Bing - Tartera

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Hola, Bing.

Sula. Ohhh.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa. Niaooooo. Oh.

Um, Bing. Oh, oh.

¿Estás bien, Bing? Sí. Está bien.

Tartera.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing está en la guardería de Amma hoy.

Hi, hi, hi... Hi, hi, hi...

Ha, ja... Bien... Hi, hi...

¿Quién encuentra la pareja... de esto?

Aha... Zanahoria.

Hi, ji, ji, ji... Ah, ha, ha...

Je, je, je, ja... Hi, ji, ji, ji...

Um... Ja, ja, ja... Pareja. Sí... Es su pareja.

Oh... Um, um, um...

Muy bien, Bing.

Muy bien. Aquí viene otra...

Tomate. Oh...

Hi, ji, ji, ji... Je, je, je...

Sé dónde está. Pareja. Oh, pareja...

Tienes razón. Es su pareja. Bien... Bien... Bien...

Estupendo, Pando. Me encantan los tomates.

Ja, ja... Buajj... A mí me encantan las zanahorias.

A mí me encantan los tomates, y las zanahorias...

Y las fresas...

Y el brócoli, y las uvas... Je, je, je, je...

Oh, Sula...

Tanto hablar de comida está haciendo sonar las tripas de Amma.

Ji, ji, ji... Je, je, je...

Ja, ja, ja... A ver, ¿quién quiere... almorzar? Yo...

Yo, yo, yo... Je, je, je... Ja, ja...

Pando, mira mi nueva tartera... Ah...

Hoppity Voosh...

Eh, Bing, mira mi nueva tartera... Oh...

¿Eh? ¿Uh? Oh, pareja.

Oh, pareja.

Je, je... Mira, Flop, hacen pareja. Es cierto.

Oh, jo..

Hi, ji, ji, ji...La mía, no. Psshh...

Oh, guau... Oh, guau...

Mira la de Sula. ¿La tuya hace pareja con la de alguien?

No. Le puse mis propias pegatinas yo solita.

Así que no hay ninguna igual que la mía...

...en el mundo entero.

A ver, ¿qué hago yo aquí, completamente sola,

esperando a que esas manos sucias se laven para almorzar?

Vamos... Allá vamos... Allá vamos...

Ya voy... Um, um...

Je, je, je... Hi, ji, ji, ji...

Vamos... Jo, jo, jo...

Bueno... He oído que tenéis tarteras nuevas, ¿eh, chicos?

Ah... Sí, y es de Hoppity Voosh. Y son iguales.

No es posible... Lo son.

¿Listo, Bing? Sí. Hoppity... Voooooosh. Ja, ja, ja...

Pando..., Ji, ji, ji... ¿La tuya hace esto? Sí.

Vale, Bing. ¿La tuya hace esto? Umm... Sí.

Ji, ji, ja... Vale, Pando... ¿La tuya hace esto?

Hoppity... Vooooosh...

Je, je... No sabía que hacía eso.

Hoppity... Vooooosh...

Ji, ji, ji... Puch, chi, ka, Ka, pus, chi, ka, pishh...

Hoppity... Vooooosh...

Jo, jo, jo...Ja, ja...

Hoppity Voosh... Voos... Voosh...

Bueno, parece que estos chicos ruidosos no tienen hambre. ¿Uh?

Así que guardo vuestra comida, ¿de acuerdo? Ji, ji, ji...

No. Yo tengo hambre, Amma. Yo también tengo.

Oop... Um, um, um...

Eh, je, je, je, je, je...

Flop también tiene hambre.

Vamos, Flop. Te prepararé un bagel.

Oh, gracias, Amma. Eres muy amable.

Oh... Um... ¿Tomate? Yo quería un sándwich de zanahoria. Flop...

Ha ido a buscar su bagel.

Oh... ¿Uh? Zanahoria. Yo quería un sándwich de tomate.

Ohh... Queso, ñam, ñam...

Snif... Oh, no, es jugo de tomate. ¿Dónde está mi jugo de zanahoria?

¿Um...? Este no es el mío.

Ohh... Jugo de uva.

Aw... ¿Tomates?

Aw... ¿Zanahorias?

Tienes mi almuerzo, Pando.

No, tú tienes mi almuerzo. Yo no quiero el tuyo. Toma.

Vale. Y toma tu almuerzo.

¿De quién es este? Esto es para ti.

Oh, espera, espera... No, no... Oh, ¿y qué pasa con ese?

Um... Tómalo, Bing.

Oh, yo no quiero este.

Creo que este es el mío.

Nawww... Es el mío...

Se ha mezclado todo... Y esta es tu tartera.

No, la mía es esta.

Esa es mi tartera. Tiene a Hoppity Voosh en la parte frontal.

La mía también. Je, je, je... Hacen pareja.

Oh, Pando, esa es la mía. No...

Eh... ¿A que viene todo este alboroto?

¿Qué ocurre, Bing?

Pando tiene mi tartera y no me la quiere devolver.

No, yo no la tengo. Esta es la mía. Ah...

¿Estás seguro de que Pando tiene la tuya, Bing? Sí.

Bueno, a mí me parecen iguales.

Umm... ¿Qué tartera tenía zanahorias dentro? Esa.

Esta. ¿Y a quién le gustan las zanahorias?

A mí. A mí me gustan las zanahorias.

Entonces esa es la tuya, Bing. Oh...

Y esa es la tuya, Pando. Oh... Um...

Mi tartera.

Y ahora, ¿sabemos de quién es cada cosa?

¿Qué te parece, Bing?

La mía no se puede confundir, porque yo le puse mis pegatinas.

Oh, ¿podemos poner pegatinas? Sí...

¿Puedo ir a buscar las pegatinas, Amma? Claro...

Um, um, um, um...

Ya estoy aquí. Ah, gracias, Sula. Ah...

A ver, ¿quién quiere una pegatina? Oh, yo...

Oh, yo... Yo, yo...

h... ¿Puedo coger un cohete, por favor?

Adelante. Um, um... je, je... Bing, ¿cuál te gustaría escoger?

Oh, jo, jo, jo... Escoge un cohete.

No, voy a escoger algo diferente, para que no haga pareja con el tuyo.

Oh, una rana. Hi, ji, ji... Croa, croa... Je, je...

Hi, ji, ji... Hi, ji...

Croa, croa... Ja, ja, ja... Croa, croa...

Hi, ji, ji, ji... Despegue... Ja, ja...

Hi, ji, ji... Croa, croa... Bdonig, bdoing... Ja, ja, ja...

Despegue... Jo, jo, jo...

Hi, ji, ji, ji... Hi, ji, ji... Hi, ji...

Hola. Pando y yo teníamos las mismas tarteras. Pareja.

Ja, ja... Pero se confundieron, y también nuestros almuerzos.

Yo quería recuperar mi tartera,

pero Pando dijo que era la suya y yo me enfadé.

Entonces, Amma y Sula nos ayudaron a ponerles pegatinas

y ahora puedo saber qué tartera es la mía.

Está bien tener las mismas cosas que tus amigos,

pero si no quieres que se confundan,

puedes hacer que sean un poco diferentes.

Las tarteras son algo muy Bing.