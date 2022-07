La fiscalía modifica los cargos contra Radovan Karadzic para agilizar el juicio

La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, TPIY, ha anunciado que en su acusación enmendada contra el ex líder serbobosnio Radovan Karadzic añade un nuevo cargo de genocidio, pero mantiene el número total de causas contra su acusado más importante.



Karadzic está acusado del genocidio de unos 8.000 musulmanes en la ciudad bosnia de Srebrenica, en el contexto de la guerra de Bosnia (1992-1995).



La fiscalía agilizará el juicio



La fiscalía, cuya intención es terminar el juicio lo más rápidamente posible, argumenta que esta acusación es "más centrada" y contribuirá a una presentación "más eficiente y ágil" de su caso.



Además afirman que también ayudará a Karadzic a preparar su defensa, porque, "al ser más precisa, le ayudará a comprender los cargos contra él".



En la moción presentada a los jueces, la fiscalía pide que acepten la nueva acta de acusación contra Karadzic, en la que el cargo de genocidio se "divide en dos, uno para cada localización y período de tiempo en el que es alegado".



Si bien los fiscales reconocen que "esto implica un nuevo cargo de genocidio" respecto a la anterior acusación, mantienen que "no se alega ninguna conducta criminal nueva" y que el nuevo cargo "no afectará ni a la duración ni a la complejidad del caso".



En conjunto, la acusación enmendada "retira dos cargos, añade otros dos y reordena las alegaciones existentes de conducta criminal", según la moción presentada.



Se retira el cargo de "violación grave de las Convenciones de Ginebra"



Además del de "complicidad con genocidio", se retira el cargo de "violación grave de las Convenciones de Ginebra", con lo cual "no es necesario probar la existencia de un conflicto internacional armado, y se reduce la complejidad del caso", según los fiscales.



En cuanto a la campaña de terror sobre la ciudad bosnia de Sarajevo, la fiscalía ha separado en dos el cargo de "terror" de la anterior acusación, al que ha diferenciado en "ataque ilegítimo a civiles" por un lado y "muertes causadas por asedio" por el otro.



Con ello la fiscalía quiere evitar que el cargo "dependa de probar que el propósito principal era infundir terror".



Los fiscales también argumentan que la "reestructuración" de los cargos "no causa perjuicio injusto al acusado" ya que el proceso todavía se encuentra en su fase preliminar.



En términos legales, la fiscalía mantiene que "esta reestructuración de los cargos es una mera reordenación de la conducta criminal" que ya se exponía en la anterior acusación, por lo que no necesita "material de apoyo adicional" para que sea aceptada.



Se mantienen los cargos de exterminio



Otra modificación es que se ha reducido de 41 a 27 el número de municipios donde presuntamente se produjeron los crímenes de guerra.



Sin embargo, se alegan los cargos de exterminio y asesinato en todas las localizaciones mencionadas.



En el anterior acta, esos cargos, junto el de genocidio por Srebrenica, solamente se aplicaban a 17 municipios.



Se espera que Karadzic solicite volver a tener su derecho a declararse culpable o inocente de los cargos tal y como se presentan en esta nueva acusación, a lo que los jueces deberán dar su visto bueno.