Marcus Level - Un problema de grifos

¡Marcus Level!

Este finde me toca jugar con la consola.

-Yo cuido a Marcus. -¡Marcus Level!

-Vamos, deprisa, hay que aprovechar.

¡Soy el mejor! -¡Marcus Level!

-¿Qué pasa aquí? ¡Oh! -¿Qué sucedió? ¡Oh!

-¿Qué es esto?

-En el juego estoy

y tengo que pasarme todos los niveles.

Derrotaré a Vipkrad y a sus secuaces.

Ven conmigo, ¡sí! -¡Marcus Level!

(Música videojuego)

"UN PROBLEMA DE GRIFOS"

(GRITA)

¡Me ahogo!

(AMBOS) Hola, Marcus.

¡Ah!

Solo estaba practicando un poco de... natación.

(RÍE)

Saludos, Gorbar.

Vipkrad ha saboteado las tuberías de Atalantis City

para que suba el trozo de espejo que hay en el fondo del pozo.

El robot fontanero está muy ocupado, así que tendrás que ayudarle

a taponar todas las fugas.

Cuidado... Sé los juegos de memoria.

... usa poderes de transformación... ¡Vamos!

¡Eh!

Además, ten en cuenta... ¡Sybilin no ha terminado!

Ephi, no tenemos mucho tiempo, eso ha dicho.

Me sé este juego de memoria. Pero nunca se sabe,

hay que escuchar hasta el final.

(Música videojuego)

No dice nada.

Saludos, Gorbar.

Vipkrad ha saboteado las cañerías de Atalantis City

para conseguir... ¡Oh, no! Lo está repitiendo.

¡Venga, vamos!

¡En marcha!

El robot fontanero está ocupado... ¡Ephi!

así que tendrás que ayudarle a... ¡Ephi!

¿Vienes o qué? Cuidado con esta misión,

¡Ya voy! ¡Ya voy! tendrás que utilizar tus poderes...

¡Ya vamos, Marcus!

Buena suerte a todos. (GRITA)

(VOCES ROBÓTICAS) No hay agua, no hay agua. Nos estamos oxidando,

oxidando. ¡Oh, no, Benji!

Te dijimos que no te metieses en el agua.

-Fue una mala idea.

(Música videojuego)

(GRITA) ¡No os preocupéis, nosotros nos ocupamos!

(Música videojuego)

Tendríamos que haber escuchado a Sybilin.

Oh, no te preocupes. Parece fácil.

¿Eh?

¡Ah!

¿Uhm?

¡Uhm! ¡Uhm!

(GRITA)

¡No funciona!

No te preocupes.

¡Deja sitio al profesional¡

(ROBOTS) ¡Sí!

(Música heroica)

(Música videojuego)

¿Uhm?

¡Uhm!

¡Eh, Gratrok! ¡Prueba con esta!

¡Muy bien, perfecto!

¡Eh, Loumi! Empuja esa tubería solo un poquito.

Un poco hacia allí.

Un poquito más arriba... ¡Uhm!

¡Eso es! ¡Perfecto!

No lo han validado, pero parece que está bien.

¿Uhm?

Ah... ¿Seguro que esto está bien?

Claro que está bien, solo hay que... (HACE GORGORITOS)

Vale, casi está funcionando.

(HACE ESFUERZOS)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Oh, no!

¡Cómo, me gusta destruir!

(RÍE)

¡Au!

(GRITA)

(GRITA)

Me encanta tu nuevo peinado.

(RÍE)

(A LA VEZ) El agua está subiendo.

(GRITA)

¡Oh! ¿Qué está ocurriendo? No consigo cerrar el grifo.

¡Oh!

Esta vez tenemos que hacer algo.

Acepto tu misión, poderosa Seraphine.

Gracias, dulce Marcos.

¿Uhm?

¡Uhm! ¡Uhm!

(Teclas teléfono)

Hola, ¿fontanero de urgencias? Sí, necesito su ayuda.

