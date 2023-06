Trotties - La bruja buena de Nueva Orleans

(Música animada)

Somos... ¡Mia!

¡Emma! ¡Lucy!

¡Y Sophie!

¡Y juntas viajaremos por todo el mundo!

Somos las... # Trotties, Trotties. #

(TODAS RÍEN) # Trotties, Trotties. #

¡Pinky Promise!

(ALEX) Me has engañado. Tú no eres la Diosa Laka.

Eres la bruja Luchiana.

Me has hechizado para que no pueda volar.

(EMILY) (RÍE) Nunca te fíes de las apariencias.

(Timbre)

(MAMÁ) ¡Alex, Emily! Han llegado las pizzas.

(EMILY) ¿Pizza? (RÍE)

Bruja Luchiana,

¿podrías convertirme en unicornio a mi también, porfi?

(Alarma)

Será la bruja Orly, es época de carnaval.

Seguro que está fastidiando la fiesta, vamos.

Por supuesto. Nos vamos a Nueva Orleans.

Limo, ¿te vienes?

(TODAS) A cualquier parte y a cualquier lugar

Pinky Promise nos guiará.

(Viento)

Esto es muy raro. Está todo para el carnaval:

las carrozas, todo está precioso, pero no hay nadie.

Yo que me había puesto el disfraz...

Mmm...

(Saxofón desafinado)

Es muy extraño.

Todo está desierto y los instrumentos no funcionan.

La bruja de Orly ha lanzado un hechizo sobre la ciudad.

Quiere fastidiar el Mardi Gras, un carnaval muy importante.

(BRUJA) (RÍE)

Muy bien, pequeñas muñecas.

Eso es justo lo que quiero.

Fastidiarlo todo.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Y creo que lo he conseguido.

Eso no se hace, bruja Orly.

Hay mucha gente que se prepara todo el año

y tú se lo has estropeado

Oh... qué tierno, un unicornio que habla.

Siempre he querido tener una mascota.

Vamos, te vienes conmigo.

(RÍE)

Yo no soy un unicornio. Soy una muñeca disfrazada.

¡Bájame de aquí!

(TODAS) ¡Mia!

(SILBA) ¡Limo, sigue a esa bruja!

(Música de jazz)

(GRITA)

(TODAS) ¡Mia!

(GRITA)

Pequeña, menudo susto me has dado. Ya te tengo.

Ya sabía yo que eras una bruja buena.

Pensábamos que eras mala porque has hecho todas esas cosas.

¿Por qué has estropeado el carnaval?

Sí, ya estoy arrepentida.

No hay cosa que más me gusta que los carnavales.

Cuando llegan los carnavales,

Nueva Orleans se llena de luz, color y música.

Es increíble.

Los músicos se juntan por las calles improvisando jazz.

Hay desfiles de carrozas por toda la ciudad

y reparten caramelos, juguetes y collares típicos muy bonitos.

Si consigues muchos,

es porque la gente te tiene mucho cariño.

(LLORA) Y yo nunca he conseguido ninguno.

Pero ahora eso me da igual.

Cuánto me arrepiento.

Pobre brujita.

Bueno, aún estás a tiempo de romper ese hechizo.

Arréglalo.

Ojalá fuera tan fácil.

El hechizo solo se puede romper si alguien, de corazón,

me regalase unos collares del Mardi Gras,

pero eso es imposible porque nadie me quiere.

Me lo tengo merecido.

Ya me he quedado sola otra vez.

(Claxon)

Bruja Orly, tenemos algo para ti.

Me habéis regalado los collares típicos del Mardi Gras...

¡No me lo puedo creer!

Y lo mejor es que lo habéis hecho de corazón.

¡Fuera hechizo!

(Suena jazz)

(Aplausos)

(EMILY) ¡Collares del Mardi Gras!

Serán de alguien que me quiere.

¡Qué ilusión! ¿Quién será?

Mami, ¿no habrás estado últimamente por Nueva Orleans, verdad?