El travieso Trottie de Madagascar

Trotties

Navidad divertida con las Trotties

Las Trotties viajan en Navidad. A Emma le encantaría subir al trineo de Papa Noel. Como no puede dormir y Sophie tampoco, se van a montar en el trineo. Pero si no están todas las Trotties no pueden regresar a casa. Lucy y Mia pedirán a Papa Noel de regalo que vuelvan sus amigas.