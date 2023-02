Marcus Level - El oso bipolar

"EL OSO BIPOLAR"

(GRITA)

¡Ay!

Ay, ay, ay... (AMBOS) Hola, Marcos.

(Música)

¡Ah!

(Quejido)

Oh, lo siento, ¿estás bien?

Nada roto. Nada por aquí. Parece que está bien. Todo en orden.

(LLORA) No llores.

¿Qué está pasando?

Saludos, Gorbar.

Los moonsliders están todos congelados.

Siempre han vivido felices en las montañas Vainilla y Fresa

gracias al helado del feliz oso bipolar.

Pero, tras resbalarse con un polo olvidado,

se ha vuelto malhumorado

y mantiene a todos los moonsliders alejados de su querido helado.

Los moonsliders recompensarán con un trozo de espejo

a aquel que entre en el Palacio de Helado

y vuelva a hacer feliz al oso bipolar.

Entendido. Girando su máscara. (TIRITA)

Qué frío hace.

Para esta misión,

Gratrok, tendrás tres cartuchos de dinamita silenciosa

y tú, Ephi, tres flechas heladas.

Y para ti, Gorbar, puedes elegir una varita de la invisibilidad,

un anillo de teletransporte infinito o una vida en vez de tres.

(ESTORNUDA) Validado.

¡Oh, no!

Arriesgada elección, Marcus.

No ha sido a propósito. Me he resfriado.

(TODOS) Queremos nuestro helado. El helado está mucho mejor con hielo.

-Aquel que pida helado, acabará convertido en hielo.

(TODOS) No es bueno ser cruel.

Por cierto, Marcus, ¿qué es un resfriado?

Enséñamelo, enséñamelo, ¿qué aspecto tiene?

¿Es mono? ¿Se puede comer?

¡Guau! ¿Puedo probarlo?

¡Puaj! Eres asqueroso.

¡Ja! Conozco esta clase de juego. Hay que intentar que no te vean.

(Música)

Y no hacer ningún ruido.

¿Lo veis? Es fácil.

Eh... Vamos a reírnos un poco.

(RÍE)

(RÍEN)

(ESTORNUDA)

(Música videojuego)

¡Oh, no! ¡Rápido, vámonos! ¡Ah!

(GRITAN ASUSTADOS)

Por fin te tengo, vil monstruo.

Pero qué monos... Oh, qué calor, Marcus.

Me llamo Gorbar. Gorbar, el Magnífico.

¿Por qué no coges un poco de helado del congelador?

Me apetece un polo enorme de vainilla y fresa.

¡Por la espada de Alkalone,

completaré esta misión, poderosa Seraphine!

Eh... Gracias, Marcus.

(Música)

Me encanta tu técnica del resfriado. Es un pelín arriesgada,

pero muy ingeniosa para encontrar a los guardas.

Oh, no, no es una técnica. Un resfriado no mola.

¡Ah! ¡Ah! ¿Lo ves? Ibas a hacerlo.

Sí que te gusta.

Oh...

Bien, completemos la misión.

Primero, encontremos a los guardas.

Mi consola es más fácil, ahí no veo nada.

Ya sé lo que podemos hacer.

¡Achís! ¡Achís! (AMBOS) ¡Achís! ¡Achís! ¡Achís!

Los encontré. ¡Achís! ¡Achís!

¡Achís! (AMBOS) ¡Achís!

¡Achís! ¡Achís!

(AMBOS) ¡Achís!

¡Achís! ¡Achís! ¡Achís!

Mira, todas las pingüi-bombas están aquí.

(TIRITA)

¿Qué hacemos ahora? ¡Hay que salir de aquí!

(Explosiones)

Oh, no, estamos bloqueados.

¡Piqueta!

(RÍE)

Bien hecho, Ephi. Ahora, congela a esos bichejos.

¿Eh? Seguimos bloqueados.

¡Un agujero! (RÍE) Gratrok, dinamita.

