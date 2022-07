Si la aseguradora AIG no quiere convertirse en la próxima víctima de la crisis financiera, deberá obtener unos 75.000 millones de dólares (53.000 millones de euros) antes del miércoles. En la tarde del martes, en Wall Street había cierto optimismo sobre su salvación.



"Creo que tiene lo que queda de día, pero es justo ahora cuando veremos si puede lograr o no los 75 o 80 millones, calculo yo", ha dicho a la cadena CNBC el gobernador David Paterson del estado de Nueva York, donde tiene su sede la empresa.



Las acciones de American International Group bajaron un 60,08% en la Bolsa el lunes y este martes también sufrieron una caída del 21,22%, hasta los 3,24 dólares. En lo que va de año han perdido más del 90% de su valor. Hasta hace poco era la primera aseguradora del mundo por su valor en bolsa.



AIG, con más del 100.000 empleados y negocios en cien países, está ultimando un plan de supervivencia, que incluye la venta de algunos de sus activos más valiosos, la búsqueda de más capital y la petición de ayuda a la Reserva Federal para no sufrir la misma suerte que el banco de inversión Lehman Brothers..



Más capital



En concreto, la aseguradora, que ya logró en lo que va de año una inyección de capital de 20.000 millones de dólares, busca más fondos para evitar una rebaja de su clasificación por parte de las principales agencias.



Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings y AM Best recortaron el lunes la calificación de crédito de AIG y anunciaron que podrían rebajarlas aún más, forzando a la aseguradora a recaudar 14.500 millones de dólares antes del miércoles para cubrir sus obligaciones. De no hacerlo, la mayor aseguradora del mundo tendría que declararse en quiebra.



El Estado de Nueva York ha concedido un permiso especial a para que pueda tomar prestado 20.000 millones de dólares de sus filiales y usarlos como garantía para lograr créditos de otras fuentes.



Sin embargo, la agencia Standard & Poor's considera que no es suficiente y espera que la aseguradora "continúe buscando más acceso a liquidez y venda ciertas áreas de negocio para cubrir potenciales pérdidas".



Según la agencia de información Bloomberg, la Reserva Federal puede estar detrás de un plan definitivo de salvación, aunque el domingo se negó a concederle un crédito, igual que hizo con a Lehman.



Por su parte, la aseguradora rechazó este fin de semana una oferta de inyección de capital de varias firmas privadas de inversión lideradas por J.C. Flowers, porque les hubiera dado, de facto, el control de la compañía, fundada en 1919.



También las firmas privadas de inversión Kohlberg Kravis Roberts y TPG se han mostrado dispuestas a inyectar capital en AIG si la Reserva Federal otorga a la aseguradora un préstamo puente hasta que su plan de reestructuración se complete.



The Insurance Insider, una publicación del sector, asegura que el inversor multimillonario Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, tiene conversaciones al respecto con AIG, algo que, de momento, no ha sido confirmado por ninguna de las dos compañías.



Además, AIG trata de vender varios activos, entre los que podría encontrarse, su negocio de alquiler con opción a compra (leasing) de aviones International Lease Finance (ILFC).