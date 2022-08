Bing - Diente de león

Subtitulado por accesibilidad TVE

Vamos, Flop. Ya voy, Bing. Coco.

Hola, Bing. Hola, Charlie.

Je, je. Ja, ja, ja.

Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing. Hola, Pando.

Hola, Pando. Ah, ah.

Hola, Bing. Sula.

Ohhh. Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja. Alguien tiene prisa.

Niaooooo. Oh. Um, Bing.

Oh, oh. ¿Estás bien, Bing?

Sí. Está bien.

Diente de león.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing encuentra algo para Sula hoy.

Mira, Flop, flores amarillas. Son dientes de león.

Dientes de león. Hay montones de dientes de león.

Es verdad.

¿Podemos hacer una fotografía, Flop?

Buena idea. Muy bien, Bing, di queso y patata.

Ja, ja, ja. Queso y patata. ¿Puedo verla? Ah, ah, ahh.

Je, je, je. ¿Puedo hacer yo una? Sí. Adelante.

Di queso y patata, diente de león.

¿Puedo cogerla?

Claro. ¿Puedes sujetarla, Flop? Queso y patata.

Ja, ja, ja. Queso y patata. Ja, ja, ja.

Uh, esta es muy bonita, Flop. Je, je. Y esa. Oh. Um, um, um, um.

Um, um. Um, um. Mira esto. ¿Qué es, Flop?

Eso es también un diente de león. ¿Ves?,

está creciendo en la misma planta. Ohhh, ah, ah. Es esponjosa. Oh.

Ohhhh, se está rompiendo. Eso son semillas.

Están preparadas para salir volando. Semillas. Oh, están volando.

Sí. Se supone que deben hacerlo, Bing. El viento las ayuda a salir

y dondequiera que aterrizan, crecen y se convierten

en nuevos dientes de león. Oh. Vamos a volar algunas más.

Quiero hacerlo otra vez. Um, um, um, um. Um, um. Oh, oh, oh, oh. Um, um.

Uh, ah... Oh, oh. Ufff. Adiós, semillas. Um, ja, ja.

Lo he soplado.

Ja, ja. ¿Ah, sí? Quiero soplar otro. Uhhh, ja,

ja. Ja, ja, ja. Oh.

Hola, Flop. Hola, Amma.

Oh, ja, ja. Sí, sí, por supuesto.

Hola, Sula. Hola, Flop. ¿Está Bing ahí?

Um, sí, está aquí. Ohh.

Bing. Sí.

Es Sula, para ti. Sula, tengo un diente de león.

Es esponjoso, suave y tiene semillas. Oh, ¿puedes traerme uno, Bing?

Um, vale, Sula, te llevaré uno. Biennn.

Y podrás soplarlo. Soplarlo, ja, ja, ja.

Soplarlo. Um, adiós, Sula. Adiós, Bing.

Hasta pronto, Sula. Mira, Bing, me parece que es el último.

Um, este es para Sula. Con cuidado, Bing.

No lo soples ahora. Oh, ah. Ah, oh, oh. Uh.

Hay viento. No, viento, no soples el diente de león de Sula.

Oh, el camino es largo, Flop. Puedes hacerlo, Bing.

Mira, Flop, no estoy soplando. Fantástico, pequeño Bing.

Oh. Ohhh. Oh, no. todavía quedan muchos para Sula,

Casi hemos llegado.

En efecto. Oh. Hola.

Hola, Sula. Hola, Sula.

Tengo tu diente de león. Oh. Enséñamelo, Bing.

Nooooo. Tienes que bajar y soplarlo.

SULADe acuerdo, ya voy. Um, gracias.

Vaya, mira a quién tenemos aquí. Hola, Amma.

Voy con vosotros. Muy bien.

Um, um, um. Um, um. Oh, ¿qué tienes, conejito?

Tengo un... Bing, ja, ja, ja.

Oh, Sula. Um.

Mira. Oh.

Oh. Oh.

Oh, no. Madre mía.

Oh. Mira. Oh, tu diente de león, Sula.

Todas las semillas han volado ahora. Oh.

Oh. Madre mía.

He venido caminando desde allí, y lo he traído hasta aquí.

Y has hecho muy bien, Bing. Quería enseñártelo primero

para que tú lo soplaras. Oh.

Sé que estás decepcionado, Bing, pero Sula te ha dado un abrazo

porque se ha alegrado de verte. Um. Lo sé.

Ah. Mira, Bing. Las semillas están subiendo y subiendo.

¿Adónde van, Amma? Bueno, podrían estar yendo

simplemente aquí al lado.

Pero también podrían estar yendo

al otro lado del parque. Oooo al jardín de Bing.

Je, je, sí, Sula. Podrían estar yendo...

Um, um. ...hasta el jardín de Bing.

Y crecer hasta convertirse en nuevos dientes de león.

Ohhh. Ohhh.

Ja, ja, ja. Adiós, semillas de diente de león.

Adiós, semillas de diente de león. Oh, Flop. He hecho fotografías.

Oh, sí. Mira, Sula.

Ja, ja, ja. Ese eres tú, Bing. Je, je.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y este es Flop.

Mira, una mariquita. Oh, no la había visto. Mira,

este se parece al tuyo, Sula. Ohhh.

Ohhh, qué bonito. Es preciosa. Gracias, Bing.

Um... mua.

Hola. Vimos flores amarillas.

Y Flop dijo que eran dientes de león.

Entonces, vi uno esponjoso; eso son semillas.

Y lo soplas como el viento. Así que cogí uno para Sula,

pero ella me dio un abrazo,

y todas las semillas salieron volando. Y yo no quería eso.

Pero no pasa nada, porque aterrizan en algún sitio

y crecen y se convierten en nuevos dientes de león.