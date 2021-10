Seguirá durmiendo en la cárcel porque carece del dinero de la fianza. El abogado Juan Antonio Roca, el presunto cerebro del 'Caso Malaya' ha confirmado a RNE que su cliente no dispone del millón de euros que le pedía el juez para dejarlo en libertad.

El letrado, José Anibal Álvarez, asegura que no tienen la posibilidad de pagar ese dinero porque tanto el dinero como las propiedades están embargadas.

El juez del caso 'Malaya', Oscar Pérez, ha decretado libertad bajo fianza de un millón de euros para el presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, según fuentes judiciales. El ex asesor de Urbanismo municipal deberá presentarse diariamente en el juzgado y no podrá salir de España.

El juez del "Caso Malaya" afirma que el pronóstico de riesgo de fuga del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca es "elevado". Sin embargo, justifica imponer una fianza de un millón de euros para su puesta en libertad en que no ha huido durante años a pesar de estar implicado en otras causas judiciales

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el instructor del caso argumenta que "es razonable pensar que dispone de fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación (como la Isla de Man)".

En el auto, el instructor, que afirma que Roca tiene que hacer frente a "numerosos y graves" procedimiento penales en España, fija una fianza de "cuantía elevada" por su acreditada relación con otras personas que pueden ayudarle a pagarla y ordena la comparecencia diaria del procesado en los juzgados.

'Jefe de la organización'



La medida se ha adoptado cuando se van a cumplir dos años desde su detención el próximo 29 de marzo. Roca está procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales "como jefe de una organización", falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.

El Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, encargado del caso, acogió el pasado 27 de febrero una vistilla para decidir sobre la prorroga de su situación de prisión provisional durante dos años más. El máximo que marca la ley es de cuatro años.

En esa comparecencia, el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, pidió que se prorrogara la prisión al entender que tiene dinero en el extranjero. La defensa del ex asesor de Urbanismo pidió su "inmediata" puesta en libertad, por considerar que "aún no se ha acreditado" la existencia de dichos fondos y entender que "si no están, es seguir pretendiendo una pena anticipada".

López Caballero ha explicado a Efe que decidirá en las próximas horas si recurre el auto que permitiría a Juan Antonio Roca quedar en libertad si paga la fianza.

Roca es el único procesado que se encuentra en prisión provisional por el "Caso Malaya", puesto que el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz también permanece en la cárcel pero, aunque ingresó tras su detención por esta causa, cumple condena por causas urbanísticas.

La mayor fianza del 'Caso Malaya'

La fianza de un millón de euros fijada para la puesta en libertad del ex asesor urbanístico constituye la de mayor importe económico impuesta por el juez a los procesados del 'Caso Malaya'.



El juez considera al ex asesor urbanístico como el presunto cerebro de la trama de corrupción. Juan Antonio Roca ingresó el 31 de marzo de 2006, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga). Allí permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).