La apuesta demócrata se resume en una palabra: cambio. Puede ser el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. De momento, Obama es el quinto senador de esta raza y a sus 47 años, representa el éxito de la lucha por los derechos civiles en un país cuyo pecado original es la esclavitud.Hijo de madre progresista blanca de Kansas y de padre ausente negro, de la tribu Luo de Kenia, esa es la característica más superficial del exotismo de Obama. Pero hay más:, se licenció en las universidades de élite dey se formó como abogado en el prestigioso bufet Barnhill & Galland de Chicago.Su práctica política arranca en el barrio más pobre de la ciudad, como. Salió escaldado y convencido de que sin el respaldo del gobierno, el esfuerzo es baldío.Es perfectamente consciente de su identidad a caballo de dos razas. Y le saca partido: "No hay una América liberal y otra conservadora, como tratan de hacernos creer los que quieren dividirnos.. La única manera de resolver nuestros problemas es juntos."Es el argumento central de su, invitado por el entonces candidato John Kerry. Le catapultó a la escena nacional.Combina idealismo de altos vuelos con pies en la tierra. "Debemos guiarnos por lo que funciona." Sus alumnos en la facultad de Derecho de Chicago le recuerdany subrayan su capacidad para ver las dos caras de cualquier problema. Obama se define a sí mismo como un test de Rorschach Aboga por extender la seguridad social a toda la población, atar en corto a los grupos de presión, retirar las tropas de Irak en un plazo de 16 meses,, recortar los impuestos a la clase media en lugar de a los ricos y garantizar la independencia energética del país con las renovables y coches ecológicos. Estáy de la educación sexual. Un programa de izquierdas en un país como Estados Unidos...Elocuente en sus discursos, aunque le faltan tablas en el cara a cara.. Igual que el presidente asesinado, daba sus discursosde Chicago. Los obreros le llamaban el Kennedy keniano.El círculo se cierra este verano en la convención de Denver. El último superviviente de aquella generación, Ted Kennedy, le pasa el testigo a la nueva. Un apoyo decisivo, que le ha permitido. La contrapartida son las heridas aún abiertas que ha dejado la victoria entre los partidarios de la senadora por Nueva York.Ha necesitado ocho años para llegar a este punto. En el 2000, ni siquiera tenía acreditación para la convención demócrata. Se ha abierto camino con dos mantras. El primero es la. Lo tomó prestado del sermón de su padre espiritual, el reverendo Jeremiah Wright, de la iglesia Unitaria de Cristo. Y también fue el título de su segundo libro y del discurso que le aupó a primera división en el 2004.El segundo tótem es el "Yes We Can".. La paternidad corresponde a su asesor más estrecho: Daniel Axelrod. Es el mismo lema con el que ganó el cargo de Senador por Illinois en el 2004. Y paradojas de la vida, su, le tomó juramento.En lo práctico, ha hecho un, que le ha permitido recaudar 350 millones de dólares (más del doble que su rival republicano) y movilizar como propaganadistas por todo el país. Juega al baloncesto y es asiduo del gimnasio.. Fue la condición que le puso su mujer, Michelle, para respaldarle en la carrera a la presidencia.En febrero del 2007 anunció su candidatura en Springfield, Chicago. Su discurso, Una Unión más Perfecta es más que un guiño a la Constitución. Es otro tributo a Kennedy. "De tarde en tarde, se alza una generación y hace lo que hay que hacer. Hoy se nos llama de nuevo. Y es hora de que nuestra generación responda a la llamada".Barack Hussein Obama.significa "".se puede traducir por "" o "zambo". Habrá que esperar al 4 de noviembre para ver cuál de los dos destinos se impone.