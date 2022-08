Bing - Atrapado

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco.

Hola, Bing. Hola, Charlie.

Je, je. Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi.

Hola, Bing. Hola, Pando.

Hola, Pando. Ah, ah.

Hola, Bing. Sula.

Ohhh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa. Niaooooo. Oh.

Um, Bing.

Oh, oh. ¿Estás bien, Bing?

Sí. Está bien.

TODOS(Gestos) INSERTOBing.

Atrapado.

A la vuelta de la esquina,

no lejos de donde estoy,

Bing va a trepar a los árboles hoy.

Ji, ji... Wiiii... Je, je... Vamos, Sula.

Más rápido, Bing. Je, je, ja... Wiii...

Más rápido. Wiii... Mírame, Amma.

Ah... Ji, ji... Wiii, iii, iii...

Ho... Vamos a trepar al Árbol Tumbado.

Ah, espérame, Bing.

Eh, eh... Je, je... Je... Um, um, um... Oh...

Ah, umf... Oh, gracias, Flop.

Ah, ja, ja... Oh, umf, ah...

Oh, ho... Miradme.

Oh, ja... Mírate. Hi, ji, ji, ji...

Soy el rey del castillo.Ji, ji, ji...

Yo también puedo hacerlo. Umf, urrp, nnn...

Ohh, ohh, ohh... No puedo subir.

Por ahí no, Sula. ¿Eh?

Por aquí. Vale.

Tienes que encontrar un sitio para apoyar para la mano.

¿Dónde?

Mira... ¿Lo ves? Esa rama de ahí.

Oh, vale.

Uoh... Umf...

Y ahora el otro sitio, para el pie.

¿Cuál? Oh...

Ah, uh... Sí.

Sí. Er, oh... Hay un sitio para apoyar el pie.

Sí. Síii...

Vaya... Um...

Mírate, Sula. Oh...

Has trepado.

Oh, ah... Ja, ja... Soy la reina del castillo.

Ja, ja... Je, je, je, je... Um, um, um, um...

Sí, ya lo creo. Hi, ji, ji, ji...

Vamos, Sula.

Oh... Oh, se tambalea.

Puedes hacerlo.

Así. Ah... Umf... Ah..

Ah, ja, ja, ja... Bing, caminas como un gusano.

Ja, ja... Gusano. Ah, ja, ja... Gusano.

Um... Ah, je... Hi, ji, ji, ji...

Je, je, je... Hi, ji, ji, ji...

Je, je, je... Ja, ja, ja...

Uhh... Mirad lo que he encontrado.

Hi, ji, ji, ji... Je, je, je... Ja,ja...

Dos gusanitos risueños en un Árbol Tumbado.

Hi, ji, ji, ji, ji, ji... Um, um, um...

Muy bien. Decid “gusano”.

Je, je, je, je... Gusano. Gusano.

Ja, ja, ja, ja...

Hi, ji, ji, ji... Hi, ji... Um, um, um. Je, je, je. Ja, ja. Sí.

Ahora vamos a trepar al “Árbol Balancín”. Síi...

Umf... Err...

Um, um, um... ..Bing. No puedo bajar.

Oh... Oh, vale.

Tienes que ponerte boca abajo otra vez... Um...

Y deslizarte.

Er, oh... Tengo un asidero. Umf...

Ahora busca un apoyo para el pie. Umf...

Uhh... Oh, oh... Ohh... Uhh...

Tienes que bajar más hasta apoyarte, Sula. Oh, oh...

Está más abajo. Tantea para buscarlo, Sula.

Umf, umf... Sí, un poco más.

Sí, lo encontré. Ah, ha, ha, ha...

Muy bien, Sula. Uhh... Ooh... Um, um...

Al Árbol Balancín. Sí...

Hi, ji, ji, ji...Vamos, Bing. Um, um, um...

¿Quién tiene hambre? Oh... Oh...

Tenemos un festín digno de gusanos. Err...

¿Um? Hi, ji, ji, ji...

¿Podemos subirnos al Árbol Balancín primero, Amma?

Sólo un ratito.

Um, um... Está bien. Bieeeen...

Bieeeen... Vamos, Bing. Je, je... Umf... Je, je...

Um, um, um... Boing...

Um, um, um... Boing... He, je, je... Boing...

Boing... Boing... Boing... Boing...

Boing... Je... Hi, ji, ji, ji...

Vamos, Sula.

Oohh... Umf... Eso es, Sula.

Ah... Hi, ji, ji, ji...Ah... He trepado al Árbol Balancín.

Um, um, um... Um, um... He, je, je, je...

Uop, ha... Te he enseñado a trepar.

Ah... Ah... ¿Estáis listos? Síiii... Vamos a hacerlo...

Sí... Je, je... Ji... Entonces...

Hi, ji, ji, ji... A rebotar.

Síiii... Je, je... Boing...

