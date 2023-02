Marcus Level - Yo primero

"YO PRIMERO"

Hola, chicos. Has conseguido 2000 chocobongos.

Es genial. Nunca había visto tantos.

Saludos, Gorbar.

Esta será tu misión.

Luxor y sus 40 ladrones han encerrado a Balumba, el genio.

Aquel que lo libere será recompensado

con un trozo del espejo de la princesa Aria.

Ten cuidado,

la guarida de los ladrones es un lugar peligroso.

Asegúrate de equiparte bien, Gorbar.

Genial. Iré de compras.

Chicos, ¿queréis algo?

Oh, sí. Una piqueta doble, por favor.

Y para mí una bola de cristal. No hay problema.

Muy bien, una piqueta doble, una bola de cristal...

Bienvenido, querido cliente.

¡Vaya!

¡Unas botas veloces y una capa de invisibilidad!

¡Un cinturón de fuego!

Me llevaré las tres cosas.

Y una superbomba. Y el martillo del herrero.

Y el pergamino y el tirachinas y la esmeralda.

¿Qué?

¿El inventario ya está lleno?

Bueno, deme una bolsa grande.

Y lo de la fila de arriba.

El cliente manda.

¿Suficientes chocobongos? Más o menos, pero mirad todo esto.

Sí, enséñame mi piqueta doble. Y la bola de cristal.

He olvidado lo que me pedisteis.

Vale, pues dame una bolsa de flechas.

Y yo quiero un buen tirachinas.

No, he comprado todo esto para mí.

Pero ¿sabéis qué?

Todo lo que consigáis sacarle a los ladrones será para vosotros.

Mirad, aquí llegan.

¡Ataquemos!

¡Piqueta!

Diez chocobongos, una bolsa de bombas y una bola de cristal.

¿Para mí? No, es todo mío.

Pero si te lo cambiaré a ti, Marcus, por un tirachinas.

(PENSATIVO) No.

De acuerdo, entiendo. Todos miráis por vosotros mismos.

(Aullidos)

¡Esperadme!

Esto pesa.

Rápido, rápido. El cinturón de fuego.

Aquí está.

¿Un cinturón verde de plantas?

¡Rápido, las botas veloces!

¡Oh, no! Las botas de hierro no.

Vamos, rápido, rápido.

¿Qué es esa cosa?

Parece que Marcus tiene problemas.

¡Suéltala! ¡Es mía!

¡Mi bolsa!

¡Todos quietos! No tan rápido, chicos.

Eh, las he conseguido yo. Es mi recompensa.

Cada uno mira por lo suyo.

Gracias, chicos, por recuperar mi bolsa.

Mi bolsa.

Dijiste que lo que les quitáramos a los ladrones sería nuestro.

¿Y no tenéis algún bonito objeto para mí? Solo uno.

Lo siento, Marcus, todos miramos por nosotros mismos.

¡Esperadme!

La guarida de los ladrones.

Vuelve aquí, vil monstruo.

¡Un combo supermono!

Es exactamente lo que necesito.

¡Supersupermono!

(IMITA A UN MONO)

¡Mi plátano!

Eh, Marcus.

Si quieres un plátano, coge uno de la cesta.

¿¡Un superbonus!?

Recibirás tu merecido, criatura de la oscuridad.

Hay demasiados ladrones.

¿Cómo podemos entrar sin que nos vean?

Yo entraré primero.

Vosotros quedaos con la bolsa.

Preparaos y cuando oigáis mi señal, salid.

(A LA VEZ) ¡Hecho!

Pero ¿cuál es la señal?

(Música)

No.

¿Cómo podré pasar?

Tienes razón, Loumi, tenemos que distraerles.

Oh, mi combo nube.

(GRITA ALGO ININTELIGIBLE)

(GRITA ALGO ININTELIGIBLE)

(TOSE)

Ese animal parece enfermo. Creo que es su señal.

Vale.

Mi combo supermono.

Mi transformación en rana.

Guau, está demasiado alto.

No, la esmeralda. No puedo irme sin ella.

¡Jamás!

(GRITA)

La lámpara.

¡Supermono!

¡Supermono!

¡Supermono!

¡Super...! (GRITA)

¿Estás bien, Marcus?

Sí, Gorbar el magnífico.

Bueno, Gorbar.

¿Has entrado sin llamar?

¡Atrás, Luxor!

No conseguirás esta lámpara.

¿Te refieres a esta?

Así que es la lámpara que quieres, ¿no?

¿Qué me ofreces a cambio?

-Estás malgastando tu tiempo, Luxor.

¿Vipkrad?

Yo tengo una oferta mejor.

Oye, ¿qué trama Marcus? Lleva mucho tiempo ahí dentro.

¿Por qué no nos hace la señal?

Puede que haya encontrado el tesoro de Luxor.

Y quiere quedárselo todo para él.

Bueno, Luxor, ¿qué te parece esto?

-No está mal...

¿Un par de chocobongos?

Vamos, Luxor, una lámpara como esa tiene que valer

tanto como esta magnífica esmeralda.

Luxor, te daré dos de estas.

Yo te ofrezco el legendario disfraz de Gorbar el magnífico

que hará brillar a cualquiera que lo lleve.

No tan rápido.

Yo ofrezco mi exoesqueleto con 74 funciones,

edición coleccionista, hecho de cuero

y llevado por el futuro maestro del Valle de las Siete Luces,

yo.

-Vaya.

Luxor, una última oferta.

(GRITAN)

Vaya, Marcus. Así que pretendías quedarte con todo el tesoro para ti.

Aquí tienes.

Para, Marcus, espera. No puedes hacer eso, Marcus.

Tu espada, no. No tengo elección.

Es lo único que me queda. Espera, haremos otra cosa.

Luxor, en vez de la espada, te daremos todo esto. Mira.

Y mi piqueta doble de combate. No, Gratrok.

Es tuya. No negocies con ella. Luxor, te daré todo lo que me queda.

¿Va a darle su ropa interior?

Mis gafas.

Eso no es digno de mi lámpara.

He tomado una decisión.

-¡Mía, mía, mía!

¡Es solo mía!

Pequeño genio, sal de la lámpara.

¡Mi lámpara! -¡Eres un genio, Gorbar!

-¡Mi traje, mi traje, devuélvemelo!

-Eso jamás. Me queda como un auténtico guante.

Gracias de nuevo, Vipkrad.

Un placer hacer negocios contigo.

¡Conseguiré mi venganza, Gorbar! ¡Conseguiré vengarme!

-¡Tachán!

Oh, maestro que me has liberado, te concedo un deseo.

¿Un trozo del espejo? Tus deseos son órdenes.

¡Sí!

Podrías haber dejado alguno, Marcus.

El poder del supermono no funciona con Gorbar.

No he podido capturar a la vil criatura.

Maurice, malo.

Vale, baja de una vez.

Espera, noble Seraphine.

Supermono.

Vaya.

-Enhorabuena, Gorbar. Tu misión ha sido completada.

Qué bien sienta recuperar tu traje de héroe.

Gracias por salvar mi espada. Os dejaré la bolsa.

Haced buen uso de ella. No te preocupes, Marcus.

La compartiremos.

No lo dudo.

Muy bien.

¡Nos vemos en el próximo nivel, sí!