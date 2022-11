La vaca mágica de la India

Somos Mía,

Emma,

Lucy

y Sophie.

Juntas viajaremos por todo el mundo.

# Somos las Trotties, Trotties.

# Trotties, trotties. #

Mirad, la tarta que me ha hecho mamá por mi cumpleaños.

Con guindas de diferentes colores y sabores.

Cuidado de no elegir la picante.

Espero que no me toque a mí.

(MAMÁ) Emily, ha venido tu primer invitado.

¿A qué no sabes quién es?

-Álex, seguro que es Álex. ¡Voy!

Emma, ya has oído lo que ha dicho, no se puede probar.

Si nos la ha dejado aquí, no se la ha llevado.

Qué despistada soy, se me había olivado la tarta.

Emma, no sabía que te había dejado aquí.

Bueno, me voy, ya están todos los invitados.

Oh, creo que me ha tocado la guinda picante.

El palacio Taj Mahal de La India.

Lo olvidaba, hoy es el cumpleaños de la Trottie Indira.

(TODAS) ¡Feliz cumpelaños, Indira!

-Namasté, gracias, trotties,

pero no creo que pueda celebrar mi cumpleaños.

Mi tigre de Bengala, Muna,

y todos sus amigos de la reserva están malitos.

Han comido algo que les ha sentado muy mal.

¡Le están desapareciendo las rallas!

Oh, no la conexión ha fallado.

(RUGE)

¡Aaah! Perdona, olvidé cambiar de idioma.

No te asustes, Sophie, lo único que me ha dicho Muna es

que solo puede curarse si consigo el cencerro de la vaca mágica.

¿El cencerro de una vaca?

Sí, es una campana que suele llevar las vacas.

Aquí dice que el sonido del cencerro sirve para curar

a los animales en peligro de extición.

O sea, animales que están en peligro de desaparecer.

Hay que ir a buscar a esa vaca,

lo más importante ahora son los tigres de Bengala,

y lo segundo más importante es celebrar el cumpleaños de Indira.

(RÍE) ¿Quién se apunta rumbo a La India?

(TODAS) ¡Yo!

(TROTTIES) ¡A cualquier parte y a cualquier lugar

Pinky Promise nos guiará!

Este es el palacio del Taj Mahal,

¿sabéis que es una de las siete maravillas del mundo?

(LAS TRES) ¡Hala, qué maravilla!

(RUGEN LAS TRIPAS) ¡Ah!

Has sido el rugido de mi barriga,

me comí una guinda picante de la tarta de Emily

y me ha sentado mal. Me pasa por no hacer caso.

(Rugidos)

Sí que te ha sentado mal.

No, Lucy, esos rugidos son de los amigos de Muna.

Tampoco tienen muy buen aspecto. Por ahí viene Indira.

Namasté, Trotties. Namasté, Indira.

Hemos venido a ayudar a Muna y a sus amigos. ¿Qué les ha pasado?

Han comido algo que le ha sentdado mal.

A veces los turistas, sin querer,

les dan cosas a los animales que no son buenas para ellos.

Por eso tenemos que ir a por el cencerro de la vaca mágica.

¿Sabes dónde podemos encontrarla?

Veréis, en La India las vacas son animales muy respetados.

Se pueden ver a cualquier hora y lugar: paseando por la calle,

bañándose en el río o incluso subidas en un elefante.

En casi todas las calles de La India puedes verlas.

Pero esta vaca es muy difícil de encontrar.

Siempre está rodeada de toros bravos para proteger a sus cencerro mágico.

(TROTTIES) ¡Uuuh!

Se tendría que conseguir el cencerro con mucho cuidado y muy, muy rápido.

No es por nada, pero no sé si te acordarás de que soy Emma,

la más veloz.

No te preocupes, Muna, nosotras encontraremos a esa vaca.

Cuando estés bueno celebraremos el cumpleaños de Indira.

¡Vamos, Trotties!

¡Limo!

Emma, ahí está la vaca mágica.

Oh, creo que mi barriga está en apuros, necesito un baño.

Bueno, yo iré. Alguien tiene que hacerlo.

Soy la única que puede hablar como una vaca.

(MUGEN)

¡Eh!

Así te parece más a ellas. ¡Muuu!

Ay, madre, no veo a Mía. ¿Qué le habrá pasado?

Bueno, ya está, me he hecho amiga de las vacas y de los toros,

son muy simpáticos.

Me alegro mucho de verte bien y de que hayas hecho nuevos amigo,

pero... ¿y el cencerro?

Qué despiste, me lo olvidé.

Ahora vuelvo.

(SUSPIRA)

Ya está, todos los tigres curados y con sus rallas.

Tú, Muna, estás guapísima.

(RÍE)

Hasta yo me he curado de la barriga,

por fin podemos celebrar el cumpleaños de Indira,

y puedo comer tarta.

Un momento, no tenemos tarta.

Bueno, para eso también tenemos solución.

(TROTTIES) ¡Bien!

(RÍEN)

Hola, Trotties, os he traído tarta.

Emma, seguro que tú quieres el primer trozo.

Un momento, voy a por cucharillas.