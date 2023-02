Marcus Level - Doctor Marcus

"DOCTOR MARCUS".

(GRITA)

(TODOS) Gloria a Gorbar. ¡Hurra por Gorbar!

Larga vida a Gorbar.

Gracias, pero ¿qué he hecho?

Gloria a Marcus. Vamos, Marcus.

Basta.

Larga vida a Marcus. Larga vida a Marcus.

Larga vida a Marcus.

El científico de la universidad de Alcázar te saluda, Gorbar.

Somos gente sabia y estamos al tanto de tu búsqueda de los fragmentos

del espejo de la princesa Aria.

Hemos decidido darte nuestro fragmento.

¿Lo aceptas? ¿Darme un trozo?

¿Sin hacer nada?

¿Lo aceptas? Sin misión, ¿eh?

¿Lo aceptas? Vale, estupendo, lo acepto.

Sígueme.

Pero, ¿dónde está Sybilin?

Gorbar, que este espejo te ayude a rescatar a la princesa Aria

de las garras de Vipkrad, el malvado.

Vale, chicos, nos vemos en el siguiente nivel.

(Risa maléfica)

¡Ah!

¡No, no, no!

(TOSE)

(RÍE)

Has llegado justo a tiempo, Gorbar.

"Vipkrad te ha tendido una trampa y Arkimeis ha sido infectado.

Neutraliza el virus rojo para detener su avance

y captura al azul para elaborar un antídoto.

Puedes hacerlo solo, depende de ti, doctor".

¿Doctor?

Doctor Marcus.

Suena bien.

(Quejidos)

Por el poder de la magia de Alcasar.

Oh, poderosa, Seraphine, ¿qué es esto?

Es una astilla, Marcus, ¿cómo te lo has hecho?

Montando a mi poderoso corcel.

Y me llamo Gorbar, Gorbar, el magnífico.

(LLORA)

Vale, nos ocuparemos de esa pequeña herida.

¿Una herida?

(RÍE) No temas, Seraphine, sé exactamente

dónde encontrar corazones de vida.

Vale.

Mis queridos colegas, el primer paciente, por favor.

Doctor Marcus, su primer paciente es Conejito Vani.

Parece que tiene un virus alojado en el estómago.

Su simple metabolismo es de nivel 1.

Entiendo, sugiero una inmediata y masiva destrucción

de todos los virus.

Martillo.

(Música videojuego)

Virus neutralizado.

Paso dos, muestra para el antídoto. Pinzas.

(Música videojuego)

Bien hecho, doctor. No es tan difícil,

es una cuestión de metodología, precisión y gran competencia,

claro.

Doctor Marcus, la infección se está extendiendo.

Mantén la cabeza fría, enfermero Gratrok.

Oh, sí, bueno... Martillo.

(Música videojuego)

Doctor Marcus, hay una emergencia. Sé más precisa.

Es muy complicado.

(Música videojuego)

"Paciente no tratado".

Sí, conejito Vani está progresando bien.

(Música videojuego)

He fallado.

"Siguiente paciente, Arkimeis Al Jabir".

(TODOS SORPRENDIDOS) ¡Oh!

Parece que Al Jabir sufre una infección viral,

su complejo metabolismo es de nivel 10.

¿10?

Vale, martillo.

(Música videojuego)

Eh, ¿a dónde van?

(Música videojuego)

Cuidado, el virus se extiende, no deje que se escapen, doctor,

tape los agujeros. Muy bien,

herramienta para tapar agujeros. ¿Plaquetas?

(Música videojuego)

Cuidado.

Los virus se están multiplicando.

Y no olvide las muestras para el antídoto.

¡Oh, no me da tiempo! Es muy difícil.

Qué estrés. Ya me ocupo yo, doctor.

(Música videojuego)

Eso es. Gracias, Ephi.

"Estrés estabilizado".

En marcha.

(Música videojuego)

¡Ephi, vuelvo a estar estresado! ¿Ephi?

Ya me ocupo yo, doctor.

