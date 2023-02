Marcus Level - El visir fantasma

¡Marcus Level!

Este finde me toca jugar con la consola.

-Yo cuido a Marcus. -¡Marcus Level!

-Vamos, deprisa, hay que aprovechar.

¡Soy el mejor! -¡Marcus Level!

-¿Qué pasa aquí? ¡Oh! -¿Qué sucedió? ¡Oh!

-¿Qué es esto?

-En el juego estoy

y tengo que pasarme todos los niveles.

Derrotaré a Vipkrad y a sus secuaces.

Ven conmigo, ¡sí! -¡Marcus Level!

(Música videojuego)

"EL VISIR FANTASMA"

(A LA VEZ) Hola, Marcus. Hola, chicos.

Este desierto no parece muy amistoso.

Saludos, Gorbar.

Tu misión da bastante miedo.

Tendrás que deshacerte de todos los fantasmas

que acechan el palacio.

Encuentra al califa y asegúrate de que no le pase nada.

Él te recompensará llevándote hasta un trozo del espejo.

Para capturar a los fantasmas,

aquí están las armas que podrás utilizar.

Ectobláster. Vaya.

Vaya, pues sí que pesa.

Oh, es una aspiradora. No me gusta limpiar.

(Fantasma)

(GRITA)

Bastante eficaz.

Vaya, si va a ser así, estoy dispuesto a limpiar la casa.

(GRITA)

Bueno, ahora ya sé cómo funciona.

(Música tétrica)

¿Estáis bien? ¿No tenéis miedo?

¿De qué? ¿De los fantasmas?

Yo nunca tengo miedo.

(RÍE) Ya lo suponía.

¡El califa! Ephi...

Ten cuidado, Gorbar.

Si el califa se despierta, habrás fracasado.

Va en plan sonámbulo.

Eso es que camina dormido.

(GRITAN)

Que comience la limpieza de fantasmas.

Sí. Bien hecho, Marcus.

Vale, yo me ocupo.

Gratrok, ya puedes salir.

¿Ya se han ido todos?

Claro, no te preocupes, los hemos limpiado.

Oh, no, solo los hemos aspirado.

¡Cuánto polvo!

Marcus, esto es inadmisible. Tienes que limpiar tu cuarto.

¡Marcus!

¿Puedes ir a por la aspiradora, por favor?

No temas, poderosa Seraphine.

Yo te ayudaré a detener a los invasores.

No podrás vencerme así, ectoplasma.

Gorbar ha encontrado la forma de acabar contigo,

criatura de la oscuridad.

(Música tétrica)

Ephi, agáchate.

El califa. ¡No podemos perderlo!

Hemos perdido a Gratrok.

Gratrok, ¿conoces la leyenda del cangrejo rata

que siempre se escondía en su caparazón

y nunca fue capaz de volver a salir?

¿Y qué le pasó? Desde entonces camina de lado.

Es una historia disparatada.

¡Eh! Tenemos que seguir al califa.

Marcus, ¿conoces la leyenda de la rata cangrejo

que camina de lado?

¡Gratrok!

No, no.

¡Gratrok!

¡Sacadme de aquí! Está lleno de fantasmas.

No podemos dejarlo ahí dentro. Tienes razón.

Aguanta, Gratrok, voy a abrirla.

No, no podemos.

Todos los fantasmas saldrán y despertarán al califa.

¡Eso da igual!

(A LA VEZ) Hemos perdido el califa.

Ya te tengo, monstruo. Te unirás a los invasores.

¡Ajá! Gorbar sabía que buscarías refugio con los de tu misma especie.

Ha llegado vuestra hora, fantasmas.

¡Sacadme de aquí! ¡Rápido!

Primero tenemos que encontrar al califa, aguanta.

Daos prisa.

Genial, está aquí.

Cuidado.

Debemos mirar dónde pisamos.

Tenemos que guiarle hasta el final del pasillo.

(Música)

Por eso vaga por los pasillos.

Es el genio de la lámpara.

Para sacar a Gratrok tenemos que hacer

que los fantasmas vayan de la aspiradora la lámpara.

Buena idea.

Prepárate, Ephi. De acuerdo, adelante.

¿Eh? Ah, bueno. Ya era hora.

(CHISTAN)

Esa lámpara es realmente genial. Sí, bueno. Vamos a seguirle.

Necesitamos la llave.

¿Qué es ese ruido? Marcus, tenemos que hacer algo.

A mí me ha parecido una canción muy bonita.

No funciona y no está llena.

Me encanta esa melodía.

¡La melodía, eso es!

Tengo que aspirarlos en el orden correcto.

Pero ¿en qué orden? Cambia constantemente.

Ya lo veréis.

Una nota.

Dos notas.

Tres notas.

¿Listos para el final?

Uno, dos, tres.

Ahí lo tenéis. Bien hecho, Marcus.

Es una pena. A mí me gustaba esa música.

Creía que te daban miedo los fantasmas.

No sé por qué dices eso.

Este es su cuarto.

No vamos a esperar a que se despierte.

Tranquilos, se está levantando.

Y está volando. Qué raro.

(RÍE MALVADO) (A LA VEZ) ¡Vipkrad!

-Así que os da miedo despertar al califa, ¿eh?

-¡Deja que duerma! -No lo haré.

Ephi, ayúdame.

¿Qué queréis que haga? Mantener al califa a salvo.

Miserables gusanos,

aún no he dicho mi última palabra.

Por aquí, rápido. ¡No!

Rápido, intentémoslo otra vez.

Probemos otro ataque. Quédate aquí y espera mi señal.

Vamos, cada uno desde un lado.

¿Eso es todo lo que podéis hacer?

Mi bláster está lleno.

No lo conseguiremos sin el de Gratrok.

Así que necesitáis inspiración...

La lámpara del genio. Buena idea, Loumi.

Ya te tengo, Vipkrad.

(ERUCTA)

Estoy saboreando mi victoria.

Creo que Vipkrad ha sufrido una indigestión.

(A LA VEZ) ¡Sí!

-Eres un auténtico genio, Gorbar.

Gracias, hasta la vista. Nos vemos pronto.

-¡Conseguiré mi venganza, Gorbar!

¡Conseguiré vengarme!

-Qué sueño tan increíblemente reparador.

Hacía años que no dormía tan bien.

Aquí estáis.

Voy a recompensaros por haber protegido mi sueño.

Ya te tengo, monstruo con garras. ¡Potencia máxima!

(GRITA)

No, Marcus. ¿Qué estás haciendo?

Maurice no necesita que lo aspiren.

Se limpia a sí mismo constantemente.

Pero la casa estaba poseída por muchos fantasmas.

Noble Seraphine,

Gorbar les ha hecho desaparecer a todos

utilizando el superectobláster.

Venga, Marcus, sabes muy bien que los fantasmas no existen.

Muy bien, ahora tengo que ocuparme del polvo de tu habitación.

¡Los fantasmas han sido liberados por la vil criatura!

Huyamos.

Vaya.

Tu misión ha sido completada, Gorbar.

-Disculpad, ¿no habréis visto mi lámpara por casualidad?

No, señor, lo siento.

Qué raro. ¿Dónde la habré puesto?

¡Le traeré una nueva en el próximo nivel!