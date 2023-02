Marcus Level - La carrera de los siete faros

¡Marcus Level!

Este finde me toca jugar con la consola.

-Yo cuido a Marcus. -¡Marcus Level!

-Vamos, deprisa, hay que aprovechar.

¡Soy el mejor! -¡Marcus Level!

-¿Qué pasa aquí? ¡Oh! -¿Qué sucedió? ¡Oh!

-¿Qué es esto?

-En el juego estoy

y tengo que pasarme todos los niveles.

Derrotaré a Vipkrad y a sus secuaces.

Ven conmigo, ¡sí! -¡Marcus Level!

(Música videojuego)

"LA CARRERA DE LOS SIETE FAROS"

(GRITA)

(GRITA)

(VITOREAN)

(AMBOS) ¡Viva, bravo!

(MEGAFONÍA) "Bienvenidos a la final de la Supercopa

del Valle de los Siete Faros, que enfrentará al formidable

Vipkrad Fútbol Club y al simpático Club de Fútbol Gorbar".

Qué guay, jugaremos la final, no podríamos haberlo hecho mejor.

(MEGAFONÍA) "Y para comenzar, démosle la bienvenida

a la mayor leyenda del fútbol, que ha ganado la Copa 32 veces".

¡Guau, venga ya!

(MEGAFONÍA) "Copaca Banana".

-¡Copaca...! (TODOS) ¡Banana!

-¡Copaca...! (TODOS) ¡Banana!

-¡Copaca...! (TODOS) ¡Banana!

-¡Copaca...! (TODOS) ¡Banana!

(RÍE NERVIOSO)

(Música videojuego)

Le he dado la mano a Copaca Banana.

Le he dado la mano al señor Chocobongo, mira lo que me ha dado.

(MEGAFONÍA) "Y ahora, damas y caballeros,

una demostración del campeón".

¡El famoso 1, 2, 3!

(Música videojuego)

El alucinante regate del diablo.

(Música videojuego)

La increíble patada especial Banana blam.

(Música videojuego)

(MEGAFONÍA) "Magnífico, no ha perdido su toque".

Qué bien, como mola.

Yo jugaré de delantero, marcaré goles igual que Copaca Banana.

Ephi, tú en la defensa, Gratrok, tú tienes buenas garras,

así que de portero. Saludos, Gorbar.

Tu misión consiste en ganar la copa.

Eso es todo.

¡Choco-bongo!

Marcus, pásamela a mí.

Espera, probaré el 1, 2, 3.

¡Uno! ¿Eh?

(Música)

"¡Y gol!".

Gratrok, céntrate en el partido.

Copaca Banana nos está viendo. Eh... Sí.

"¡Y allá vamos otra vez!".

Oh... (RÍE)

(Vítores, aplausos)

(RÍE)

(Vítores, aplausos)

(RÍE) ¡Sí!

7-0. Tengo que marcar. Ephi, pásame el balón.

"Gorbar está delante de la portería..."

¡Banana Blan! "¡Y falla!".

Ephi, mantén la concentración cuando te pase.

Yo no he hecho nada mal.

No perdamos la esperanza.

¡El regate del diablo!

Pásamela, pásamela, pásamela.

(Música)

(GRITA) ¡No!

Pásamela, pásamela.

Ay...

(Vítores, aplausos)

He marcado, he marcado. ¡He marcado!

¡Sí! (RÍE) ¡Sí!

¡Sí! Muy bien, pero seguimos 8 a 1.

"Y el partido se reanuda".

9 a 1.

Vamos, chicos. Oh, es terrible perder así.

Vuelvo enseguida.

Espero que ganen los de azul, espero que ganen los de azul.

No te preocupes,

he oído tus plegarias, poderosa Seraphine.

Acepto tu misión.

Haré todo lo posible

para que los hombrecillos de azul del acuario ganen.

Ephi, en cuanto al ataque se refiere,

no hay problema, puedo marcar,

pero creo que tenemos un problema defensivo.

Un ataque sin defensa es como un arco sin flecha,

¿entendido? Eh... Eso creo.

Pues vamos.

¡Uno!

¡Ephi, defensa!

(Vítores, aplausos)

Falta. Tarjeta amarilla. Libre directo.

