto.La semana pasada, tras las detenciones y registros practicados en Francia contra Batasuna , en la que fueron arrestados 14 de sus dirigentes, se supo que Francia y España estudian la posibilidad de iniciar el proceso de ilegalización de la formación en aquel país.