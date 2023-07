Descubriendo la música en Viena

Somos... Mia,

Emma, Lucy,

y Sophie.

Y juntas, viajaremos por todo el mundo.

Somos las... (TODAS) # Trotties, trotties #

# Trotties, trotties # ¡Pinky Promise! (RÍEN)

Ya lo tengo todo, a Alex le va a encantar

vuestras trolis.

Oh, se han olvidado de mí, seguro que se lo pasan genial

y yo aquí sola...

Aunque tampoco está tan mal estar sola, tengo una idea.

Que bien se está aquí, disfrutando de la tranquilidad.

No está mal. (RÍE) Mapa mágico quiero escuchar

la mejor música del mundo.

(Música)

(SUSPIRA) Que oportuno.

¿Viena? ¿Y con quien voy yo ahora a Viena?

No me gusta viajar sola.

¡Aunque hay más Trotties por el mundo!

Llamaré a Mel, seguro que le encanta venir.

Que bien que hayas contado conmigo, Sophie y, menos mal,

que tenemos a Limo para que nos lleve. ¡Rumbo a Viena!

(AMBAS) A cualquier parte y a cualquier lugar...

¡Pinky Promise nos guiará!

Bienvenida a la ciudad de la música y al Musikverein.

Aquí se escuchan las melodías más increíbles del mundo.

(Instrumentos chirriando)

Mira, así suena tu música de rock, puro ruido.

-Pues así suena tu música clásica, un rollo.

-Pero si aquí dice que sois unas musas muy conocidas

y que, sin vuestra magia, no se creará la armonía necesaria

para el concierto más esperado del año.

¡Y es esta noche! Debeis dejar de discutir. ¿Por qué discutís?

-Porque yo quiero ser la primera en salir al escenario.

Mi música es mejor, es más animada que la suya.

-De eso nada, mi música es melódica y delicada,

debería ser yo la primera en salir.

-Yo la primera. -¡Que no! Yo la primera.

-De eso nada, la primera soy yo. -(GRUÑE)

(GRUÑEN)

-Pues me voy, ya no quiero salir. -Pues yo también me voy.

Oh, la, la. Ahora sí que se ha liado.

Debemos conseguir que se pongan de acuerdo

quedan muy pocas horas para el concierto

Creo que se me ha ocurrido un plan perfecto.

¿Puedes dibujar una grabadora?

No entiendo para qué, pero aquí tienes.

Vamos, te contaré por el camino. Debemos encontrar

la casa de las musas. (GRITA)

El mapa mágico me ha indicado que aquí

en los Jardines de Belvedere, viven las musas de la música.

Esta debe ser la casa de la musa de la música clásica.

Voy a llamar. Un momento, Sophie.

Ahora, cuando yo me haga invisible, deberás pedirle a la musa

de la música clásica que toque un fragmento de su música

para que yo pueda grabarla. ¿Preparada?

Hola, musa. ¿Podrías tocar un poco de música clásica para mí?

Por favor.

Es lo que más me gusta, gracias por venir hasta aquí para escucharme.

Ya tenemos la grabación de la música clásica.

Ahora a por la rockera.

Hola, musa. He venido hasta aquí para poder escuchar tu música

¿Podrías tocar un fragmento de música rockera?

No hay nada que me guste más. Con mi teclado electrónico

puedo tocar todos los instrumentos. ¡Allá va!

Hala, que guay.

Queridas musas, Sophie y yo os hemos traído hasta aquí

para que escuchéis la mejor fusión de música del mundo.

Hemos grabado la música Rock de una y la música clásica de otra

y lo hemos mezclado, os va a encantar.

(AMBAS) ¡Imposible!

-Me encanta tu música, le va genial a la mía.

-La tuya sí que es bonita, me encanta escuchar esta fusión.

¡Es genial!

(TODAS) ¡Es la mejor fusión musical del mundo!

Que bien que, al final, haya ganado la armonía

y que las musas hayan decidido unirse. Me encantaría quedarme

pero Emily y las demás Trotties estarán a punto de llegar.

Vamos a por Limo, ven. Te llevaremos a casa.

Oh, Sophie, estabas aquí. Te hemos echado de menos.

Siento haberte olvidado antes,

para compensarte vendrás mañana conmigo

a un concierto de música fusión.