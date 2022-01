Dos de los más famosos científicos del mundo,, se han enzarzado en una polémica acerca del experimento del gran acelerador de partículas (LHC) que intenta reproducir las condiciones físicas del origen del universo y que se puso en marcha este miércoles en el CERN Higgs podría hacer realidad su sueño de ver confirmada su teoría acerca de la partícula que lleva su nombre,, cuya existencia se supone en el modelo estándar de la física de partículas pero que hasta ahora no se ha podido demostrar experimentalmente.Si la teoría de Higgs es correcta y se encuentra esa partícula subatómica, conocida también como "la partícula de Dios", este físico de 79 años tendrá. Un galardón al que también aspira Hawkings que en una ocasión apostó cien dólares a favor de la no existencia del bosón.Este miércoles Higgs ha confesado que no ha leído el artículo de su rival en el que trata de demostrar que no existe "la partícula de Dios", pero si otro anterior en el que basa sus cálculos. Higgs criticó a su colega ya quepor juntar teorías sobre la gravedad de una forma que cualquier físico especializado en las partículas subatómicas desaprobaría inmediatamente.La respuesta a la polémica podría llegar a partir de octubre cuando en el LHC comiencen a producirse colisiones de protones y hayade la existencia del bosón de Higgs.