¡Uhm!

¡Ah!

¡Oh, Gratrok, amigo mío!

¿Cuáles son tus poderes para esta misión?

(Pitidos)

(Pitido)

¡Uhm!

(HACE GORGORITOS)

(Música videojuego)

¡Ephi, esa va ahí!

(Música videojuego)

¡Gratrok, cógela!

¿Uhm?

¡Uy!

¡Uhm!

Oh, ten cuidado, Gratrok. Bueno, no lo he hecho a propósito.

(RÍE)

(GRITA)

¡Uhm!

(HACE ESFUERZOS)

¿Cómo puedo llegar hasta ahí arriba?

¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah!

¿Lo has hecho tú, Ephi?

Bueno, los tenía en el bolsillo.

Sí, muy práctico.

¡Ah!

(Música videojuego)

¡Perfecto!

¡Agua no!

¡Bueno, bueno, bueno, bueno!

(Martillo hidráulico)

(Música tensión)

(GRITA)

(GRITA)

(RESPIRA PROFUNDAMENTE) ¡Ole, Marcus! ¿Qué hacemos ahora?

No lo entiendo. Nada se valida.

Siempre tenemos que volver a empezar.

Quizá deberíamos seguir a Loumi, ¿eh?

Eh... Sí, podríamos seguir a Loumi.

¿Sabéis? Vamos a seguir a Loumi.

(RÍE)

(Música videojuego)

¡Eh, el robot fontanero! Esa debe de ser la solución, seguro.

(Música videojuego)

Eh... Hola, señor fontanero.

(VOZ ROBÓTICA) ¡Soldar, soldar!

¡Oh! "¡Soldar, soldar!".

(RÍE) Vamos a ser amigos.

Venga, ahora solo tenemos que soldar.

Soldar, peligro, agua no, oxidar.

¡Oxidar, oxidar!

¡No, no, no, no! Cero óxido, cero peligro, soldar, soldar.

¡Pss!

¡Oh! ¡Oxidar, oxidar!

¡Oh!

¡No!

¡Oxidar, oxidar!

(HACE ESFUERZOS).

¡Pss! ¡Pss! ¡Oxidar, oxidar!

No, oxidar no.

¡Ah! Oxidar sí.

¿Seguimos a Loumi?

(Martillo hidráulico)

(GRITA)

(GRITA)

El trozo de espejo pronto será mío.

¡Pronto será mío!

(RÍE)

Entonces, ¿seguimos a Loumi?

Vale, ¡deprisa!

Los poderes de Gorbar son inútiles contra esta clase de maldición.

Y ahora, ¿qué?

¿Uhm?

¡Loumi, ven en mi ayuda!

¿Uhm?

¿Usar esas tuberías?

¡Uhm!

¡Uhm! Gracias, Loumi.

Saludos, Gorbar.

Vipkrad ha saboteado las tuberías de Atalantis City

para conseguir que suba el trozo de espejo

que hay en el fondo del pozo.

Para esta misión tendrás que usar las garras cortadoras de Gratrok

para cambiar el tamaño de las tuberías,

y los nenúfares de Ephi para taponar las fugas.

¡Ah! ¡Por eso tengo los nenúfares!

Así como tu poder para convertirte en rana.

¿Oh? ¿Lo ves, Marcus?

Tendríamos que haberle escuchado.

¡Uhm!

¿Nos vamos ya?

Estoy esperando con mucha calma para asegurarme de que ha terminado.

Creo que está bien. Podemos irnos.

Saludos, Gorbar.

Vipkrad ha saboteado las tuberías... Está bien, vámonos.

(VOZ ROBÓTICA) ¡No! ¡Oh, no! ¡No os preocupéis!

¡El agua está subiendo!

¡Lo arreglaremos rápidamente!

(EN VOZ BAJA) Ahora que sabemos cómo.

¡Ale, vamos allá!

¡Muac!

