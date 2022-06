Bing - ¿Dónde está Flop?

Vamos Flop. Ya voy Bing.

¡Coco! Hola, Bing.

Hola Charlie.

Hola, Bing. Hola, Pando.

Je, je, je.

Hola, Bing. ¡Sula!

Alguien tiene prisa.

¡Yiaaaau!

Bing.

¿Estás bien Bing? Sí.

Está bien.

"¿Dónde está Flop?".

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing quiere zanahorias para almorzar hoy.

Veo, veo, una cosita...

de color...

rosa.

¡Un libro! No.

Eeeh... ¿una flor? No.

¡Oh, ya sé! Tu vestido. Sííí...

Me toca.

Veo, veo, una cosita que es de color...

naranja.

Lámpara. No.

Algo naranja... ¿Son zanahorias?

Boba, Sula, no puedo ver zanahorias. ¡Uuuu! me encantan las zanahorias.

¡Mmmm! a mí también. Ñam, ñam.

Quiero zanahorias para almorzar.

Flop...

¿Sí?

¿Podemos tomar zanahorias para almorzar?

Claro.

¡Ooooh! No hay zanahorias.

Pero me encantan las zanahorias con bagels Flop.

Tranquilo, Bing, no pasa nada.

Iré a la tienda de Padget a comprar algunas.

¡Oooh! Vamos a la tiende de Padget.

¡Oh! Quédate aquí Bing. Eeeh, vale.

Me quedo aquí con Sula, Flop. Vamos a jugar.

Está bien.

Amma se encargará de cuidaros. Por supuesto que sí.

No tardaré mucho. Hasta pronto.

Adiós Flop.

Ahora me toca a mí Bing.

Veo, veo...

Yo todavía veo algo naranja.

Vale... hm... ¿Te rindes Sula?

Vale. Es tu vestido otra vez.

Esa parte. ¡Oh, mi cinta!

Me toca.

Veo, veo, una cosita...

de color...

azul.

El cojín azul.

Oh, no es justo. Lo has adivinado muy pronto.

Veo, veo... Sula, ahora me toca a mí.

Mi turno ha durado muy poco Bing. No puedes jugar dos turnos seguidos.

Flop, Flop...

Flop ha ido a la tienda. Ah.

No tardará mucho.

Amma, en el veo, veo, ¿cómo son los turnos?

¿Sabéis qué?, creo que ahora es mi turno.

¡Sííí! ¡Sííí!

Esperaba que me invitarais a jugar. Le toca a Amma.

Bueno, veamos.

Veo, veo, una cosita...

de color...

marrón.

¿Silla? ¿Bagel?

No. Otra vez.

Ah, es Flop. ¿Dónde está Flop?

Sula se refiere a la foto de Flop, pero no.

El imán de piña. Muy bien, Sula.

Flop no está aquí.

¡Oh, Bing!

Ha ido a comprar las mejores zanahorias para ti

a la tienda de Padget. ¿Y volverá pronto?

Por supuesto que sí.

Y ahora ¿terminamos de poner la mesa?

Vale. Sí.

Yo me siento aquí. Sí, así es.

¿Y la taza del pingüino?

¿Y el plato de Hoppity Voosh?

Siempre los uso.

¡Oh, lo siento, Bing!

No sabía que usabas siempre los mismos.

Flop lo sabe. Es cierto, claro que sí.

Vamos a jugar a que vemos a Flop. Sí, a lo mejor ya está en la puerta.

Creo que puedo verle desde aquí.

¡Oh, cuidado Bing! ¡Aauuuh!

¡Oh, venga, ya! ¡Duele!

¡Oh, pobre Bing!

¡Oh, Bing! tu pobre dedito se ha llevado un buen golpe.

Necesitas un abrazo de Amma. Quiero un abrazo de Flop.

Ya lo sé, Bing.

¿Por qué no llamamos a Flop y así puedes contarle lo de tu pupa?

Sííí. Y yo te traeré a Hoppity Voosh.

Hola, soy Flop, ahora no estoy.

¡Ooooh!

Por favor, deja un mensaje después de la señal.

Pitido

Flop, soy Bing, me he hecho pupa en el dedo.

¿Dónde estás Flop?

¿Dónde está Amma?

He encontrado el teléfono de Flop y hacía, bla, bla, bla, bla...

Por eso no contestaba.

Se dejó el teléfono aquí.

¡Quiero que venga Flop! ¡Oooh, Bing!

Flop está en la tienda

y está comprando un montón de zanahorias deliciosas.

Sí, zanahorias deliciosas y crujientes.

¿Crees que la bolsa de la compra de Flop ya estará llena?

A lo mejor.

Podemos jugar a comprar zanahorias. Vale.

¿Puedo hacer de Padget? Buena idea, Sula.

Y Bing,

¿qué te parece si haces de Flop en la tienda de Padget?

Flop en la tienda. Flop en la tienda de Padget.

Muy bien.

Hola, Flop. ¿Quieres zanahorias?

Sí, por favor, Padget, muchas, por favor.

Aquí tienes, un par de ellas más. ¿Cuánto cuestan estas zanahorias?

Oh, 25 euros por favor. Gracias, Padget. Aquí tienes.

Adiós, Padget. Adiós, Flop.

¿Adiós?

(Todos) ¡Flop!

Hola.

Qué recibimiento.

Te echaba de menos. Me he hecho pupa en el dedo.

Y tenía muchas ganas de que volvieras.

Ya he vuelto y... tus zanahorias.

Oh, oh, ¡zanahorias!

¡Deliciosamente ricas!

Hola, yo quería zanahorias para almorzar,

así que Flop salió a comprar unas pocas

y yo me quedé a jugar con Sula.

Entonces la tapa del buzón me pilló el dedo, ¡oooh!

Y Flop no estaba aquí para curarme y yo me puse triste.

Mientras, jugamos a hacer la compra y fue muy diver.

Y entonces, ¿sabéis qué?

Flop volvió a casa tal como dijo.