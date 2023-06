Trotties - La yeti del Himalaya se ha metido en líos

(Música animada)

Somos... ¡Mia!

¡Emma! ¡Lucy!

¡Y Sophie!

¡Y juntas viajaremos por todo el mundo!

Somos las... # Trotties, Trotties. #

(TODAS RÍEN) # Trotties, Trotties. #

¡Pinky Promise!

(EMILY) Aquí tenemos la huella de un ejemplar único: un yeti.

Un monstruo de las nieves. Grande, feroz y...

¡Oye! ¡Monstruo de las nieves! ¡Dijo, gato!

No hagas tus necesidades en mis cosas.

(RÍEN)

Qué graciosa Emily. "Un yeti". Eso solo pasa en las películas.

El mapa nos está mostrando unas huellas en Asia,

en los montes del Himalaya.

Y no parecen de un lindo gatito. ¿Serán de un yeti?

¡Qué emoción!

Lo que sí es seguro es que alguien o algo corre peligro.

Y debemos ir a averiguarlo. Yo ya voy equipada.

¿Qué tal si llamamos a Limo? ¿Limo?

(TODAS) A cualquier parte y a cualquier lugar

Pinky Promise nos guiará.

(Música mágica)

(TODAS) ¡Hala!

(RÍE)

Ya podrás con ese "outfit" que te has puesto para la ocasión.

Aquí están las huellas.

Son grandes, pero según sé, las huellas de los yetis

son mucho más grandes todavía.

Vamos a seguirlas.

No entiendo nada, estas huellas llevan al mismo sitio.

Hola, pequeña yeti.

¿No sabrás dónde van a parar estas huellas?

(TODAS) ¡Una yeti!

(HABLA IDIOMA YETI)

No grites. Yo le pregunto.

(HABLA IDIOMA YETI)

(HABLA IDIOMA YETI)

(HABLA IDIOMA YETI)

Mia, ¿nos puedes contar qué es lo que está diciendo?

Me estaba diciendo: "Hola".

(TODAS) Ay...

(HABLA IDIOMA YETI)

"Desobedecí a mis padres.

Me dijeron que no subiera al Everest y yo no hice caso.

Y una de las veces haciendo la croqueta hacia abajo,

provoqué un alud, que es cuando un montón de nieve

cae en avalancha.

Y ahora el camino hacia mi casa está tapado".

(HABLA IDIOMA YETI)

Tranquila, no llores. Nosotras te ayudaremos.

Hay que conseguir algo para derretir toda esa nieve.

¡Lo tengo! Necesito tu altura, "petite yeti".

(RÍE)

Muy bien, Sophie. Vamos enchufarlo.

Un momento, nos falta electricidad.

Oh, oh. Se ha congelado la tinta.

¿Y ahora qué hacemos?

Hay que buscar otro tipo de energía.

¡Ya está! Energía eólica, que es la energía del aire.

Hay que construir un molino de viento.

Si funciona, conseguiremos la energía suficiente

para entender el secador.

¿Dónde podríamos encontrar materiales para reciclar?

"Well done", pequeña yeti. Justo lo que necesitábamos.

Trotties, manos a la obra.

Muy bonito, pero necesitamos más rapidez.

Las aspas van muy lentas no es suficiente para encenderlo.

¿He oído la palabra rapidez?

(RÍE)

¿Os parece bien esta rapidez?

Ahí está el camino a tu casa, pequeña yeti.

Pero haz caso a tus padres.

Ellos quieren lo mejor para ti.

(TODAS RÍEN)

A ver si veo otra pista para encontrar

al monstruo de las nieves.

¿Y este pelo? No parece de perro ni de gato.

Y no es una pluma de pájaro.

Qué extraño. Voy a preguntarle a mamá.