He, je, je... He, je... Ja, ja, ja, ja... Ja...

Boing... Boing... Boing...

Boing... Boing...

Más boing, Flop. Ej, je, je, ah...

Necesitamos un poco de ayuda. He, je, je, je...

Oh, Amma... ¿Nos haces rebotar más alto?

Por supuesto.

Oh, jo, jo... Sujetaos bien.

Ji, ji... Muy bien.

Hi, ji, ji, ji...Hi, ji, ji, ji...

Boing... Boing...

Boing... Boing... Boing... Boing...

Je, je, je, je, je... Hi, ji, ji, ji...Hi, ji, ji,

Vamos, Sula...

Up... Ja, ja, ja... Sí... Wiii... Wiii...

Uuohhh... Hi, ji, ji, ji...Eh, je...

Ah, ja, ja, ja... Oh, quiero trepar más arriba.

Ohh... ¿Puedo, Flop?

Hop... Hasta la Rama Asiento. Ahí...

Sí... Uhhh...

Claro, Bing. No es muy alto.

Súbete. Yo estaré aquí.

Vamos, Sula. Ah, ji, ji... Yo me quedo aquí.

Me gusta más rebotar. Vale.

Boing... Boing... Boing... Je, je...

Um, um, um, um, um, um... Umf, ohh, umf, umf...

Arriba, vamos, Bing. Ohh...

Guau... Eso es, Bing. Sí.

Ja, ja... Miradme.

Uhhh... Estoy en la Rama Asiento.

Síii... Je, je, je... Ja, ja, ja..

Bieeen... Biiiinng... Ji, ji...

Um, um, je, je, je... Di “gusanito”.

Ja, ja, ja... Gusanito.

Hi, ji, ji, ji... Gusanito...

Oh, veo hojas y más hojas...

Ooohh... Y cielo.

Oh... Oh... Mira, Sula. Una ardilla.

Oh.... Sí.

Um, um, um... Hola, señora ardilla.

Ha subido más alto. Uhhh... Está recogiendo sus bellotas

Debe de tener hambre. Um, um, um... Um, um, um...

Oh, yo también tengo hambre.

Bueno, tengo unos bagels de zanahoria...

Um, um, um...Um, um...Um... ...y chocolate caliente listos

para cuando tú quieras. Oh, jo, jo, jo... Ñam, ñam...

..Oh, yo también voy. Ji, ji... Eh, ih, ah... Ohh...

Ooh... ¿Estás bien, Bing? Oh... Ah...

Ah... ¿Dónde está el apoyo para el pie?

Oh... Con cuidado.

Umf... Ohh.. Estoy atrapado.

Tranquilo, Bing.

Lo sé, Bing. Ohh... Estoy aquí.

Ohh... No puedo bajar. No pasa nada, Bing.

No pasa nada, Bing. Sí.

Tómatelo con calma. Ohh...

Bajarás en un periquete. No sé cómo bajar.

Sólo necesitas un poco de ayuda.

Yo puedo ayudar.

Ah... Tienes que darte la vuelta, Bing.

Ponte bocabajo. Oh...

Buena idea, Sula. Umf, oh, oh...

Sí... Oh... Aw, no me gusta.

Oh... Estás bien, Bing. No veo.

Yo sí veo, Bing.

Veo un apoyo para el pie.

Oh, sí. Ah, ja, ja...

¿Dónde? Un poco más abajo.

Otro pie, Bing. Sí...

Un poquito más. Eso es, ya casi.

Umf, ya lo tengo. Ah...

Ja, ja... Eso es. Uhh, uh...

Ah... Muy bien, pequeño Bing. Ah...

Y ahora haz de gusanito marcha atrás.

Oh, ah... Sí... Uh, ah...

Síiii... Lo conseguí. Sí...

Je, je... Hi, ji, ji, ji...

Fantástico, pequeño Bing. Ji, ji, ji, ji, ji...

He enseñado a Bing a bajar. Ji, ji...

Y fantástico tú también, Sula.

Vamos, pequeños gusanitos. A comer.

Oh... Ñam, ñam... Oh... Ñam, Ñam...

Ja, ja, ja, ja, ja... Sí...

Me muero de hambre. Ja, ja, ja...

Oh, chocolate caliente. Y bagels de zanahoria. Qué rico.

Je, je, je... Trepé al Árbol Tumbado.

Y ayudé a Sula a trepar también.

Lugo trepamos al Árbol Balancín.

Y hasta Flop hizo: Boing... Boing...

Después trepé incluso más alto,

hasta la Rama Asiento.

Fue muy emocionante.

Pero entonces, me quedé atrapado.

Y no sabía cómo bajar.

Pero Sula me enseñó el apoyo del pie.

Si os quedáis atrapados, necesitáis un poco de ayuda.

Y entonces podréis bajar vosotros solos.

Trepar a los árboles es algo muy Bing.