El baile de lluvia en México

"Somos Mía, Emma, Lucy y Sophie.

Juntas viajaremos por todo el mundo.

Somos las Trotties.

Pinky Promise."

-Sophie, creo que este bañador es "magnifique",

te queda genial para ir a la playa.

-"Perfect". Ya tenemos todo.

Vamos a grabar para celebrar que nos vamos de viaje a la playa.

¡Oh, no! Falta mi gorra.

-"Alex, Emily, venga, vamos a la piscina,

que hace mucho calor."

-Ya vamos, mami.

Hay que ver qué poco cuidado.

Parece que la señal viene de México.

Oh, no. La alerta viene de Chichén Itzá.

Llamaremos a nuestra amiga de México, Camila.

Seguro que ella sabe lo que está pasando.

-Ay, qué bueno que llamaron. Aquí hacen falta más Trotties.

Está pasando algo extraño. Hola, Camila.

Sí, el mapa mágico nos estaba avisando.

¿Qué ocurre? En el templo de Kukulcán,

una de las siete maravillas del mundo,

hace demasiado calor.

Los pájaros han huido y las flores y los árboles se están marchitando.

Y lo peor es que el templo se está derrumbando.

Necesitamos su ayuda, ahorita.

Tranquila, Camila.

Estaremos allí en un abrir y cerrar de ojos.

"Let's go!", Trotties.

(TODAS) a cualquier parte y a cualquier lugar,

Pinky Promise nos guiará.

Luego me decís que soy una exagerada

por traer de todo en mi mochila.

-¡Qué alegría tenerlas acá! Aunque estoy un poco triste.

Miren lo que está pasando.

Las serpientes emplumadas

encargadas de mantener el templo en pie con su magia

lo han abandonado.

Según he averiguado, se han ido al cenote sagrado.

Al ceno...¿qué?

¿No sabes lo que es? Pues el cenote sagrado.

Ya, vale. Cuéntanos, Camila.

El cenote sagrado, también conocido como Cenote Ik,

es un sitio precioso de aguas cristalinas

y muy fresquitas donde vivía Chaac, el dios de la lluvia.

¿Nos podremos dar un baño? También llevo mi bañador.

No, Sophie.

Tenemos el tiempo justo

para ir a convencer a las serpientes emplumadas

para que vengan aquí a poner orden.

Es hora de llamar a Limo.

¡Limo!

Qué bien. Limo tiene aire acondicionado.

¿Dónde estarán esas serpientes traviesas?

Miro que dejar el templo de Kukulcán abandonado.

¡Tiburón!

No, tranquila. Deben de ser las serpientes emplumadas.

Mira, ahí asoman las cabezas.

Mía, nos están mirando y me dan un poquito de miedito.

¿Hablas con ella? No te preocupes.

Estas serpientes emplumadas solo quieren ser nuestras amigas.

(SISEANDO)

-(SISEANDO)

En las épocas de mucho calor, las serpientes.

Vienen al cenote sagrado para coger agua y hacer el baile de la lluvia.

Pero este año las temperaturas son tan altas

que han preferido quedarse en el agua refrescándose.

Las entiendo tanto.

Dicen que como hace tanto calor,

los árboles y las flores se han secado antes de tiempo

y necesitan ayuda porque las dos solas no pueden.

Pero nosotros podemos ayudarles.

Somos muy buenas con los bailes. Qué buena idea has tenido, Emma.

Sé cómo podemos hacerlo. No creo que aguante mucho más.

¡Oh là là, Camila! Cómo me gusta tu traje.

Chicas, no tenemos tiempo.

Serpientes! Camila, he empezado el baile de la lluvia.

Nosotras seguimos vuestros pasos.

Oh, claro.

Pero para que lleguemos a tiempo tiene que haber alguna nube...

¿Qué?

(TODAS) ¡Bien! ¡Lo conseguimos!

Sophie, ahora ya puedes sacar el bañador.

Oh, ya no me apetece. Oye.

¿Y si grabamos uno con este baile?

Hoy estás que te sales. Buena idea.

Trotties, ¿preparadas para mover el bigote?

Siento ser aguafiestas, pero no nos da tiempo.

Emily tiene que estar a punto de llegar.

Trotties, se ha puesto a llover y ha salido el arco iris.

¡Qué extraño!

¿Porque estáis vosotras mojadas?

Mami, en mi habitación hay goteras.