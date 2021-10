Internet tal y como la conocemos actualmente, podría ser historia en cuestión de unos años sihace sude todo el mundo. Este sistema es ahora una red decreada por los científicos del CERN para almacenar y compartir los datos que emita el nuevo(LHC, por sus siglas en inglés) que, se calcula, podría llegar a llenar 56 millones de CD's anualmente.'The Grid' (La Rejilla, literalmente) fue creado en el CERN, en el mismo lugar donde en 1989 Tim Berners inventó la 'Web', y funciona a unas. Su capacidad de proceso le permitiría a un usuario normal de Internet descargar películas o canciones en segundo o centésimas de segundo, realizar videollamadas al precio de una llamada local, participar en partidas online de centenares de miles de personas o transmitir imágenes holográficas.Pero, de momento, 'The Grid' se dedicará a tareas más importantes, entre ellas, aen apenas unos segundos de funcionamiento: unos, o el equivalente a 56 millones de CD's.'The Grid', con sus 100.000 ordenadores, será conectado al LHC cuando éste entre en pleno funcionamiento, después de la avería que sufrió hace unas semanas.Aunque está diseñado para grandes proyectos de investigación e ingeniería que necesitan mover enormes cantidades de datos, los científicos responsables de 'The Grid' creen que en. Así, seguiría un camino similar al de Internet, que en principio fue ideado como una forma de compartir información entre universidades -aunque algunos le atribuyen un origen militar- y, posteriormente, se convirtió en una herramienta casi indispensable en millones de hogares en todo el mundo."La 'World Wide Web' -lo que comúnmente se conoce como Internet- te permite acceder a información en otros ordenadores. Lo que 'The Grid' te permite es no sólo acceder a la información,", explica Bob Jones, un científico del CERN, sobre 'The Grid', un proyecto que ha costado cerca de"'The Grid' no puede hallar una cura para el cáncer, lo que sí puede hacer es acelerar su hallazgo", añade el doctor Jones, que asegura que lo que hasta ahora ha llevado más de una década de investigaciones podrá hacerse en tan sólo unas semanas. Así, hasta ahora, para hallar una cura a una enfermedad, el científico debía acudir al laboratorio y mezclar químicos para ver su funcionamiento, pero con 'The Grid'virtuales en tan sólo unos minutos.