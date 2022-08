Bing - No es tuyo

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing. Hola, Charlie.

Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Ah, ah. Hola, Bing.

Sula. Ohhh.

Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa.

¿Estás bien, Bing? Sí. Está bien.

Bing.

Guau.

Guau. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing y Flop juegan a atrapar la pelota hoy. Hop.

Ja, ja, ja. Um. Atrápala, Flop. Uh.

Ah.

Buen blocaje, Flop. Allá va. Oh.

Muy bien.

Flop. Ja, ja, ja, oh, ahh.

Ah. Oh, mira, Flop.

Hola, perrito.

Oh, oh, oh, oh.

Oh. Je, je. Vuelve, perrito.

Um. Oh, oh. Ahí está.

Oh. Espera un momento, Bing.

Todavía no sabemos si este perro es amigable. Oh.

Algunos perros pueden ser un poco mordedores.

Oh. Pero tiene mi pelota.

Sí. La recuperaremos.

Solo tenemos que hacernos amigos de él.

Oh. ¿Cómo?

Um. Qué te parece si yo me hago amigo suyo primero,

y luego tú me imitas. Um, vale.

Primero, extiendes el brazo a poca altura... Ah.

...para que perrito pueda olerte.

Um, um. Um, um, um, um.

Te está lamiendo, Flop.

¿Has visto? Está moviendo la cola.

Eso significa que está contento.

Oh.

Ahora, hazte tú también amigo de él.

Ohh.

Eso es. Estira el brazo a poco altura.

Ah. Ji, ji, ji. Me está oliendo, Flop.

Ja, ja, ja. Me hace cosquillas.

Ja, ja. Así es como perrito demuestra que le gustas, Bing.

Le gusta el sabor que tengo.

¿Puedo acariciarlo ahora, Flop?

Claro, suavemente. Ah, qué suave es.

Je, je, je, sí. ¿Cómo se llama?

Oh, no lo sé, Bing. A ver... No, no lleva chapa con su nombre.

¿Está perdido, Flop? Um, tal vez.

Oh.

No veo a nadie buscándolo. Um, um, um. ¿Nos lo podemos quedar?

Bueno, no.

Pero podemos cuidar de él hasta que su dueño regrese.

Ohhh. Ja, ja. Quiere jugar también a atrapar la pelota.

Sí, je, je.

Uh, buajj.

Ja. Ah, no tiene importancia. Nos lavaremos las manos después.

Uh. Um, um, um. Oh, ja, ja, ja.

Buen blocaje, perrito.

Uh, je, je.

Vamos.

Atrápala. Ja, ja.

Je. Buen chico. Sí. Ja, ja.

Jo, jo. Eres rápido. Es rápido, sí.

Oh. No la ha atrapado, Flop. Ahhhh.

¿Qué está haciendo?

Creo que está olfateando adónde ha ido la pelota.

Ohhhh. La ha olido, Flop.

Um, um. Ja, ja, ja. En efecto.

Oh, uh. Oh, um, um. Ja, ja, ja.

Oh, ¿dónde está, Flop? Vamos a ver.

Ha encontrado mi pelota.

Sí. Y ha hecho también otra cosa.

Oh. Oh, qué asco, perrito. Mira lo que has hecho.

Todos tenemos que hacer popó, Bing.

Pero no en el parque.

Ja, sí. Tenemos que encontrar una papelera

para excrementos donde echarla.

Debería tener la fotografía de un perro.

Oh. Ummmm. Oh.

Ahí. Ya la he visto. Um.

Je, je. Has hecho popó en el parque.

Vamos, perrito.

Um, um, um. Oh, buaj.

Qué asco.

Um, um. Cuando tienes un perro,

debes hacer las tareas desagradables así como las tareas divertidas, Bing.

Y tienes que lavarte las manos siempre cuando vuelves a casa, Flop.

Ja. Así es.

Um, je, je. Je, je. Ve aquí, perrito. Oh. Um, um.

Oh. Me quiere, Flop.

Sí, es verdad.

Y yo también le quiero. ¿Nos lo podemos quedar ahora, Flop?

Oh, oh, lo siento, Bing. Todavía no es nuestro.

Sunshine.

Oh, es Gilly.

Hola, Gilly. Hola.

Parece que se llama Sunshine, Bing.

Oh, pero yo me lo quería quedar, Flop.

Es mi amigo. No quiero que se vaya.

Ya lo sé, Bing. Hola, Bing.

Oh. Hola, Popsy. Ja, ja, ja.

Y hola, Flop.

Hola.

¿Habéis estado cuidando de Sunshine?

Sí, lo he cuidado. Y Sunshine me quiere.

Sí.

Ya lo estoy viendo. ¿Sabes que es la hermana de Popsy?

Oh, Sunshine es una perrita, Flop.

En efecto. Buena chica.

Popsy y yo cuidamos de Sunshine cada martes.

Yo la quiero mucho.

Sí, es una perrita encantadora, ¿verdad que sí?

Y un poco traviesa también. Yéndose a dar paseos sola.

Um, um, um.

Esto hace cosquillas.

Te entiendes muy bien con los perros, Bing.

Flop recogió su popó.

Y yo la he enseñado a atrapar la pelota. Así.

Sunshine solo juega con gente que le cae muy bien.

¿Te gustaría jugar con ella la semana que viene, Bing? Oh.

Oh, por favor; sí, por favor. Qué idea tan estupenda.

Gracias, Gilly.

¿Quieres sujetar su correa?

Solo mientras caminamos hasta mi furgoneta.

Oh, sí.

Vamos, Popsy.

Um, um, um. Um, puedo jugar con Sunshine otra vez. Los martes, Flop.

Así es. Fantástico, pequeño Bing.

Y buena perrita, Sunshine. Je, je, je.

Ja, ja, ja.

Jo, jo, jo. Vi a una perrita en el parque. Y se llama Sunshine.

Tienes que dejar que un perro te huela para hacerte su amigo.

Y entonces puedes jugar con él.

Hizo un popó grande. Buaj. La quiero.

Y me la quería quedar.

Pero entonces, llegó Gilly y dijo que Sunshine es la hermana de Popsy.

Y tuvo que llevársela a casa.

Y yo me puse triste. Pero Gilly dijo que porque es mi nueva amiga.

Los perros son algo muy Bing.