¡Ah!

(GRITA)

(Música videojuego)

¡Sí!

¡Sí! ¡Sí!

(Música videojuego)

¡Sí!

(Música videojuego)

¡Ah!

(RÍE)

(Música videojuego)

Y aquí está la última pieza.

(Música videojuego)

(GRITA)

¡No te dejaré ganar, Gorbar!

¡Ah! ¡Ah!

Saludos, Gorbar.

Vipkrad ha saboteado las tuberías de Atalantis City.

-¡No! ¡El agua está subiendo!

(Música)

¡Ah!

(RÍE)

¡Se acabó, Gorbar! ¡La hora de mi victoria ha llegado!

¡La hora de darse una ducha!

(HACE GORGORITOS)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(RÍE) ¡Me encanta tu nuevo peinado!

(GRITA)

-Me estoy oxidando.

¡Uhm!

¡Uhm!

(Música acción)

(HACE ESFUERZOS)

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

(Música acción)

(HACE ESFUERZOS)

¡Aún puedo ganar!

(HACE ESFUERZOS)

(Música acción)

(HACE ESFUERZOS)

(Música heroica)

(A LA VEZ) ¡Bien, lo ha conseguido!

(GRITA)

¡No! ¡No!

(LLORA) ¡No!

(Música heroica)

¡Gorbar, eres el mejor fontanero del mundo!

-¡Conseguiré vengarme, Gorbar! ¡Conseguiré vengarme!

-De acuerdo, muy bien. Gracias, señor.

Vale, Marcus, ya puedes darte una...

(GRITA)

¡Ajá! Una vez más, Gorbar ha completado su misión,

poderosa Seraphine.

(RÍE)

¡Vaya!

(CUELGA)

(SILBA)

Bien hecho, Gorbar. Has completado tu misión.

¿Y?

¡Eso es todo!

(VOZ ROBÓTICA) ¡No oxidado, no oxidado,

no oxidado, no oxidado!

¡Mm! ¡Esto está muy bien. ¿Quieres un poco, Ephi?

¡Gracias!

(RÍE) ¡Adiós, chicos!

¡Nos vemos en el próximo nivel!

¡Sí!

(Música)

"PIRATAS"

(GRITA)

(Música animada)

¡Una canción pirata!

¡Un galeón!

¡Una taberna!

¡Parece la tierra de los piratas!

(AMBOS) ¡Hola, Marcus!

¡Hola, mis orgullosos camaradas! El capitán Marcus os está esperando.

¿El capitán qué?

¡Capitán Marcus, el temible pirata de los siete mares!

"Sacrebleu!".

¡Vamos a la taberna a tomar un batido de fresa!

Saludos, Gorbar.

Aquí está tu misión.

Desde el timón de tu barco te enfrentarás a mil peligros

para hacerte con el tesoro del terrible Doble Garfio,

un trozo del espejo de la Princesa Aria.

Pero no estarás solo en esta búsqueda del tesoro.

Buena suerte.

Nos tomaremos ese batido más tarde.

¿Listos para vuestra primera lección pirata?

(AMBOS) ¡Sí!

¡Guay, porque lo sé todo sobre los piratas!

He visto un montón de pelis. Para ser un verdadero pirata,

hay que tener una canción pirata. ¡Música!

(TOCA)

(CANTA) "Los piratas felices bailan sobre un pie".

(CANTAN) "La, la, la, la, la, la".

(Garrido)

¡Oh!

(GARRE)

Mensaje del capitán Doble Garfio.

(CON VOZ GRAVE) Soy el mejor pirata del mundo

y jamás conseguirás mi tesoro.

(CON VOZ AGUDA) Fin del mensaje.

¿Qué?

¡Oh, el capitán Doble Garfio!

(RÍE)

¡Eh! Yo también tengo un mensaje: ¡Eres un marinero de agua dulce!

¿Qué es un marinero de agua dulce, capitán?

