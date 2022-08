Bing - Gato

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Hola, Bing. ¡Sulaaa!

Alguien tiene prisa. Niaooo. Oh.

Um, Bing.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

Gato.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing conoce a un nuevo amigo hoy.

Hop.

Hop. Hop.

Hop. Oh, Flop, es Arlo.

Mira.

Hola, Arlo. Hola, Arlo.

(El gato maúlla)

Miau. Um, um.

Está diciéndonos hola, Flop.

Sí, esta diciendo hola.

¿Dónde ha ido, Bing?

Está jugando al escondite. Aaah.

Arlo siempre juega al escondite. ¡Oh!

Hola, Arlo, ¿te estás escondiendo?

Miau...

¡Arlooo! Oh, ahí está.

Arlooo.

Le gusta que le acaricien, ¿verdad, Arlo?

(Maúlla) Dice que sí.

En efecto.

Arlooo, ¿dónde estás?

Podría estar en el banco, le gusta estar ahí.

Muy bien; vayamos a la vuelta de la esquina.

(Ríe): Está en el banco.

Te lo dije, Flop. Sí.

Sabes lo que le gusta a Arlo, Bing.

Le gusta dormir en el banco, y le encanta que le haga esto.

Mira.

Ajá, es evidente que le gusta eso; escucha.

Está ronroneando, está muy feliz.

Me parece que se ha dormido, Flop.

Oh, sí, es verdad. ¿Le dejamos dormir, Bing?

Ah, sí. Adiós, Arlo. Hasta pronto, Arlo.

Hop. Hop.

¡Mira, es Arlo! Um.

Estoy viendo su cola.

Pero Arlo sigue ahí.

Bueno, si no es la cola de Arlo, ¿de quién es entonces?

Ah..., oh, es un gato nuevo. Um.

Hola, gato nuevo.

Él también quiere jugar al escondite, Flop.

Oh, no lo encuentro, Flop. Oh.

Yo quería jugar.

Ya lo sé, pero ese gato todavía no te conoce.

A lo mejor cuando lo haga, jugará.

Ahí está.

Oh. Sí. Sí quiere jugar.

Muy bien. (Ríe): Gato.

Cuidado.

Recuerda... Uh, uh.

Este gato no te conoce. Oh. Oh.

Y tú no le conoces a él. Oh, oh. Se ha ido.

A lo mejor es un poco tímido, no todos los gatos son iguales.

¡Vamos, gato; seré tu amigooo!

¡Oh, gato!

Oh, Bing, no. Hola, gato.

Oh. ¿Estás bien, Bing?

Flop, me ha hecho "fuuu" ese gato.

Oh. Déjame ver.

¿Te ha arañado?

No, ha hecho "fuuu" como un tigre.

¿Por qué ha hecho eso? Yo estaba siendo su amigo.

Bueno, no te conoce, y tú no le conoces a él.

Así que a lo mejor solo tenía miedo. Pero Arlo nunca hace: "fuuu".

Ya, pero Arlo te conoce. ¡Bing!

Hola, Pando. Oh, vaya, ¿qué ocurre, Bing?

Un gato me ha asustado. Oh.

Oh, no, no ha sido Arlo, ¿verdad?

No, Arlo es mi amigo.

Era un gato nuevo, al que no conocíamos.

Oh, ¿y cómo era, Bing?

Como Arlo, pero con la cara blanca.

Oh, ese es Mitten. Oh.

Sí, Mitten.

De la casa de al lado.

Oh. Pues no me gusta ese gato.

A lo mejor hay algo que no sabes de Mitten, Bing.

Vamos, ven conmigo, Bing.

Oh, ¿vienes tú también, Flop? Por supuesto.

Hay que estar en silencio.

Oh, gatitos, Flop, gatitos. ¡Oh!

Son una monada.

Son las crías de Mitten.

Ella es su mamá.

Por supuesto. Mitten es una hembra, no un macho.

Oh, los gatitos de Mitten.

Mirad, todos son de colores diferentes.

Sí: hay uno marrón y otro gris.

Y otro naranja, ¡oh!

Hola Mitten.

Hola, gatitos de Mitten.

A lo mejor, por eso te bufó, Bing.

Estaba protegiendo a sus gatitos.

Y no todavía no sabía que tu actitud era amistosa.

Escucha, Flop. Está ronroneando, como Arlo.

Prrr, prrr.

Hola, vi a Arlo.

Y jugamos al escondite porque es mi amigo.

Y entonces, vi a una gata nueva: Mitten,

pero ella no me conocía: y tenía miedo y me hizo: "fuuu".

Y yo me asusté.

Entonces, Pando me enseñó a los gatitos de Mitten;

por eso no podía quedarse y ser mi amigo.

Pero a lo mejor Mitten y yo

podemos jugar un día al escondite también.