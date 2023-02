Marcus Level - La maldición de las minas

"LA MALDICIÓN DE LAS MINAS"

(GRITA)

Oh... No termino de acostumbrarme.

¿Hay alguien?

Ephi... Gratrok... Loumi... ¿No hay nadie?

¡Ah! (ASUSTADO) ¡Ephi!

(CHISTA) Las criaturas del bosque te oirán.

Oh, Marcus, por fin has llegado.

¿Qué está pasando? (CHISTA)

Gorbar... (CHISTAN)

Una terrible maldición ha caído sobre las minas Chocobongo.

Un minero encontró un trozo del espejo

y, por error, lo dejó sobre un altar maldito,

lo que ha hecho que aparezcan un montón de criaturas monstruosas.

Los aterrorizados habitantes han huido de la ciudad.

Colaos en la oscuridad de la mina, evitad a esas terribles criaturas

y recuperad el trozo de espejo para hacerlas desaparecer.

Oye, ¿a ti se te va la pinza? No pienso entrar ahí.

No, no, no. No vamos a entrar. Ni en broma.

Oye, ¿podrías brillar un pelín más fuerte?

Esto no me gusta. Esto no me gusta.

(Música)

(GRITA ASUSTADO)

¡Sí!

(CHISTAN) (RÍE)

Menos mal que tengo buenos reflejos.

(Gritos)

¡Ay!

¿Qué ha sido eso? Loumi, más luz, por favor

(Música)

(GRITAN ASUSTADOS)

(GRITA ASUSTADO)

(RÍE)

(GRITA)

¿Eh? ¿Gratrok? Demasiado tarde.

¡Oh! Por la espada de Alkalone, morirás.

(GRITA) ¡Marcus! Hay una criatura en el garaje.

Un ratón enorme con pequeños dientes gigantescos.

No temas, noble Seraphine,

Gorbar, el Magnífico, se enfrentará a la vil criatura de la oscuridad.

Vaya...

Bien, veamos.

Loumi alumbró la mina, yo grité y las criaturas nos atacaron...

¡Ya lo entiendo!

Los caracoles se sienten atraídos por la luz y el ruido.

Ven a ayudarme, tengo una idea. ¡Oh!

Les organizamos una fiesta en su honor.

¿Qué es una fiesta? Ya lo verás, es superguay.

(Música festiva)

¡Ay!

Y ahora, las plantas, Ephi.

(Música)

Atentos, chicos, va a ser una pasada.

¡Sí!

(Música festiva)

Muy bien, se acabó la fiesta para nosotros,

pero empieza para ellos. Vamos.

(Continúa la música)

Oh, esos tipos tienen suerte de poder ir a la fiesta.

Eh, ¿puedo ir?

Aquí no soy de utilidad, solo soy un fantasma.

Vale, adelante. Pero no hagas ninguna locura.

(RÍE) ¡Sí!

¿Puedo ir? No, tú no eres un fantasma.

¿Qué es esto?

¿Un interruptor?

¡Ah, vale! Así mejor.

Ephi, cuanto antes acabemos esta misión,

antes podremos ir a la fiesta. (CONTENTA) ¡Sí!

(Música videojuego)

¡Ahí está! El altar maldito. ¡Sí!

Es un pelín raro que Vipkrad no esté en este nivel,

¿no crees, Ephi?

(RÍE) ¿Crees que podré llevármelo a la fiesta?

Bueno, eh...

Bueno, no.

¡Ah!

Ha llegado tu hora, Gorbar. (AMBOS) ¡Vipkrad!

-Bueno, ¿te alegras de verme, Gorbar?

-Eres un vil, escurridizo y terrible monstruo, Vipkrad.

-Oh, gracias, princesa Aria.

Sabía que Gorbar arriesgaría su vida por ese trozo de espejo maldito.

(RÍE) Así que esperé hasta que hizo todo el trabajo.

(RÍE) Ahora que las criaturas ya han abandonado la mina,

lo único que tengo que hacer es llevármelo.

(RÍE)

Os dejaré un pequeño... ¡Mua! Regalo.

¡Os quedaréis en esta mina para siempre!

(RÍE) -¡No! ¡Gorbar, no!

Oh...

(RÍE) Ahí estás, vil monstruo.

¡Por la espada de Alkalone, morirás!

Ten cuidado, amante del queso, no escaparás.

Me he enfrentado a criaturas más fuertes que tú.

Gorbar... nunca pierde.

Oh... Oh... No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, Ephi.

¿Seguro que tú no puedes hacer nada? Voy... Voy a intentarlo.

"Botanicus. Platapus flora".

(Música)

Muy bien. Gracias, Ephi. ¿Eso es todo lo que tienes?

Oh, lo siento.

¡Ajá!

¡Ay!

Ephi, Loumi, larguémonos de aquí antes de que explote todo.

(Música videojuego)

(GRITAN)

(Música festiva)

¿Por qué siguen ahí? Nos hemos librado de la maldición.

Pero solo dentro de la mina,

lo que significa que los caracoles que están fuera, siguen vivos.

Ay... Vale.

Oh, no, Ephi, lo siento.

¿Puedo ir a la fiesta ahora? ¡Sí!

Vamos, Ephi, es divertido. Oh... Por favor.

Vale, puedes ir. ¡Sí!

Pero no vuelvas a casa muy tarde.

Eh... Este es... ¿Cómo decías que te llamabas?

(RUGE)

Sí, es verdad. (RÍE) Ya verás lo majo que es.

¡Por el espejo mágico, Gorbar, estás vivo!

-No por mucho tiempo, Gorbar. Ha llegado tu hora.

(RÍE)

Y ahora, ¿de dónde ha salido? (RÍE)

(Música)

Eh... Oh...

(Continúa la música)

Vaya, te veo un poco solo, ¿no?

¡Vale!

¡Yija! ¡Yija!

(Silencio)

(Música festiva)

(RÍEN)

Pues claro. (RÍE) No puedes hacer nada contra mí.

¡Yija!

Tienes razón, yo no puedo hacer nada contra ti, pero ellos sí.

Oh, volved a vuestras conchas.

(Música)

¡No! ¡Idos a babear a otro!

Oh... Adiós, muchachos.

¡Suéltame! ¡Suéltame!

(Música)

Oh, Gorbar, conseguiré mi venganza.

Claro, ya lo sé, como siempre. Nos vemos...

¡Bien hecho, Gorbar! ¡Gracias, Gorbar!

(Música)

¡Sí!

Misión conseguida, oh, poderosa Seraphine.

Te he traído a tu prisionero. ¡No, no, no, no! Tranquilo, te creo.

¿Eh?

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

¡Ah!

¡Ajá! Sabía que estabas compinchado con las criaturas.

(MAÚLLA) (RÍE)

Vaya...

(GRITA)

-Enhorabuena, Gorbar,

te has librado de la maldición de las minas

y has completado tu misión.

(TODOS SE ALEGRAN)

¿No quieres quedarte en la fiesta?