Eh... Alguien que se marea cuando el barco se mueve.

Y ahora prometo que habrá un poco de acción.

Muy bien, camaradas, ¡levad anclas! ¡Izad la vela mayor!

¡Atacad! (AMBOS) ¡Sí, sí, capitán!

(Música videojuego)

¡Mina justo delante, capitán!

¡Recibido, grumete! ¡Vira a la derecha!

Pues yo habría virado a la izquierda.

¿Qué es esto? ¿Cuestionando mis órdenes?

¿Quién es el capitán aquí? Tú eres el capitán. ¡A tus órdenes!

(Golpe)

(GRITA)

¡Minas a babor, capitán!

(GRITA)

¡Señor, señor, señor, señor, señor! ¡Uh!

(GRITA)

¿Estás bien, Gratrok?

Estoy genial.

(VOMITA)

¿Estás mareado, Marcus? Pues eres un marinero de agua dulce.

¡Oh!

No estoy mareado. Soy un pirata.

Esta es la cara de un pirata.

(DA ARCADAS)

(VOMITA)

¡Eh! Yo también soy un pirata de verdad.

Yo también. Marineros...

¡Ah! Cambiemos de estrategia.

Dispararemos a las minas con los cañones.

(GRITA) ¡A mis órdenes! ¡Fuego!

(Música heroica)

¡Bien hecho, marineros! ¡Ya casi está!

(Música heroica)

(A LA VEZ) ¡Victoria!

(CANTAN) "Había un viejo pirata que bailaba sobre un pie.

Tra la, la, la, la, la, la".

Mensaje del capitán Doble Garfio.

(CON VOZ GRAVE) ¡Bribones, acabaréis en el fondo del mar!

(CON VOZ AGUDA) Fin del mensaje. ¡Eh!

Yo también tengo un mensaje. Eh...

¡Tú eres el bribón!

(Música videojuego)

(RÍE)

¡Fuego a discreción!

(AMBOS) ¡Sí, sí, capitán!

Eh... Capitán, me he quedado sin munición.

¿Qué hacemos, capitán?

¡Uh!

(GRITAN)

¡Uhm! ¡Uhm! ¡Uhm! ¡Uhm!

Deberías ir a jugar fuera, Marcus.

Algo me dice que hay un tesoro enterrado en el jardín.

¡Un tesoro!

Completaré esta misión, noble Seraphine.

Noble Seraphine, no tengo el mapa del tesoro.

Tú coge esto.

Es un mapa del tesoro. ¡Uhm!

(Música)

(AMBOS) ¡Oh!

¡Marineros, solo hay una solución!

¡Preparaos para abordar!

¡Sí!

(GRITA)

(GRITA) (GRITA)

(GRITA)

Y ahora, fuego a discreción.

¡Sin piedad!

¡Sin prisioneros! (RÍE)

(AMBOS) ¡Sí, sí, capitán!

(Música videojuego)

¡Eso está mucho mejor! ¡Siguiente!

(Música videojuego)

¡Oh! Se está nublando.

Mensaje.

(CON VOZ GRAVE) ¡Moriréis! ¡Yo también tengo un mensaje!

(HACE UN SONIDO)

(RÍE) Bien dicho, Loumi.

(Música videojuego)

¡Uy!

¡Uh!

¡Oh!

¡Oh!

¡Ay!

¡Oh!

¡Uhm!

(Pitidos)

(RÍE)

¡Ah!

¡Ah!

¡Uf! ¡Ay!

(GRITA)

(GRITA)

¡Vaya, qué cruel!

¡Uh!

(GARRE)

¡Uh!

¡Ay!

(RÍE)

¡Ah!

Esa es la solución.

(Música videojuego)

(RÍE)

¡Uh!

¡Uh!

(RÍE)

¡Oh!

¡Oh!

¡Mmm!

-Mensaje.

(CON VOZ GRAVE) Has ganado. Eres el mejor pirata de todos.