"Qué buena posición para la falta". ¿Pero qué mosca te ha picado?

Hablaste de flechas... Ephi, tenemos que crear un muro.

Colócate ante el balón y no te muevas.

¡Ah!

Sí... Choco-bongo.

Descanso.

Por cierto, ¿vamos ganando? No, no vamos ganando.

Yo estoy metiendo goles, pero tú no estás defendiendo.

Solo has marcado una vez.

Sí, pero porque no tengo el balón lo suficiente.

Siempre tienes el balón y nunca me lo pasas a mí.

Es normal, igual que Copaca Banana,

él nunca pasaba el balón y siempre ganaba.

Pero tú no eres Copaca Banana.

Para ganar, esto es lo que tenemos que hacer,

un bloque defensivo sólido.

Cubrimos la mitad del campo

y diversificamos los ataques en el eje y en los laterales.

He tenido tiempo de analizar el partido

porque no me pasas el balón.

Tienes razón, ganaremos en equipo. ¿Entendido, Gratrok?

Oh... Choco-bongo.

Ya me ocupo yo.

Si lo que quieres es un choco-bongo, tendrás que cogerlo.

"Y el equipo de Gorbar vuelve al ataque".

Vaya, fallé. Lo siento, Marcus. No te preocupes.

"Y qué preciosa parada".

Nunca pierdo un choco-bongo. Bien hecho, Gratrok.

¡Dispara, Ephi!

¡Genial! Eres una gran delantera. ¡Sí!

(RÍE)

(Música)

(AMBOS) ¡Sí!

(RÍE) -Haced sitio para el profesional.

"Y Vipkrad aparece

para un emocionante final del partido".

Una demostración parece lo más apropiado.

(RÍE)

¡Oh! Oh... Eso lo cambia todo.

Bien, así impediré que los pequeños jugadores de amarillo

lleguen a la portería.

Salid del acuario, hombrecillos de amarillo.

¿Adónde han ido los hombrecillos de azul?

Eh, la puerta está bloqueada.

No entres aún, poderosa Seraphine,

tengo que encontrar a los hombrecillos de azul.

"Cuando quedan pocos segundos para que acabe el partido,

el equipo de Gorbar gana por 1". Ephi, hay que hacer tiempo.

No hay que marcar, solo hay que evitar que lo hagan ellos.

¡Oh!

(RÍE) Se supone que los partidos se juegan hasta el final.

(RÍE)

¡Oh! Falta. Una terrible falta.

¿Qué estás haciendo? Si ni siquiera te ha tocado.

(CHISTA) Lo he hecho a propósito. Copaca Banana lo hacía a veces.

Pitarán falta y ganaremos. Pero tú no eres Copaca Banana.

Simulación. Saque de falta para el equipo de Vipkrad.

Oh... ¿Te han golpeado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?

¡No, Gratrok! ¿Eres tú el que le ha dado?

Tarjeta roja.

Oh... Menudo desastre, ahora solo somos dos.

No haber hecho trampas. Oh...

Ya casi ha acabado.

Yo haré de portero, Ephi. Ocúpate de la defensa.

"Un lanzamiento en una zona muy peligrosa.

Vipkrad se está tomando su tiempo. ¡Esto va a doler!".

¡Oh!

"¡Y ha sido gol!".

Buen toque. (RÍE)

-Hay empate. Gol de oro. Aquel que marque primero, gana.

(RÍE) -Muerte súbita, mi norma favorita.

(Música)

Jamás ganaremos así.

Tenías razón, los dos deberíamos atacar.

¡Uno! ¡Dos!

¡Tres!

(RÍE) Olvídalo, Gorbar, sabes que no podréis pasar.

No subestimes el trabajo en equipo. ¡El regate del diablo!

(RÍE) Completamente mal. ¿Eh?

"No tan rápido, Vipkrad". -Este... Guau.

"Ephi se prepara para lanzar...". ¡Dispara!

"¡Y ha marcado! Victoria para el equipo de Gorbar".

Ephi, eres la mejor.

Es porque hemos jugado juntos, Marcus.

Un gran momento para el fútbol.

-Imposible... Yo soy el mejor. Soy el más rápido. Soy...

