De compras en el congreso 'popular' de Valencia

Las novedades de este año son los 'pendrive' de 1GB, unas pequeñas memorias para transportar información de forma cómoda y segura, y unos minúsculos ratones para portátiles con el cable extensible y las letras del PP en el naranja que se implantó hace cuatro años y que cada vez cuesta más encontrar. Un 'pen' vale 12 euros y un ratón, siete.

Pero la estrella este año, según Antonio, que lleva un tiempo en esto del 'merchandising', será el maletín negro con las letras en blanco del partido, que lo mismo te sirve para guardar el ordenador que unos documentos. Su precio es de 20 euros.

Antonio está estos días en el stand que la 'Tienda Popular' ha montado en el XVI Congreso Nacional del Partido Popular.

Lo más vendido, explica, suelen ser las corbatas, azules y naranjas, a 20 euros, y los polos. "Los llaveros (3 euros) y la libretitas (2 euros) también se están vendiendo bien".

"Con esto no se saca nada, es para cubrir gastos, con está hecho como un negocio, sino para que la gente se lleve un recuerdo", asegura.

Por eso, mucha gente opta por los mecheros y los bolígrafos, a partir de un euro, aunque en ese caso suelen llevarse más de uno.

Gafas con MP3

En el extremo contrario están las gafas de sol con MP3 incorporado. Son lo más caro que vende el PP en el XVI Congreso. Cuestan 80 euros. Aún así salen más económicas que si se comprar a través de la tienda on line de la página www.pp.es.

Si se encargan por internet, las gafas cuestan 130 euros. Está claro que comprar en el congreso tiene sus ventajas.

Ocurre con más artículos, como los gemelos. En el stand de conglomerado y cristal de la Feria de Valencia cuestan 40. En la página web, 60.

Palas de pádel con gaviotas

También son más caras las palas de pádel, que ya se llevan vendiendo años. Aunque esta vez, en lugar del logotipo con las letras del PP en grande, tienen unas discretas gaviotas en azul sobre fondo blanco. En Valencia cuestan 60 y en la web, 120 euros, el doble.

Si a alguien no le gustan los deportes tiene otras opciones, y más baratas, como las barajas de mus.

Pero hay más artículos: pañuelos de mujer, paraguas, etc. Lo que ya no se venden, "aunque lo pide mucho la gente", según Antonio, son los pin y las pulseritas de color naranja, "que ya no se llevan". El Partido Popular pasa página, también en su tienda.