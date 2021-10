El ex ministro de Asuntos Exteriores Taro Aso ha sido elegido, por lo que con toda probabilidad será nombrado este miércoles por el Parlamento nuevo jefe de Gobierno de Japón.Como se esperaba, Aso, de 68 años,y será el sustituto de Yasuo Fukuda, de 72 años, quien el día 1 anunció su dimisión como primer ministro tras apenas un año en el cargo.Taro Aso obtuvo el 66,6%, un total de 351 de los 527 dirigentes del PLD con derecho a emitir sufragio en estas elecciones internas. Esta es la tercera vez en apenas dos años que el gubernamentalde Japón, después de que los gobiernos de Shinzo Abe y Yasuo Fukuda durasen tan sólo un año cada uno.Se prevé que Aso disolverá próximamente la Cámara de Representantes, donde el bloque gubernamental tiene mayoría, y adelantará los comicios generales, que debían celebrarse dentro de un año, para finales de octubre o comienzos de noviembre."Mi tarea es responder a las preocupaciones del pueblo japonés y no hay otro partido más que el PLD que pueda hacerlo. De momento no he cumplido mi misión, lo haré cuando ganemos a la oposición del Partido Democrático", ha indicado Aso en un corto mensaje a los compromisarios de su fuerza política.Un total de 527 dirigentes del PLD, de ellos 386 parlamentarios y 141 representantes provinciales, tenían derecho a voto en estos comicios internos, entre ellos los ex primeros ministros Abe, Fukuda y Junichiro Koizumi, el último elegido en las urnas en Japón.Aso ha sido también ministro de planificación económica y ha asegurado que su prioridad es el recorte de impuestos y el gasto público para estimular la economía durante los próximos tres años, un objetivo que puede retrasar los esfuerzos del país nipón para acabar con su deuda pública, equivalente al 150% de su Producto Interior Bruto.Un abierto nacionalista, Aso también quiere que Japón tenga un mayor papel en la seguridad mundial.Este políticode la isla de Kyushu, al sur del país. Uno de sus abuelos, Shigeru Toshida, fue el primer ministro que negoció el fin de la Segunda Guerra Mundial, su padrastro ocupó también este cargo y su hermana está casada con un primo del emperador Akihito.El próximo primer ministro japonés es, sin embargo, una rareza en la clase política de su país, debido a su afición al Manga y su faceta literaria, que le ha llevado a escribir dos libros, uno de ellos todo un best-seller. También representó a Japán en tiro olímpico en los Juegos de Montreal de 1976.Es también una rareza por sus creencias religiosas, ya que es católico frente a la cultura sintoísta tradicional japonesa.Sus rivales por la presidencia del PLD han sido el ministro de Economía Kaoru Yosano; Nobuteru Ishihara, hijo del alcalde de Tokio; el ex titular de Defensa Shigeru Ishiba y Yuriko Koike, la primera mujer que aspira a gobernar Japón. Es el mayor número de candidatos desde 1970., en un contexto de creciente impulso de la oposición que podría acabar dando un vuelco político histórico en Japón, aunque nadie se atreve a hacer apuestas.Salvo un paréntesis inferior a un año entre 1993 y 1994,