Has olvidado lo importante, tu equipo.

¡No! ¡Au! Del pelo, no.

-Bien hecho, Gorbar. ¡Eres la mayor estrella del fútbol!

-¡Conseguiré vengarme, Gorbar! ¡Me vengaré!

(Música)

¿Dónde estáis, hombrecillos de azul?

Vil monstruo, te has comido a los hombrecillos de azul

de la poderosa Seraphine.

-¡Eh! ¿Puedo pasar ya?

No quieres que vea cómo pierden los de azul, ¿es eso?

¡Oh! No temas, poderosa Seraphine.

Tus favoritos ya han ganado. (RÍE)

Oh, no... Vaya...

-Enhorabuena, Gorbar, tu misión ha sido completada.

Hemos ganado este partido como equipo.

Un firme portero... Una buena defensa...

Y un ataque de primera.

Nos vemos en el próximo nivel. ¡Sí!

"TRAMPOSO"

(GRITA) ¡Ay!

¡Eh, conozco este lugar!

(AMBOS) Hola, Marcus. Hola, chicos.

Saludos, Gorbar.

Bienvenido a la Supercarrera Chocobongo.

Recupera dos cartuchos de dinamita del final del camino

y Johnny Cañón, el viejo minero,

podrá desbloquear la mina y recuperar su dulce pepita.

Como recompensa, conseguirás un trozo de espejo.

¿Aceptas la misión?

Pues claro, ya hecho este recorrido y conseguí una puntuación genial.

¡Yija! ¿Eh?

Vamos a empezar.

Voy a prepararlo todo.

(Música videojuego)

Nos vemos al final del recorrido. Necesito tiempo para llegar allí.

-He de recordarte que la Carrera Chocobongo

es una carrera de relevos. Aquí están los dos equipos.

Gratrok contra Robot.

Ephi contra Vipkrad.

Gorbar contra Cusmar.

¿Cusmar? (RÍE)

Cusmar tiene la mejor puntuación en este recorrido. Es mi campeón.

No, él es el campeón. Tiene la mejor puntuación.

Eso ya lo veremos.

(TARAREA) ¡Teletransporte!

Eh... Tengo algo que deciros.

No podemos ganar.

Cusmar es una copia de mí durante la carrera,

cuando conseguí mi mejor puntuación.

Utilicé un código especial que me hizo invencible.

Hice trampas. Nosotros también podemos hacerlas.

Sí, dinos cómo, Marcus.

Tres tramposos... Quizá sea esa la solución.

Esto nos dará un pelín de tiempo.

(RÍE) Oh...

¡Oh! Adoro hacer trampas. ¡Y eso no es todo!

(RÍEN)

(Música videojuegos)

¿Eso es hacer trampas? No parece muy honesto.

Bueno... Más o menos. ¿Vamos?

(TARAREAN)

Está bien. (TARAREA)

Y la sota gana al 8, ¿lo ves? Y ahora, si saco un 10...

¡Eh! No puedes hacer eso. Pero es la decisión correcta.

Pero entonces, el juego deja de ser divertido.

Es hacer trampas.

Gorbar siente haber hecho trampas. No lo ha hecho a propósito.

Jura que nadie hará trampas.

¡Primera ronda!

Preparados... Listos... ¡Y ya!

(Música videojuegos)

¡Sí!

(Continúa la música)

Oh, hacer trampas mola mucho. Y aún no ha acabado.

(Continúa la música)

Oh, no... ¡No, no, no!

¡Estúpido robot!

¿Qué estás haciendo, Ephi? Hemos puesto los bonus ahí por ti.

Lo siento, Marcus, pero no hago trampas.

¡Vamos, vamos, vamos!

Ephi, si no coges los bonus, los cogerá Vipkrad.

Ephi...

Oh... Tu turno, mi campeón. (RÍE)

(Música)

¡Sí! (AMBOS) ¡Sí!

Gracias, muchacho.

Tráeme otro cartucho de dinamita

para que pueda reencontrarme con mi preciosa pepita.

Oh, ha estado cerca.

Ephi, tienes que coger todos los bonus

en la siguiente ronda.

¿Quieres ganar haciendo esas trampas?

