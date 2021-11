La crisis que nos acecha, nos persigue y nos fulmina ha llegado también hasta este festival... Y no hablamos de la calidad de las películas ni del nivel de los invitados, sino de algo tan importante (de hecho para algunos es Lo más importante) como LAS FIESTAS.Hasta el año pasadoera mejor asistir, desde eventos en el casco viejo a participar en un peregrinaje por la zona de la Concha en donde, fundamentalmente dos discotecas se llevaban el gato al agua. Todo eso forma ya parte del pasado. De hecho, los propietarios de estas salas ya han mostrado su asombro porque, a día de hoy, sonde sus películas.Aún así, anoche, jueves, pensaba que había triunfado por todo lo alto al conseguir unas invitaciones para la fiesta de Vicky Cristina Barcelona... Grave error.El lugar elegido, increíble: un conocido restaurante en la zona del Acuario con unas croquetas de chocolate que te hacen creer en utopías como la paz mundial y la justicia divina.Las vistas... de película, con esa bahía tan protagonista de este festival como sus estrellas. Pero el resto, bastante tranquilo., aunque las camareras con el único que se querían hacer fotos era con un Duque Mediático que levanta pasiones por donde va. Unas copas y lo seguimos intentando...Siguiente parada: el Hotel María Cristina.. Mucho tacón de aguja, mucho vestido largo digno de cualquier "noche de fiesta" y poco más que contar... Sólo vino y cervezas y ni rastro de ningún famoso de relumbrón. Hasta ellos parecen estar en crisis de acontecimientos sociales.De momento yo ya he encendido unas cuantas velas para que esto cambie. Si no,que seguro que se apunta. Aún así, no tiro la toalla. Lo seguiremos intentando.