Eso no es nada agradable. Ya, pero es relajante.

Pues sigue entonces.

(Música videojuego)

"Paciente estabilizado".

¿Ephi?

¡Oh! ¿Qué ha pasado?

¡Ephi!

¡Ephi!

No hay nada de qué preocuparse, Marcus.

Lo único de lo que hay que preocuparse con las heridas pequeñas

es de los gérmenes.

Los gérmenes son animales pequeños e invisibles que quieren entrar

en nuestro cuerpo.

Y si consiguen entrar, pueden hacer que enfermes.

Es imposible verles porque son diminutos,

pero están por todas partes.

Lo bueno es que podemos perseguirlos con esto.

Por Pukman, ¿qué es esta magia? Atrás, monstruos invisibles,

os exterminaré.

Habéis elegido ser exterminados.

Ephi ha sido contaminada. Gorbar, debes cuidar de ella.

Parece que Ephi sufre una infección viral Ephica.

Su metabolismo supercomplejo es de nivel 1000.

Venga ya.

(Música videojuego)

Oh, están por todas partes. ¿Un pequeño masaje, doctor?

Vale, pero con suavidad.

Agradable, ¿eh?

No seré capaz de conseguirlo.

Pero doctor Marcus, usted es su única esperanza.

Gratrok, es Ephi la que está en esa camilla,

no puedo cometer ningún error.

El martillo, las pinzas, es demasiado complicado,

sería más sencillo si pudiera usar a Alkalone.

Espera.

Eso es, el virus hace que las cosas encojan.

Tengo un plan.

(Música videojuego)

Oh, doctor, ¿pero qué ha hecho?

(RÍE) A veces hay que volverse muy pequeño para hacer grandes cosas.

Enfermero Gratrok, pinzas.

(Música)

Esto está mucho mejor.

¡Sí!

(Espada)

¡Sí!

(Espada)

(Música videojuego)

Oh, células sanas, estáis fuera de peligro.

Doctor Marcus, para serviros.

(GRITA) ¡Oh!

(RÍE MALÉFICAMENTE)

(Música videojuego)

¡Eh, déjale en paz!

Bien hecho.

Gratrok, ¿puedes verme?

Sí, doctor.

Te toca hacer de médico, Gratrok. Cuando el virus abra el ojo,

dale con el martillo.

Es su punto débil, estoy seguro.

(Música videojuego)

¿Qué hago ahora? ¡Aún puedes ayudarme!

Cógeme con las pinzas.

(Música videojuego)

No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Gratrok.

¡Gratrok!

¡Vamos, vamos!

(Música videojuego)

Sí.

Vaya, se come cualquier cosa.

(Música videojuego)

Solo hay una solución.

¡Eh, monstruo, escúchame! Ahora, esto, es entre tú y yo.

¡Atacad!

Sí.

(GRITA)

(Música)

Gratrok, tienes que sacarme de aquí.

¿Te queda alguna herramienta? No.

Espera...

Ah...

Ah...

¿Estás bien, Ephi? Sí, eso creo.

No me lo puedo creer, ¿de qué va esto?

Nunca puedo hacer lo que quiero, esto es ridículo.

Ha sido el doctor Marcus el que te ha salvado.

Y el enfermero Gratrok.

Nos habéis salvado a todos, como recompensa

el trozo del espejo de la princesa Aria.

-Te lo mereces, doctor.

-Me vengaré, Gorbar, conseguiré vengarme.

¡Sí!

Imagínate acabar tan mal por una herida tan pequeña.

(LLORA)

En cualquier caso, los gérmenes no viven en las casas, ¿sabes?

Viven dentro de los cortes.

(LLORA)

No te preocupes, poderosa Seraphine, he aprendido bien la lección.

No te muevas.

(SILBA)

Misión completada, Gorbar.

Eh, tú también te has recuperado.

¿Seguro que está totalmente curado?

Bueno, siempre ha sido un poco rarito.

(RÍEN)

Dejaré que cuides de él, doctor Gratrok.