Voy a llevarte hasta mi fabuloso tesoro.

¡Perfecto! ¡En marcha!

¿Eh? ¿Qué está pasando?

Quizás deberíamos ir a por Marcus.

¡Fallé!

El capitán dijo que ni piedad, ni prisioneros.

¡Eh, soy yo, Marcus!

¡Alto el fuego!

En realidad, creo que es él. ¿Estás segura?

¡Ah!

(Música videojuego)

¡Sí!

¡Le di!

¡Hundido!

Pues sí, era él.

¡Ah!

(RUGE) (GRITAN)

(GRITA) (RUGE)

(Música)

(RUGE) (GRITAN)

¡Ah!

¡Ah!

¡Mmm! -¡Ay, ay, ay!

¡Uhm, uhm!

¡Uhm!

¡Uhm!

Encontrar el tesoro... No hay ningún tesoro.

Encontrar el tesoro...

¡Uhm!

(RONRONEA)

(RONRONEA)

Gorbar no es el único embarcado en esta búsqueda.

¡No te harás tesoro antes que yo, vil monstruo!

(RONRONEA)

(MAÚLLA)

Bueno, quiero vuestras explicaciones, marineros.

Lo sentimos, capitán Marcus. Gratrok y yo no estábamos seguros.

Y cuando no estoy seguro, sigo órdenes.

Marineros, cuando dudéis, no dispares.

Pero las órdenes decían: "Sin piedad, sin prisioneros",

así que, ¿por qué lo hemos capturado?

Porque él es el único que sabe dónde está el tesoro.

Sin apresarle, habríamos perdido la partida.

¡Ay! No pasa nada esta vez. Estáis perdonados.

Muy bien, vamos a por ese tesoro.

No entiendo nada sobre las órdenes.

A partir de aquí...

(CARRASPEA)

(CON VOZ GRAVE) Cinco pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás.

Aquí yace mi fabuloso tesoro.

Cavad un poco y será vuestro.

Todo tuyo, Gratrok.

Eh... ¿Eso es una orden? Sí.

Vale.

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Oh!

Bien hecho, Gorbar. (GRITAN)

(RÍE)

Y gracias por haber encontrado el trozo de espejo para mí.

(RÍE)

Oh... Hay demasiados piratas en este barco.

A ver ahora.

Serás tú el que caiga al agua.

-¡Ay, ay, ay, ay!

(GRITA)

(GRITAN)

(RÍE)

-Vipkrad, ¿es que no tienes compasión?

-¿Qué? No. Y ahora es vuestro turno.

¡Ay!

Marcus, ¿qué hacemos ahora?

¡Ajá! Saltad, gusanos.

¡Saltar! ¡Esa es la solución!

¿Estáis listos? Pues, ¡en marcha!

(CANTAN) "Había un viejo pirata que saltaba sobre un pie".

¡Ah, ah, ah!

¡Ahora, marineros!

¡Y uno, y dos...

y tres! (GRITA)

¡Sí! (GRITA)

(GRITA)

¡Ah, ah, ah!

(CANTA) "Había un viejo pirata que saltaba sobre un pie".

-¡Conseguiré vengarme, Gorbar! ¡Conseguiré vengarme!

El capitán Marcus te saluda, noble princesa.

(TARAREA)

¡Sorpresa!

(GRITA)

¿Eh?

¡Oh! ¡La noble Seraphine ha encontrado el tesoro!

Escóndelo rápido, Seraphine,

antes de que la vil criatura se lo lleve.

(RONCA)

(TARAREA)

(RÍE)

¡Vaya!

(SILBA)

Misión completada, Gorbar.

Ya veréis, el batido de fresa está delicioso.

(AMBOS) ¡Vale, capitán Marcus!

¡Y sus dos leales piratas!

(RÍEN)

(BEBEN)

Bueno, está rico, ¿eh?

No.

¡Au!

¡Ajá! Sois piratas de verdad.