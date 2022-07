El Valencia paraliza las obras de su estadio tras la muerte de cuatro obreros

La plataforma en la que se encontraban los cuatro fallecidos en el accidente que se ha producido hoy en las obras del nuevo estadio del Valencia CF no pudo aguantar el peso y provocó el siniestro, según han informado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Las mismas fuentes han indicado que aunque ésta es la hipótesis más sólida, todavía están esperando el informe pericial que asegure cuáles fueron las causas.

El accidente, ocurrido alrededor de las 10.45 horas, se produjo cuando se procedía al montaje de los andamios interiores del tercer nivel del núcleo del nuevo estadio y causó, en un primer momento, la muerte de dos trabajadores que cayeron al vacío y heridas graves a otros dos obreros que fallecieron posteriormente en el hospital.

El Valencia CF ha paralizado las obras del nuevo Mestalla a la espera de que la Inspección de Trabajo aclare los hechos, mientras que la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción ha asegurado que las obras "cumplen con las medidas de seguridad".

Según los sindicatos, el accidente puede haberse producido por una fallo en la colocación de un andamio junto al encofrado en una de las torres.

Dos de los trabajadores fallecidos eran Nelson Rocha García y Luis Medardo Sinchiguano, de 24 y 38 años respectivamente, ambos de origen latinoamericano según han informado fuentes municipales.

También han fallecido a consecuencia de las heridas sufridas dos trabajadores españoles. Uno de ellos identificado como Enrique Pradas Franco, de 25 años, cuyo deceso ha tenido lugar en el Hospital La Fe de Valencia que presentaba traumatismo craneoencefálico y traumatismos en un brazo y una pierna.

El otro trabajador que ha perdido la vida, José Vilanova, tenía 22 años, había sido ingresado en el Hospital Clínico con politraumatismo.

Los trabajadores fallecidos eran dos montadores de andamios, un soldador y un especialista en grúas.

Según el relato de un testigo que se encontraba en el exterior del recinto observando las obras en el momento del siniestro, se ha caído parte del encofrado de uno de los pilares del estadio y esa estructura metálica ha arrastrado a los dos obreros que han caído desde una altura de entre 15 y 20 metros.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro pasadas las once de la mañana y al lugar, en la avenida de las Cortes Valencianas, se han enviado siete vehículos de bomberos de los parques Central, Norte y Campanar, y dos ambulancias.

Cumplimiento de las medidas de seguridad

Las obras del nuevo estadio las lleva a cabo la UTE formada por el Grupo Bertolín y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El arquitecto-asesor del club, Luis Escribano, ha demandado a las constructoras una explicación "convincente y detallada" de lo ocurrido, a la vez que considera que las medidas de seguridad se han aplicado con rigor.

El sindicato UGT apunta como causa del accidente ha un fallo en la maniobra de colocación de un andamio en una de las torres, con lo que se trataría no de un error en las medidas de seguridad sino de un fallo de ejecución. Según el secretario de Salud Laboral de la MCA-UGT, Francisco Martí, "ha fallado alguna maniobra en el momento en que la grúa estaba colocando el andamio" en la torre.

Para CCOO, el accidente se ha producido por un "fallo" en el "protocolo de izado y sujeción del encofrado", a la vez que ha apuntado que los obreros se habían "quejado" en muchas ocasiones por la "extensión" de su horario de trabajo.

Respecto a estos planteamientos de los sindicatos sobre la causa, Escribano ha reconocido que un fallo en la estructura de los anclajes podría ser la causa del accidente que inicialmente se maneja. "Es posible que haya sido un fallo, pero no sabemos cuál es su origen porque esos andamios no habían dado ningún problema", ha dicho.

"Será la Inspección la que determine qué es lo que ha podido fallar", ha explicado Escribano, quien espera tener el informe en un plazo no superior a las dos semanas. Ha añadido que el club es el primer interesado en conocer las causas y ha considerado que no hay problemas en el proyecto arquitectónico, que no hay relación entre el accidente y los plazos de conclusión de la obra y que es prematuro poder saber si este accidente variará estos plazos.

Por su parte, la UTE ha afirmado que la obra cuenta con "todas las medidas de seguridad exigidas" para un proyecto de "esta envergadura" y sus sistemas de control "cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación vigente".

Asimismo, la UTE ha transmitido sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha informado de que pondrá en marcha su propia investigación de cuyos resultados serán puntualmente informados las autoridades competentes, las familias afectadas y el propio Valencia CF, promotor del proyecto.

La construcción del nuevo Mestalla comenzó el pasado 1 de agosto y desde entonces ha permanecido vallado todo el recinto, que ocupa una superficie de 90.000 metros cuadrados en la avenida de las Cortes Valencianas.

La intención inicial del Valencia CF es que el nuevo estadio entre en funcionamiento en la temporada deportiva 2009-2010.

Más muertos en el tajo

Además, hoy se han producido otras dos muertes en accidente laboral. Un vigilante de una explotación minera ha fallecido en la localidad leonesa de Santa Lucía de Gordón, en el Pozo "Eloy Rojo" de la Hullera Vasco-Leonesa, al quedar atrapado por el lodo al reventar una balsa de agua.

En Taboada (Lugo) ha fallecido un trabajador portugués, y otros dos resultaron heridos, uno de ellos grave, al salirse de la vía la furgoneta en la que viajaban y chocar contra un árbol.