¡Ja, ja! El muro, aquí.

¡Ah!

Eh, ¿qué pasa con la dinamita? ¿No es suficiente?

Rápido, por aquí.

(Explosión)

(TOSE)

¡Sí! ¡Sí!

¡Eh, Marcus!

Oh, Marcus, un resfriado de segundo nivel.

¡Vamos a conseguir que explote todo!

¿Eh? ¡Sí!

Escuchad, chicos, en serio, lo del resfriado no es una técnica.

¡Lo estoy pasando fatal! Ah... Ah... Ah...

Calma...

No elegiste la varita de la invisibilidad.

Mala elección, Gorbar. No fue a propósito.

¡Estás ridículo con esa varita!

Pues sí que está ridículo. ¿Eh?

Eh... Mi varita es genial.

(TARAREA) ¡Magia!

-Es tan tonto... -Quizás, pero eficiente.

Voy a ganar esta misión, Gorbar,

y no serás capaz de impedírmelo.

Y una última cosa.

Eh, pingüi-bombas, venid a ver esto. ¡Gorbar el visible!

¡El que hace ruido! Achís, achís, achís...

Oh, no...

(RÍE)

¿Dónde está el helado?

¿Dónde estás, helado?

¡Ajá!

No hay nada que pueda esconderse del poderoso Gorbar.

¿Cómo abro este cofre? Necesito unas bombas.

(RÍE)

Hay que esconderse, ¡vamos!

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

Mi resfriado está empeorando y la situación también.

¿Qué podemos hacer?

(Música)

(ESTORNUDA)

(Continúa la música)

¡Sí!

¿Ves como tu técnica del resfriado sí que es eficaz?

Sí... No está mal.

(Música videojuego)

¡Eres grotesco! -En absoluto, solo estás celosa.

-¡No! -¡Sí!

-¡No! -¡Sí!

Oh... Es la varita de la invisibilidad.

(CHISTA)

Mi varita es genial, se ilumina y suelta chispitas.

Creo que me queda fenomenal. -No tanto como a Gorbar.

-¡Mi varita! Ahora yo seré el primero.

(ESTORNUDA)

(GRITA)

(RÍE)

Mía. (RÍE)

Oh, no...

Venga, Marcus. Vamos, Marcus, estamos contigo.

¡No pierdas tu resfriado!

-Sabes que vas a perder esta partida.

(CANTA) "Voy a ganar, voy a...". ¡Lo tengo!

¡No!

(RÍE)

(LLORA)

-Aquel que me moleste lo convertiré en hielo.

(Música)

¿Cómo lo hizo Vipkrad?

Magia... No, no funciona.

¡Eh, mi varita! ¡Devuélvemela!

-¿Eh?

-¡Eh, es mi varita! ¡Mi varita!

¿Quieres esto?

Esta varita es ridícula, voy a tirarla.

No, me la quedaré.

¿La quieres? ¡Ve por ella!

¡Es mía!

Es mi varita. Es mía. -Eh, tú, te he visto.

-Es mi preciada vari...

¡Ah!

He dicho que se acabó el helado.

(GRUÑE)

Ah... Ah... (ESTORNUDA)

(Música)

Hola, señor, parece un pelín triste. ¿Le apetece un poquito de helado?

¡Eh, un helado con un trozo de espejo!

¡Mi sabor favorito! ¡Gorbar, mi héroe!

¡Sabía que tú calentarías mi corazón!

-¡Conseguiré vengarme, Gorbar! (ESTORNUDA)

-Bueno, Marcus, ¿qué tal llevas lo del...?

Ay...

¡Ajá!

¿Un helado? Vaya...

-Enhorabuena, Gorbar, has completado tu misión.

-Vale, hay de sobra para todos.

(TODOS) ¡Sí, comamos helado! ¡Hurra por el oso bipolar!

¡Hurra por Gorbar! (RÍE)

(RÍE) ¡Eh, Marcus!

