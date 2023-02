Marcus Level - El mejor día

"EL MEJOR DÍA"

¡Tachán!

Hola, chicos, ¿dónde estáis?

Estoy listo para luchar.

(Música celestial)

Yo, yo... (AMBOS) Hola, Marcus.

Bueno, yo...

¿Estás bien, Marcus?

Saludos, Gorbar.

La preciosa Yupla tiene un trozo de el espejo de la Princesa Aria.

Al final de las tres pruebas,

se lo dará a aquel que haya conseguido conquistar su corazón.

¿Conquistar su corazón? Oh, no, yo no puedo hacer eso.

Ya lo habéis visto. Ni siquiera soy capaz

de hablar con ella; esa chica es tan guapa...

Es muy... Guau. ¿En serio?

Yo no la encuentro tan guapa.

¿Qué? ¿Quieres que te sustituya?

¿Estás seguro, Marcus? Completamente.

Hola.

Me llaman Vipkrad, pero tú puedes llamarme Caballero Encantado.

-Y empezamos.

(Música celestial)

Para la primera prueba tenéis que dibujar a la princesa más bella.

(Música videojuego)

¡Copión!

Marcus, ¿a qué te refieres con "guau", exactamente?

Bueno, verás... Aria es guapa.

Y aquí, esto, es "guau"; "guau" es mejor que guapa.

¿Y yo qué soy?

He acabado.

Tengo que ir a ver a Gratrok. "Guau", no, me parece.

Estoy bastante orgulloso de mí mismo.

Sabía que te gustaría.

Sugiero que dibujemos un retrato el uno del otro, mi pequeño Marcus.

Mira, puedes utilizar los rotuladores y las pegatinas.

(Teléfono)

Es mi novio, tengo que cogerlo ahora mismo.

Usa todo lo que quieras para dibujar mi retrato.

Hola. Completaré esta misión,

noble Seraphine. Vuelvo enseguida.

(AL TELÉFONO) Y tú, sí.

Nada de esto es digno de la poderosa Seraphine.

Tengo que hacerlo a lo grande, seamos creativos.

Si debías dibujar a Yupla. Sybilin dijo que dibujáramos

a la más bella, y para mí, ella es la más bella.

La prueba acabará en unos segundos.

Reharé el retrato de Yupla, solo por si acaso.

Creía que mi dibujo estaba bien.

Oh, claro, sí, claro.

Oye, Gratrok, ¿puedo preguntarte algo?

Cinco, cuatro, tres, dos, uno...

Se acabó.

(Música celestial)

Una verdadera obra maestra.

-Fácil, tenía a la modelo más bella.

(DECEPCIONADO) Más o menos.

Tiene razón, no está muy bien.

¿Qué hay de mí, Marcus?

¿Crees que soy "guau" ahora?

Le he hecho unos pequeños retoques, así que ahora es realmente "guau".

Segunda prueba, un picnic para esta preciosa jovencita.

Traedle a vuestra princesa todo lo que desee.

Pero traed la fruta correcta.

Listos, ¡adelante!

(Música videojuego)

-No, yo llegaré primero.

(Golpes)

Chocobongos.

Son chocobongos.

Excelente.

Lo tengo.

Abran paso.

Aquí estoy. Unos chocobongos para la chica más bella.

¡Pero qué bonitos! Oh, vamos, el picnic es para Yupla.

No, es para la chica más bella.

Ya verás, princesa, son maravillosas.

(Música videojuego)

Pera, kiwi y melón. Tus deseos son órdenes.

Chicos, Vipkrad nos lleva mucha ventaja.

¿Podéis ayudarme? Claro, pero yo también quiero

un picnic ahora que soy "guau".

Vale, tengo la solución.

Ajá.

(AL TELÉFONO) No, en serio, no, te prometo que...

(RÍE) Vale, cuelga tú primero. Vale, colgaré yo

Ya estoy listo para crear mi obra maestra.

(Música videojuego)

Plátano, kiwi, kiwi. Ya voy.

Un plátano y dos kiwis.

¡Sí!

¿Lista, Ephi?

Los tengo.

Aquí tienes, princesa.

Cerezas, pera, chocobongos.

No me lo creo.

(Música videojuego)

Manzana, pera, sandía.

Esto es demasiado.

Estáis estropeando mi picnic con Yupla.

Es mi picnic.

Soy Ephi, y soy "guau".

Vas a pagar por eso.

Gratrok al rescate.

Fin de la segunda prueba. Veamos los marcadores.

Vipkrad va en cabeza.

-Como siempre, mi encanto gana por goleada.

Vaya, Ephi, ya no eres "guau".

Oh, no, es terrible.

Última prueba.

Tenéis que alcanzar la luna para conseguir el corazón de Yupla.

¡Adelante!

-No tenéis ninguna posibilidad.

¿Estás bien, Ephi?

Solo soy guapa, es horrible. No eres solo guapa, Ephi, eres...

Eres "guau" a tu manera.

Gratrok, tenemos que irnos.

No puedo hacerlo. De acuerdo, juntos sí.

(Música videojuego)

¡Lo estamos logrando! ¡Sí!

¡Gratrok! No pares, Marcus.

Gorbar, tengo unos amiguitos muy hambrientos.

(Música acción)

(GRITA)

¡Ephi!

¡Yuju! ¡Sí!

La victoria es mía.

¡La tengo!

(Música videojuego)

Esta es la declaración que debes hacerle a Yupla

para ganarte su corazón. ¿Una declaración?

No puedo hacer eso.

Yo leeré esa declaración, perdedor, y así ganaré.

(AMBOS) ¡Guau!

Toma, Marcus, lánzate. No necesito esa carta.

Yupla, eres la más bella, así que aquí tienes la luna,

porque te lo mereces. Yo solo soy un pretendiente

que te pide tu corazón, y aprovecho para decirle a Ephi

que ella es mejor que todas esas chicas "guau", y es mi amiga,

y Gratrok, también es mi amigo, aunque él es más "sí" que "guau".

Listo. Mi princesa, quiero...

(TODOS) Guau.

(Música celestial)

No olvides que yo soy la princesa a la que se supone

que debes salvar. -Conseguiré mi venganza, Gorbar,

conseguiré vengarme.

¿Marcus?

(Música videojuego)

(MAÚLLA)

Vale, esta vez colgaré yo.

¡Eres tan mono! Vale, cuelga.

(DA UN BESO)

Marcus, ¿estás bien?

Veamos esa obra maestra.

Misión cumplida, oh, poderosa Seraphine.

¡Tachán!

Vale... ¿Qué puedo decir? Es... Vaya.

-Misión cumplida, Gorbar.

Muy bien, nos vemos, chicos. Adiós, Yupla.

(VOZ MASCULINA) Siempre serás bienvenido

por estos lares, noble Gorbar.

¿Qué es esa voz?

Guau...

Princesa.

Muy bien, nos vemos, chicos.