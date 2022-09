El duende del revés deja Madrid patas arriba

Somos Mía,

Emma,

Lucy

y Sophie.

Juntos viajaremos por todo el mundo.

# Somos las Trotties.

# Trotties, trotties. #

¡Pinkie Promise!

(Flauta)

Lo sé. Un poco de paciencia.

Toda artista necesita su tiempo.

(Flauta)

Claro, ya os va gustando más. ¿Verdad?

Seguro que hoy me sacan la primera para la exhibición de flauta.

¡Qué emoción!

(Flauta)

(CARRASPEA) Perdón, perdón. Puedo mejorar.

El truco está en tocar con el corazón.

(Flauta)

-Emily.

¡Ya lo tienes todo preparado? Salimos en dos minutos.

-Ahora me tengo que ir. Luego os cuento cómo ha ido. "Bye".

Espero que Emily aprenda a tocar con el corazón pronto

y le salga bien. Porque menuda manera de desafinar.

(RÍEN)

Oh, oh, algo pasa en España.

¿España?

Sí. La señal viene de Madrid. La capital del país.

Hola Trotties. ¿Qué tal estáis?

Aquí en Madrid está pasando algo muy raro. Todo está al revés.

Las estatuas, las farolas, hasta las flores.

¿Podríais venir a ayudarme, por favor?

Tenemos que ir a Madrid a ayudar a nuestra amiga Lola.

Pues no se hable más, "go to Spain".

A cualquier parte y a cualquier lugar,

"Pinkie Promise" nos guiará.

(TODAS) ¡Oh...!

Esto tiene muy buena pinta.

¡Oh, lalá! Qué bonita es esta plaza.

Seguro que por aquí cerca nos podemos ir de compras.

Chicas, chicas que no hemos venido ni a comer ni a comprar ropa.

Estamos en la Puerta del Sol y es la plaza más famosa de Madrid.

Suele estar llena de gente, pero no hay nadie.

Y como nos ha dicho Lola, está todo del revés.

¿Qué habrá pasado?

(Campanada)

¡Ay, qué susto! Pero si la plaza está vacía!

¿Quién ha tocado la campana?

¡Ayuda! ¡Necesito ayuda, "s'il vous plait"!

¿Quién está haciendo todo este desastre?

(Risa)

Creo que lo sé.

(RÍE)

Es un duende.

Sí, y ya os digo que es pero muy rápido. Casi tanto como yo.

Chicas, justo estaba buscando en mi tablet

y he encontrado un sitio donde el duende no nos molestará

y podremos buscar una solución.

Esta es la fuente de Cibeles, "It's very pretty".

Y por aquí el duende no aparecerá porque tiene miedo a los leones.

No entiendo por qué no le gustan, con los monos que son los leones.

(RUGE)

Aquí dice que los duendes son seres inofensivos

y que les encanta gastar bromas,

pero que cuando se ríen mucho no pueden parar quietos

y ponen todo del revés.

Solo hay una cosa que los puede calmar

y hacerlos volver a su casa en el Bosque Encantado,

la melodía de la flauta mágica.

¿Y dónde podemos encontrarla?

La Flauta Mágica tendría que estar en el Bosque Encantado.

Qué rápido la has encontrado.

Sí, es muy bonita, pero a ver quién sabe tocar la flauta ahora.

Solo tienes que tocar con el corazón.

(Flauta)

(TODAS) ¡Ah...!

Está en el Museo del Prado.

Con lo importante que es el cuadro de Las Meninas de Velázquez.

(RÍE)

(Flauta)

Ahora que ya está el duende en su casita,

podemos decir eso de: ¡Misión cumplida!

(TODAS) ¡Sí, bien!

(Flauta)

Chicas, ¿queréis que os toque una canción con la flauta?

Ay, qué raro.

Papá, ¿has puesto tú mis muñecas del revés?