Mira, un resfriado de nivel 3. ¡Eh, esos son míos!

(RÍEN)

Qué gracioso, Gratrok, te quedan bien.

Yo no lo creo.

(RÍE) ¡Hasta pronto, chicos! ¡Nos vemos en el próximo nivel!

¡Sí!

"CARRERA DE TRINEOS"

(GRITA)

¡Oh!

Ay... Ay... ay...

¡Ay, ay, ay!

(AMBOS) Hola, Marcus. Hola, chicos.

Gorbar, bienvenido a la carrera de trineos

del monte Vainilla y Fresa.

Aquel que gane dos rondas de la carrera, conseguirá el trofeo,

un trozo del espejo de la princesa Aria.

Buena suerte.

No sé montar en trineo.

Solo necesitamos un piloto.

Eh, chicos, tengo un problema.

Marcus, ¿podemos meter esto en el trineo?

Es bonito y huele bien,

como el espíritu del viento del norte.

(RÍE) Ephi, tenemos que hablar.

Ephinestria Silvana Fangor, ¿ese es tu nombre, verdad?

Qué nombre tan bonito...

Ephinestria, tú que no conoces la ira, la irritación ni la prisa,

tienes que coger las riendas de esta carrera.

Pero tú eres el héroe, Marcus. Tú tienes que pilotar el trineo.

Además, yo no sé cómo hacerlo.

Por eso, es una gran oportunidad para aprender.

Yo ya sé hacerlo, así que ahora te toca a ti.

Eh... No creo que sea una buena idea.

Escucha, es el espíritu del viento del norte

el que me lo ha dicho.

¿En serio? Pues claro.

¡Oh! Vale.

(RÍE) (SUSPIRA ALIVIADO)

(Música)

Vaya, Gorbar,

¿le has pedido a tus amiguitos que piloten tu trineo?

¿Hueles eso?

Es el olor del viento del miedo soplando hacia ti.

(RÍE)

No, es el espíritu del viento del norte.

Todos en posición.

(Música)

¡No vayas tan rápido!

Marcus, no puedo controlarlo, ¿qué debo hacer?

¿Marcus? ¿Marcus?

El... El viento del norte me dice que vas un pelín rápido.

Muy bien.

¿Mejor así?

(Claxon)

Eso es. Muy bien, tranquilitos.

Pero entonces, perderemos la carrera.

Si me permites un consejo,

mira hacia adelante, mantén los hombros relajados

y, sobre todo, ¡acelera en las curvas!

Vale. ¡Ah!

¡Está funcionando! (GRITA ASUSTADO)

Giro. ¡Acelera! ¡Más rápido!

Ay, ay, ay...

Este monstruo de la oscuridad es endiabladamente rápido.

Marcus, ¿por qué no vas a dar una vuelta fuera?

Mira, he encontrado tu monopatín en el garaje.

¡Oh!

Es la máquina que necesito.

Acepto tu misión, poderosa Seraphine.

¡Ajá! ¡Eh, espera! ¿No te olvidas algo?

(Música)

Creo que vais demasiado rápido. ¡Yo también lo creo!

Pero no por mucho tiempo.

(Continúa la música)

¡Vamos a salirnos de la pista!

¡Sé lo que tenemos que hacer! ¡Piqueta!

(Continúa la música)

(GRITA ASUSTADO)

¡El salto de la muerte! ¡Aceleración!

(GRITAN)

¡Sí! (RÍE)

(GRITAN)

¡Yo gano! ¡Estoy vivo!

Es una empate.

Casi ganamos. Venga, ganaré la siguiente ronda.

Eh... ¿Estás segura? ¿No quieres descansar un poco?

Pero el espíritu del viento del norte

dijo que debía ser así.

El espíritu del viento del norte me dice que...

Que tengo que hablar con Gratrok.

Preparados para la segunda ronda.

