Bing - Helado

Me encantan los conos de frutas. Ji, ji.

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. -Hola, Bing.

Hola, Charlie. -Je, je.

Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi.

Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Ah, ah. Hola, Bing.

¡Sula! Ohhh.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

-Alguien tiene prisa.

Niaooooo. Oh.

Um, Bing. Oh, oh.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

Helado.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing, va de camino al parque hoy.

Um, um, um, um. Oh.

Ah, ah. Hola, Arlo. Ohhh.

Oh, Arlo tiene calor.

Ha encontrado una sombra fresca y agradable.

¿Se está bien ahí debajo?

Um, um. Oh. Flop, es Gilly.

¿Podemos tomarnos un helado? Por favor.

¿Por qué no?

Um. Me pregunto dónde estará.

Um, oh,... ...ahí está.

Oh, vamos, entonces.

-Oh, oh, ja.

Ladra

Hola, Popsie. Ja, ja, ja.

Date prisa, Flop. Vamos.

Um, um. Ji, ji, ji. Oh, no, el conejito rojo.

El conejito verde volverá enseguida.

Ummm. Ah, ah, ah, ahhh.

Um, vamos, conejito verde, necesitamos cruzar.

Queremos nuestros helados.

Um, um. ¿Qué sabor vas a elegir, Bing?

Um, ah, de rica zanahoria.

Um. ¿Y cuál vas a elegir tú, Flop?

Um, creo que hoy me voy a tomar un pincho de frutas.

Oh. Sí.

¿En un palo grande con salsa de chocolate?

Um, um. Qué rico.

Ja, ja. Es verdad. Oh.

Vamos. Vamos... Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.

Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja.

Um, um, um. Um, um. Ummm, ¿dónde está?

Um. Escuchemos.

Oh, oh. No la oigo.

Um. Oh, ahí.

Ohhh. Um, ah. Ah.

Está allí. Rápido. Muy bien.

Oh, um, um, um.

Um, um, um. Vamos.

Um, um, um. Ah, ah, oh. Compremos un helado.

Oh, ahí está. Oh. Oh, no. Um, mira.

Lo siento, estamos pintando el puente

crucen por el otro lado.

Oh, pero queremos un helado, y Gilly está ahí. Y se marcha.

Oh, ya veo. Adelante, entonces. Pueden pasar.

Gracias. No hay de qué.

Gracias. Oh, se marcha.

No te preocupes, Bing, no tiene importancia.

La alcanzaremos. Vale,

Vamos, Flop. Gracias.

Suerte.

Oh, Gilly. Espérame.

Aquí tienes. Que lo disfrutéis. -Gracias.

Gilly.

Gilly.

¿A qué vienen esos ladridos Popsie?

Gilly.

Oh, ya veo. Nuestros últimos dos clientes.

Um, um, um.

Hola, Bing... Hola, Gilly.

Hola, Gilly. Y, hola, Flop.

Casi me escapo. Um, um.

Hola, Popsie. Ja, ja, ja.

Hemos entrado en el parque para alcanzarte...

y hemos cruzado el puente,

y hemos corrido, y corrido. Um, um, um.

Entonces, debéis tener mucho calor.

Y estáis en el sitio adecuado...

...para tomaros algo fresquito.

¿Qué queréis?

¿Puedes darme un helado de zanahoria

con salsa de chocolate, por favor?

Oh, oh. Por supuesto, pero primero dime algo muy importante.

¿Lo quieres en una tarrina, o en un cono?

Cono. Con orejas. Muy bien.

Oh. Um, um. Muy bien.

Um. Um, um.

Chocolate. Um. Um.

Aquí tienes. Oh, oh, oh.

Un helado de zanahoria con salsa de chocolate...

Ohhh. en un cono con orejas.

Oh. Gracias. Oh.

Uh, oh, oh. Qué rico. Um.

Bueno, ¿qué quieres tú, Flop?

Um, uno de tus pinchos de frutas por favor, Gilly.

Con salsa de chocolate Flop. Oh, sí. Ja, ja. Muy bien.

Un pincho de frutas con salsa de chocolate, marchando.

Um, um, ohhh. Oh. Aquí tienes.

Oh, fantástico.

Gracias, Gilly. De nada.

Bueno, Popsie, ya hemos termindo Hasta pronto. Oh

Adiós. Ja, ja. Gracias, Gilly. Hasta pronto.

Adiós, Popsie. Adiós, Bing.Adiós.

Adiós, Flop. Adiós, Popsie.

Oh. Oh, vaya.

¡Oh, mi helado!

Oh, no. ¿Puedes volver a ponerlo, Flop?

Oh. No puedo, Bing. Ouh.

Ahora se ha ensuciado en el suelo.

Oh. Mira. Oh, lo siento.

Oh, um. Um, Gilly se ha ido.

Y yo estaba deseando comerme mi helado. Um.

Estaba riquísimo. Oh.

Y ahora está sucio. Vamos.

Toma. ¿Puedes sujetarme esto, Bing? Oh, um.

Está goteando, Flop.

Oh, entonces dale un lametón.

Yo no tengo helado, Gilly se ha ido y yo no tengo nada.

Bueno, sigues teniendo tu cono.

Y parece que tienes un pincho de frutas. Ja, ja.

Um. Es tuyo, Flop.

¿Quieres compartirlo conmigo, Bing? Ahh.

¿Cuál es tu fruta favorita?

Me gusta mucho la banana.

Muy bien, toma. Un poco de banana.

Um, um, um, je. Banana.

Oh, ¿y un poco de melón?

Oh, um, um. ¿Está rico? Um. Muy rico. Gracias, Flop.

También me gusta mucho la piña. Ja, ja, toma. Por supuesto.

Es un bonito cono de frutas ahora.

Um, ah.Um. Um. Qué rico. Ummm. Um. Qué rico.

Ah. Um, um, um. Ummm.

Vi a Gilly, así que corrimos y corrimos,

y llegamos justo a tiempo.

Pero, entonces, mi helado se cayó

y se manchó todo en el suelo.

Y me puse triste. Ya no tenía helado.

Pero Flop me hizo un cono de frutas en su lugar,

y estaba, uuum, riquísimo.