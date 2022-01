Acebes y Zaplana no estaran en el equipo de Rajoy

Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, dos los rostros más visibles del Partido Popular en los últimos cuatro años, no formarán parte del nuevo equipo de Mariano Rajoy. Así lo han asegurado a Efe diversas fuentes del partido, que dan por hecho que la renovación de los populares afectará con toda seguridad al portavoz parlamentario y probablemente al secretario general del PP.

Aunque Rajoy no desvelará quién formará parte de su equipo hasta poco antes del congreso del PP, previsto para junio, diversos sectores del partido empiezan a manejar algunas ideas sobre lo que hará.

El portavoz, la primera incógnita

La más repetida es que Eduardo Zaplana no repetirá como portavoz, extremo que el líder del PP no quiso aclarar durante la comparecencia en la que anunció que seguiría al frente del partido. Zaplana ya había reiterado en varias ocasiones que no quería repetir en el cargo.



La incógnita se resolverá a principios de abril, cuando se reúne por primera vez el grupo parlamentario popular. El mejor colocado, por el momento, es el número 1 por Valencia, Esteban González Pons, que ya fue portavoz en el Senado y en las Cortes Valencianas.

Los buenos resultados logrados en Valencia le avalan. En su contra está que su nombramiento podría considerarse una afrenta personal a Zaplana, dado que es el hombre de confianza de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana y enemigo declarado del actual portavoz.

Acebes será 'recolocado'

En cuanto al destino de Acebes, las mismas fuentes coinciden en que no continuará en la secretaría general, aunque consideran que Rajoy le "recolocará" en otro puesto. Para sustituirlo el nombre que más se escucha es el de Pío García Escudero, coordinador de la campaña popular y dirigente muy bien valorado por amplios sectores del partido.

García Escudero forma parte del estrecho círculo de colaboradores de Rajoy que le han acompañado en todo momento durante la campaña. En él se incluyen también la secretaria de Política Autonómica, Soraya Saénz de Santamaría, el coordinador del programa electoral, Juan Costa, la secretaria de Política Social, Ana Pastor, y el secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga. Todos ellos parecen tener un puesto asegurado en la candidatura que presente Rajoy.

Aguirre: Presentar otra candidatura, un suicidio

Cada vez pierde más fuerza que se presente una candidatura alternativa a ésta debido al apoyo casi unánime que tiene Rajoy en la cúpula del PP.

Una de las las figuras que podría plantarle cara a Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que enfrentarse al líder del PP en el congreso de junio "es un suicidio". De hecho, la propia Aguirre ya ha anunciado que no se presentará.