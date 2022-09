La antorcha mágica de Nueva York ha dejado de brillar

(Música cabecera)

Somos...

Mía. Emma.

Lucy Y Sophie.

Juntas viajaremos por todo el mundo.

Somos las...

# Trotties, Trotties. # (RÍEN)

# Trotties, Trotties. #

¡Pinky Promise!

¿Nos vamos de compras, chicas?

(OLFATEA) Huele a tarta de manzana. "Apple pie".

Qué bien huele.

Chicas, creo que las compras tendrán que esperar.

Me voy a merendar. Hasta luego.

¿Eh?

(Alarma)

Algo pasa en Nueva York.

¡La Estatua de la Libertad!

¡Qué estatua más grande y elegante, con su corona y todo!

¡Sí!

Es una de las estatuas más famosas del mundo.

Es muy pero que muy raro que la antorcha se esté apagando.

¿Qué le habrá pasado?

Pues solo podemos saberlo si vamos allí.

¡Cuántas ganas de volver a Nueva York!

(A LA VEZ) A cualquier parte y a cualquier lugar,

Pinky Promise nos guiará.

(Música)

"Welcome to New York".

Magnífico, me encanta.

Mirad, chicas. Esta calle tan grande se llama...

Lucy...

Vale, cuéntalo tú, Emma. "Thank you", Lucy.

Pues sí, esta calle tan grande se llama la Quinta Avenida.

Es la calle más fashion de la ciudad.

Estos son rascacielos.

Se llaman así porque son tan altos que rascan el cielo.

Y aquí una de las plazas más alucinantes del mundo,

Times Square.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Oh, no, ¿y ahora cómo voy a ver los escaparates de moda?

"I don't believe it".

Esto pasa porque se ha apagado la antorcha

de la Estatua de la Libertad.

Hay que saber qué ha pasado cuanto antes, pero ¿dónde buscamos?

Ya lo tengo. Tenemos que buscar a la luciérnaga mágica.

Las luciérnagas viven en las plantas.

¿Hay algún parque por aquí cerca?

Claro que hay un parque y qué parque.

¡Vamos al Central Park!

¡Cuántos árboles! ¡Cuántas flores!

Es precioso.

(Música)

¡Ahí está!

¿Qué te pasa, luciérnaga?

¿Por qué no has encendido la antorcha

de la Estatua de la Libertad?

(CHILLA)

Pobrecita. Sus patitas están pegadas a un chicle.

No puede moverse.

Menuda cochinada eso de tirar chicles y basura en un parque.

Para algo hay papeleras.

Vamos, chiquitina. Yo te sacaré de aquí.

¡Lo tengo!

A veces en la naturaleza está la solución.

Hay que encontrar tres tréboles y sacarles su aceite mágico.

Pero eso cuesta mucho, hay que tener paciencia.

Gracias, Emma. Contigo todo es mucho más fácil.

(GRITAN)

¡Bien!

Pues ya podemos ir a la Estatua de la Libertad.

Vamos, luciérnaga, te llevamos. Tienes una misión muy importante.

(CHILLA)

(SORPRENDIDAS)

Pues ya está solucionado.

¿Entonces podemos ir a ver escaparates, ¿por favor?

Aún queda tiempo. Sí podríamos ir.

Me encanta la idea. "Let's go".

(TODAS) ¡Sí!

Ahora a dormir, chicas. Mañana jugaremos más.