El primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos (EE.UU.) para la retirada de las tropas extranjeras con presencia en Irak a finales de 2011. No obstante, desde el Departamento de Estado norteamericano se han apresurado a señalar que no hay un acuerdo cerrado al respecto y se niegan a comentar la fecha dada por la autoridades irakíes.



"Hay un acuerdo, alcanzado entre las dos partes en una fecha fijada que es el final de 2011 para poner fin a toda presencia extranjera en suelo iraquí", ha dicho Maliki en un discurso a los líderes tribales en la zona verde de Bagdad.



"No podemos aceptar ningún acuerdo que no preserve la soberanía de Irak y dde sus intereses nacionales", ha añadido. El plan incluiría el final de las patruñas de tropas extranjeras a mediados de 2009 y la salida total de las tropas extranjeras de Irak en tres años.



Pero Estados Unidos no da por hecho nada. "Lo que los negociadores han convenido es un proyecto de acuerdo", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Robert Wood.



"Todavía tiene que pasar por una serie de estamentos en el sistema político iraquí antes de que realmente tengamos un acuerdo por la parte iraquí", ha explicado el portavoz, que ha añadido que además el presidente estadounidense, George W. Bush, debe firmarlo.



"Mientras no tengamos un acuerdo, no tenemos un acuerdo", ha insistido el portavoz, que ha declinado referirse a la fecha de 2011 facilitada por Maliki para poner fin a la presencia militar extranjera.



Estados Unidos cuanta con 144.000 soldados en suelo iraquí. Las negociaciones sobre su retirada con el gobierno de Bagdad comenzaron el pasado mes de febrero. Debían haber terminado en julio pero se están retrasando debido a su complejidad y a las divergencias en algunos aspectos como el calendario, lo que está haciendo que se retrase la redacción de ese acuerdo.