Muy bien, doctor Marcus.

Hasta pronto, chicos, nos vemos en el próximo nivel. ¡Sí!

"¿A QUIÉN LE TOCA?"

(GRITA) ¡Ah!

Hola, Marcus. Hola, Marcus.

Hola. ¿Dónde estamos?

Estamos aquí.

Pero esto es un mapa del nivel,

eso significa que el trozo del espejo está aquí.

¿Dónde está?

(Música)

Entonces, solo tenemos que ir a buscarlo.

Llegas justo a tiempo, Gorbar.

Vipkrad y su ejército vienen de camino

para recuperar el trozo de espejo.

Solo podrás quedártelo si lo proteges.

Para hacerlo tendrás unas torres de defensa

a tu disposición que deberás poner estratégicamente por todo el cañón.

Gestiona tus recursos con cuidado, no son ilimitados.

Vipkrad ya está aquí. Buena suerte, Gorbar.

(Música tensión)

(RÍE)

(RÍE MALÉFICAMENTE)

(TODOS) ¡Eh!

¡Atacad! Pero seguid en fila recta.

(TODOS) ¡Eh!

Mm... Nos están atacando en fila.

Necesitamos un plan que no sea demasiado complicado,

así que pondré las torres más potentes en la entrada

para que cuando lleguen aquí, pam-pam, pum-pum,

pam-pam, pum, pam-pam,

y nadie pueda atacar.

Gratrok informa.

Has pedido seis torres láser 4000, marchando.

(SE ESFUERZA)

Marcus, ¿podrías...?

Gorbar, me llamo Gorbar, el Magnífico.

Ah.

Ah, será magnífico que evites que Maurice

se acerque a este pollo asado.

¡Ah! ¡Por la espada de Alkalone completaré esta misión,

poderosa Seraphine! Pues perfecto.

(SE ESFUERZA)

¿Sabes que por seis torres láser podrías haber pedido

20 picantes galopantes? Mm... Sí.

Son bonitas, protegen y hacen brr...

Sí, pero las torres láser pueden aniquilar cualquier cosa,

hasta las picantes galopantes.

(Música videojuegos)

(GRUÑE) ¡Protección planta!

¡Protección antiplanta!

(Música tensión)

(Pasos fuertes)

Ah, ya vienen.

Ya verás lo eficaces que son esos láser 4000.

(Música acción)

¡Ah! -¡Ah!

-¡Oh!

¡Uh, choco-bongo, choco-bongo, choco-bongo!

¿Lo ves, Ephi?

No hay que preocuparse, necesitamos las torres láser.

Vipkrad no podrá pasar.

(GRUÑE) ¡Moscas de miel en fila!

¡Dos por dos!

(Zumbido)

(Música tensión)

(Láser)

Oh...

(Disparos)

Oh, no había contado con eso.

(Música suspense)

¡Gratrok, a cubierto!

(Música tensión)

Ah...

(RÍE) ¡Sí, lo ha conseguido!

Marcus, las moscas se acercan. (LOS DOS) Ay...

(Música tensión)

Tienes que construir unas torres de defensa antimoscas.

Pero no tengo más choco-bongos. Eh, los he reservado todos.

Choco-bongos, choco-bongos. ¡Y nos has salvado la vida!

(AMBOS) ¡Sí!

Perfecto, con eso compraré una torre antimoscas

que colocaré aquí.

(Música acción)

¡Gratrok! ¡En marcha!

Mm...

(Electricidad)

(RÍE) Ah, ah...

¡Choco-bongo!

¡Sí, ha funcionado!

Primera oleada eliminada, ahora vamos con la segunda.

¿Eh?

(Pasos fuertes)

(RÍE) Mm...

Vale, eh... Ahora puedo construir... Nada.

Eh, esta vez somos ricos.

Choco-bongo, choco... Gracias, Gratrok.

Muy bien, no tenemos muchos choco-bongos,

pero tengo un plan.

Ephi, ahora es tu turno. (RÍE TÍMIDAMENTE)

(RÍE) Bloquearé esto, y esto, y nadie podrá pasar.