Mi querido Gratrok,

eres una rata y un cangrejo al mismo tiempo.

Tus garras son suaves y sedosas y perfectas para sujetar un volante.

¿Quieres ser el piloto?

¿Eso significa que seré el héroe? ¡Serás el héroe!

¡Sí, soy el héroe! ¡Soy el héroe! ¡Soy el héroe!

Oye, Marcus, ¿por qué Gratrok está pilotando el trineo y no tú?

Bueno, he decidido que podía intentarlo.

¿Y eso?

¿No es el viento del norte el que decide?

Oh... (ENFADADA) Me has mentido.

Listos para empezar.

Y vas a dejar que pilote él solo.

Bueno, claro, parece que sabe lo que hace.

Debo puntualizar que esta carrera solo será válida

si es el héroe el que cruza la línea de meta.

¡Espérame, Gratrok! ¡Ah!

(Claxon)

¡Eh, no tan rápido! (SILBA)

(RÍE)

¡Eh, espera!

¡Vamos! ¡Salto letal!

¡Choco-bongos!

(Música)

(RÍE)

(RÍE)

(GRITA) ¡Ah!

¡Ay!

(RÍE)

Esta ronda queda cancelada,

el héroe no ha cruzado la línea de meta.

Claro que sí, yo soy el héroe. Díselo, Marcus.

Oh... Oh... Ay...

¿Seguro que sabes usar un monopatín, Marcus?

(MAÚLLA)

Bien, monstruo de la oscuridad...

Vaya...

¿Por qué nos has mentido? Porque...

Porque no podía ser el piloto. ¿Pero por qué?

Porque cuando era pequeño, tuve un accidente

y me dan miedo desde entonces.

No estáis enfadados, ¿eh? ¿Me ayudaréis en la tercera ronda?

¿Eh? Gratrok, tenemos que hablar.

Mi querido Gratrok... Mi querida Ephi...

A vuestros puestos. Llega la ronda final.

¡Ay!

(RÍE) ¿Eh?

¿Estás enfadado? Bueno... No mucho.

¿Le ayudamos entonces? Claro, pero hablemos un poco más.

Oye, has estado genial en las curvas.

Gracias. Gracias a tu consejo.

Aquí estamos. Sí, aquí estamos.

(SUSPIRA) ¿Nos vamos ya? ¡Claro!

(AMBOS) ¡Marcus!

(RÍE)

Muévete. ¡Muévete!

Pues habrá que empujar.

¡Ah!

¡Oh, no!

Se acabó.

¿Ephi?

Vale, ya hemos hablado, te ayudaremos.

Ah, genial, pero sin trineo es imposible.

¡Control antiderrapes!

Puede que...

¡Tú estás al mando, Gratrok! No te preocupes, Marcus.

(Música videojuegos)

¡Eh, no veo nada! Marcus, ahora tú eres el piloto.

¿Yo? ¿Pero cómo? Puedes hacerlo, Marcus.

Y ahora, ¡vámonos!

(Música)

¡Choco-bongos! ¡Sí!

¡No! ¡Yuju!

(RÍEN)

¡Sí! (LOS DOS) ¡Hemos ganado!

(RÍEN)

-¡Bien hecho, Gorbar! ¡Siempre serás mi héroe!

-¡Conseguiré vengarme, Gorbar! ¡Conseguiré vengarme!

(Música)

Eh, chicos, ya no me da miedo montar en trineo.

¿Os apetece repetir?

Vamos, Marcus, es hora de merendar.

Paciencia, oh, poderosa Seraphine. Esta vez no se me escapará.

¡Aceleración!

¡Velocidad máxima!

Oh... ¡Superrápido!

(Golpe)

Misión completada, Gorbar.

Mi querida Ephi, mi querido Gratrok, tenemos que hablar.

(AMBOS) ¿Otra vez? Oh...

Tengo algo que deciros: sois unos campeones.

(RÍEN)

¡Un último mensaje del viento del norte!