Tienes razón, Ephi. Tenemos que hacer más trampas.

Y creo que sé cómo lo haremos.

El mágico Marcus a los mandos.

No creo que podamos hacerlo mejor. Espera, espera...

Eso es, así lo harás mejor. Oh...

No eres mejor que Cusmar. Oh... Vamos...

No es malo hacer trampas contra Cusmar, es un tramposo.

Así que así es cómo queréis jugar. Muy bien...

-Preparados... Listos... ¡Y ya!

¡Será superfácil! ¡Oh!

¿Por qué está haciendo eso?

¡Ah!

¡Oh! Mis bonus escondidos.

(GRITA)

Esos no son los ajustes que marcamos.

Aficionados...

Si queríais hacer trampas,

deberíais de haber sabido que yo era el maestro de las trampas.

He cambiado algunos ajustes en la sala de control.

A menos que volváis a poner todo en su sitio,

la victoria será mía. (RÍE)

A mí, muchacho. ¡Qué tramposo! ¡No tengo elección!

(RÍE) Mi plan está funcionando. (RÍE)

Así que esto debería estar así...

Y eso, normalmente, está... ¡Tramposa!

¡Oh! Eso no está bien.

-Concursante descalificado. Pero... Pero... Oh...

Gorbar no permitirá que hagas trampas, monstruo.

¿Estás bien, Marcus? Gorbar... Gorbar, el Magnífico.

(RÍE)

El ganador de esta ronda es el equipo de Vipkrad.

(RÍEN)

Oh...

Vale, uno cada uno.

El próximo que me traiga un poco de dinamita, me hará feliz.

Paciencia, pepita.

Creo que no podemos seguir haciendo trampas.

Yo no estaba haciendo trampas,

estaba recolocándolo todo en su sitio.

No tenemos ninguna posibilidad contra Cusmar.

No es justo. Cusmar hace trampas todo el tiempo.

Claro, es cierto.

Preparaos para la tercera ronda. Sybilin, tengo algo que decir.

¿Te rindes? Sabia decisión. Casi.

Admito que hice trampas para conseguir mi superpuntuación

y como Cusmar es mi copia, Cusmar está haciendo trampas.

Eso no tiene sentido.

Claro que sí, Cusmar es yo, un tramposo. Somos iguales.

Eso no es cierto.

(TODOS) ¡Oh, vale! -Los dos quedáis descalificados.

(RÍE)

Ahora, todo depende de ti.

Tercera ronda. Preparados... Listos... ¡Y ya!

(Música videojuego)

¡Ah! ¡Ah!

Oh... Oh... Oh...

No pares, Gratrok, hay bonus debajo de esa caja.

Gratrok, coge todos los bonus. Ahí arriba hay un montón.

Marcus...

¿Qué? Eso no son trampas, son consejos.

Gratrok, ahí arriba tienes uno.

¡Ay! (RÍE)

Marcus, no puedo hacer nada, va demasiado rápido.

Parece que Vipkrad está usando tus consejos.

¿En serio? Eso ya lo veremos.

Gratrok, coge los superbonus, están justo ahí, bajo la caja.

Yo los cogeré. (RÍE)

Gratrok, vamos.

Muy inteligente, Gorbar,

pero yo también tengo mis secretillos.

¡Sí!

Gratrok, déjate caer. ¿Eh?

¡Vamos allá!

¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar!

¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado!

Oh, no vale, han hecho trampas.

Choco-bongo. Choco-bongo.

¡Supervictoria! ¡Te lo merecías! ¡Bravo!

-¡Conseguiré mi venganza! ¡Conseguiré vengarme!

-Eso es para mí, muchacho.

¡Pepita! ¡El trozo de espejo!

Ven con papá...

(Música)

¡Ajá!

¡Eh!

¿Eh?

Muy inteligente.

Ha sido ese vil monstruo. Gorbar no quería mirar.

(LLORA) Vaya...

-Enhorabuena, Gorbar, tu misión ha sido completada.

-Te he echado de menos.

Gracias por ayudarme a ganar contra mí mismo.

De forma justa. Y, de hecho...

¡Nuevo récord!

¡Sí, hemos ganado! ¡Somos los mejores!

Sin hacer trampas.