El baile hula de Hawai

"Somos Mía, Emma, Lucy y Sophie.

Juntas viajaremos por todo el mundo.

Somos las...

# Trotties, Trotties.

# Trotties, Trotties. #

Pinky promise."

-¡Trotties, ayudadme!

Si no os dais prisa, el volcán va a explotar.

(Coche)

-Tranquila, Lucia, aguanta. ¡Ya vamos a por ti!

-Emily, Alex, como tardéis más en bajar,

me como yo vuestra merienda. Tiene una pinta...

-(RÍE) ¡De eso nada! Vamos, Alex.

Qué hambre me ha entrado.

¿Quién quiere?

(Alarma)

El mapa mágico está señalando un sitio que está en medio del mar.

¿Dónde estará?

¿Cómo se llamará?

A lo mejor, si alguien me ayuda a bajar de aquí

puedo ayudar.

(TODAS) ¡Lucy!

Lucy, me encanta tu disfraz de hawaiana.

¿Me lo dejarás algún día, "porfi"?

Justo aquí está pasando algo, en Hawái.

Oh, no, qué raro.

Parece que las plantas y palmeras se están marchitando.

La isla necesita un baile.

Vale. ¡Si a nosotras nos encanta bailar!

Eso es muy fácil.

Bueno, un baile y algo más.

Primero hay que encontrar a la reina Coco Aloha.

Ella nos explicará lo que podemos hacer. ¡Vamos!

Además, yo voy vestida para la ocasión.

Por cierto, Sophie, de dejaré el disfraz cuando quieras.

¿Nos vamos a Hawái?

(TODAS) ¡Sí!

(TODAS) A cualquier parte y a cualquier lugar,

Pinky promise nos guiará.

Esto es precioso.

Me encanta la tranquilidad de la naturaleza.

El agua, la arena y la delicada brisa del mar.

¡Reina Coco Aloha!

¡Aloha, chicas! Encantada de conocerlas.

Chica, despierta. Nunca has visto a un coco reina?

No es eso. "J'aime" tu falda. Es preciosa.

Bueno, es mi falda de ensayo.

Tengo que bailar para salvar la isla.

La diosa Laka no despierta

y ella es la encargada de proteger la isla

con su baile del hula.

Pero no puede hacerlo sin la flor mágica de Hawái.

Y este año no ha brotado aquí.

Ahora, si me disculpáis,

tengo que practicar el baile del hula.

Una derecha, dos izquierda. Una derech...

¡Otra vez me he equivocado!

Una derecha, dos izquierda.

Aquí no hay, pero podemos buscar por otros sitios.

Yo iré a buscar por el agua.

Me encanta el fondo del mar con sus corales

y sus pececitos de colores.

¿Eso verde de ahí qué es? Algas marinas.

No, no, con las algas no puedo.

El tiempo se acaba.

Vamos a ver dónde estáis, florecitas.

Ahí están, en este volcán.

¡Pues vamos al volcán!

(TODAS) Oh...

Es muy difícil llegar hasta allí.

Solo podemos llegar con ayuda de Limo.

¡Uy casi!

(TODAS) ¡Bien!

(Música)

(Música)

(TODAS) ¡Oh!

Laka os está dando las gracias

y también os está invitando a bailar el hula.

(RIEN)

(Música)

Uy, se me olvidó bajarte de ahí, Lucy.

Mira que me gusta tu disfraz de hawaiana.

No sé, no me había dado cuenta del brillo tan bonito que tiene.