¿Qué?

No puedes ponerlos ahí, Gorbar,

impedirás que el enemigo siga avanzando.

Pero eso es lo que pretendo hacer. Sigue, Ephi, no le hagas caso.

Imposible, Marcus, impedirás que el enemigo siga avanzando.

Vale...

Muy bien, unas hojas bloqueadoras aquí

y un salpicador ahí. Es todo lo que podemos hacer.

(A LA VEZ) ¡Vamos allá!

(RÍE)

(MAÚLLA)

Mm...

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

Ajá, peligro neutralizado.

(Música videojuegos)

(TODOS) ¡Uh!

(Continúa música)

¡Ah!

-¡Ah! -¡Ah!

(RÍE)

¡Oh! ¡Uh!

-¡Ay! -¡Ey!

Eh... Lo siento, es todo lo que he podido conseguir.

No podemos construir nada.

Cierto, si quieren llevarse ese trozo de espejo,

tendrán que quitármelo a mí.

(Música heroica)

¿Es esto lo que queréis?

(TODOS) ¿Eh?

(RESPIRA AGITADAMENTE)

(Música acción)

¡Ah!

(RESPIRA AGITADAMENTE) ¡Uh!

(RESOPLA)

Tercera y última oleada. ¿Qué?

¡No!

(GRITA)

(GRITA)

-Bueno, Gorbar, ¿vas a darme el trozo de espejo?

¡Que te lo has creído!

(GRITA)

(GRITA) ¡No! ¡Ay!

(GRITA)

¡Ay, ay!

¿Eh?

Lo he despistado.

(RÍE)

Oh... ¿Cómo lo hace?

Y ahora dame ese trozo de espejo. Nunca.

¡Se ha llevado el trozo de espejo! Se acabó.

No acabará hasta que Vipkrad no abandone el cañón.

Mm... Vale, vale. ¿Cuántos choco-bongos tenemos?

Oh, vale. Podemos hacer un arbusto arbolado.

Eso no será suficiente.

(Música animada)

Un choco-bongo, perfecto.

Ephi bloqueará a Vipkrad con un arbusto arbolado.

¡Sí, hagámoslo!

Gratrok, quédate aquí y yo iré por el espejo.

Ah...

Oh... ¡No!

¡Da la vuelta! Pero ¿qué sentido tiene?

Ya he ganado.

¡Gratrok, voy a lanzártelo!

(SE ESFUERZA)

Marcus, ¿estás seguro de que...? ¡Estoy bien, lo lograré!

(GRITA)

Oh, casi.

(TARAREA)

Oh...

¡Sí, toma!

¡Gratrok, ahora construye una torre antimoscas delante de ti!

¿Eh? ¡Rápido, confía en mí!

Y cuando te diga que empujes, empuja la torre, ¿vale?

¡Vale!

(Música heroica)

Alto, Vipkrad.

(RÍE) ¿De verdad crees que puedes detenerme?

¡Ah! ¡Ay!

(RÍE) No me has dado. ¡Ven a luchar!

(BURLÓN) Vaya, Gorbar va a enfrentarse a mí

con sus diminutos puños. Qué miedo me das.

(Música tensión)

(RÍE) Estás acabado.

¿Alguna última voluntad, Gorbar?

Sí, Gratrok, empuja.

(SE ESFUERZA)

(Música victoriosa)

(SE ESFUERZA) Ah...

Espejo asegurado.

¡Ha sido una derrota aplastante!

(GRITA) -¡Me vengaré, Gorbar, conseguiré vengarme!

(RÍE)

Oh, poderosa Seraphine, el pollo está asegurado.

(MAÚLLA)

-Genial, Marcus. Ya podemos comer. ¡No!

(MAÚLLA)

Mm...

(TOSE) Vaya.

(SILBA)

Enhorabuena, Gorbar, has completado tu misión.

Otra triunfal misión. Como siempre.

Habéis estado genial, chicos. Como siempre.