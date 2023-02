¡Las Trotties se van al cine!

(Música animada)

Somos... ¡Mia!

¡Emma! ¡Lucy!

¡Y Sophie!

¡Y juntas viajaremos por todo el mundo!

Somos las... # Trotties, Trotties. #

(TODAS RÍEN) # Trotties, Trotties. #

¡Pinky Promise!

¿Dónde se habrán metido estas chicas?

Habíamos quedado para ver la película de los seres mágicos.

¡Oh, vaya! ¿Esa soy yo?

¡Qué sombra más bonita tengo! (RÍE)

Oh...

(GRITA) "Mon Dieu". Ese ser mágico no me suena de nada.

(GRITA)

(RÍE) Sophie, que soy yo. Es una cartulina recortada.

Te asustas de todo.

(ASUSTADA) ¿Y ese ser fantástico?

A mí tampoco me suena.

(GRITA)

Emma, si soy yo.

Con una torre de palomitas, claro. ¿Alguien puede ayudarme?

Por fin estamos todas.

¿Ya puedo darle al "play"? Espera. ¿Me das de tus palomitas?

¡Sh! Silencio, que empieza.

(RÍE) Las hadas del Big Ben de Londres.

Dejadme que os recuerde algo. Las hadas suelen ser muy bellas.

Normalmente cuentan con alas de mariposa.

La tradición indica que estos seres mitológicos...

(TODAS) Lucy...

Está bien, ya me callo.

Le doy al "play".

(RÍE) Los preciosos seres con alas también se enfadan.

Entre las dos rompieron la flecha y se lio una buena.

Menos mal que lo arreglamos y el reloj volvió a su puntualidad.

Las serpientes de México.

Pobres, tenían mucho calor y no querían salir del agua

para cuidar el templo.

(Tambores)

Sí, pero al final, con nuestro baile del agua,

todo se refrescó y volvieron al templo.

Qué bonitas eran las serpientes.

Es verdad.

Esto fue en Hawái, cuando vimos aquel coco rodando.

Resultó ser la reina Kokoaloha.

Estaba preocupada porque no encontraba la flor mágica

para despertar a la diosa Laka.

Menos mal que la encontramos y pudimos ayudar a la reina

a despertar a Laka.

Con su baile, consiguió que todo volviera a florecer.

(RÍE) Y ese fantasmita que vimos en Rumanía,

resultó ser la marquesa vampiresa disfrazada.

Menos mal que no me asusto de nada.

(TODAS) ¿Seguro?

¡Auuu!

(RÍE)

Bueno, vale. A veces me asusto un poco.

Vuelve a darle al "play".

Y ahora, a lavarse los dientes.

La marquesa no quería lavarse los colmillos

con la poción mágica y luego se la bebió toda de golpe.

Me encantó cuando recuperó sus poderes y decoró todo

para Halloween y bailamos en el castillo.

El dragón mágico de Tokio

estaba triste porque se avergonzaba de sus alas y no quería salir.

Pero conseguimos animarlo

y se convenció de que tenía unas alitas preciosas que volaban.

Y lo bonito que quedó todo cuando el dragón utilizó su magia

para devolver las flores al jardín Ryukishin...

(DRAGÓN) (RUGE)

¿Os acordáis del duende de Madrid?

Qué rápido iba dejándolo todo del revés. (RÍE)

Hasta que Mia tocó la flauta mágica

y lo llevó al bosque encantado.

Al final, resultó ser un amor. (RÍE)

Y cuando desapareció la samba en Río de Janeiro,

conocimos al rey Momo.

Qué gracioso. Cada vez que andaba, sonaba samba.

¡Es verdad!

Había perdido su bastón para sacar la samba de su corona.

Mia salió volando a buscarla con su disfraz de unicornio.

Sí. Y al final la música llegó a tiempo

para celebrar los carnavales de Río de Janeiro.

(MOMO) ¡El carnaval de Río de Janeiro!

(TODAS) ¡Bien!

Estas palomitas no se pueden quedar aquí. (RÍE)

¡Eh, esperadme! No os teletransportéis sin mí.