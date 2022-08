Bing - Mío

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Hola, Bing.

Sula.

Alguien tiene prisa.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing ha estado en la playa hoy.

Oh, ha sido genial,...

Ha sido increíble. ...¿verdad, Pando?

¿Podremos ir otra vez? Mira.

Ja, ja, ja. Adiós, autobús.

Adiós, autobús.

Me encanta la playa.

A mí también.

¿Volvemos otro día?

Oh, por favor,...

...sí, por favor.

Adiós, Bing.

Pando. Um, um. No puedes irte a casa todavía.

Te dejaste a Bullabaloo en mi casa.

Oh, Bullabaloo.

Oh, sí, necesitas a Bullabaloo, es casi la hora de ir a dormir.

Bullabaloo.

Bullabaloo. Bullabaloo. Bullabaloo.

¿Estás aquí? ¿Dónde estás?

Vamos allá. Oh, aquí estás, um.

Vamos a enseñarle a Bullabaloo lo que hemos encontrado.

Sí. Um, um. Je, je. Ja, ja. Um, um, um.

Oh, um, um. Oh, mira, Pando. Oh, mis conchas.

¿Te apetece tomar un té, Padget?

Um, gracias, Flop.

Oh, me gusta esta.

Esta es la que me gusta más mejor.

Yo la encontré. Es mía.

Puedes quedarte con esta. Es como una zanahoria. Je, je.

Concha de zanahoria, ñam, ñam, ñam, ñam,...

Ji, ji, ji.

Una para mí.

Una para ti. Una para ti.

Una para mí. Y una para mí.

Una para ti.

Y una para mí.

Flop, ven a ver esto.

Me ha tocado esta concha con rayas.

-Son preciosas.

Oh, huele igual que la playa.

Ummm. Ummm.

A lo mejor podemos oír el mar también.

Um, bobo Flop.

El mar no está aquí. Um, um. Ahhhh.

Escucha.

Oh. Puedo oír el mar. Iuhhhh. Ahhh.

Oh. ¿Puedo escuchar, Flop? Claro.

...yo también lo oigo. Escucha.

Sí.

Oh. Ohhhh.

Oh, Pando, ¿estás cansado?

-No.

Vamos a jugar al escondite.

Sí.

Pero es casi la hora de ir a dormir.

Oh, solo una vez.

Solo una vez entonces.

Yo me escondo. Yo la ligo.

...dos, tres, cuatro.

Ja, ja, ja. Cinco.

Seis.

Siete.

Ocho, nueve, diez. Allá voy. Estés listo o no.

...es muy bueno escondiéndose, Bing.

¿Está ahí?

Ya lo sé. Um, um. Aquí. Vale.

No. Oh, no está ahí. Flop.

No encuentro a Pando por ningún sitio.

¿Quieres que te ayude a buscar? Ohhhh, sí, por favor.

Bueno, ¿miramos arriba, Bing?

¿Dónde crees que está?

Um, en mi habitación. Muy bien.

La concha de Pando. Mira, Flop.

Pando se a escondido en mi cama.

Me parece que no está escondido, Bing.

Mira. Flop, está dormido.

Dut, dut, dut. En mi cama. Despierta,...

Shhh. Pando.

Shhh, Bing.

Oh, oh. Qué buen sitio para esconderse.

No está escondido. Está durmiendo.

En mi cama.

¿Puedes hacer que se levante, Flop?

Si te quedaras dormido, ¿te gustaría que te despertara?

Noooo. No. Pero, ¿qué va a pasar conmigo, Flop?

¿Dónde voy a dormir?

En tu cama. El lo bastante grande para los dos.

Podéis hacer una fiesta de pijamas. Sí.

Escucha, ¿por qué no compartís Pando y tú tu cama?

Pero Pando no tiene su pijama.

No, estaba demasiado cansado. Sí.

Oh, ¿puedo dormir sin mi pijama?

Desde luego.

Necesito hacer pipí.

Buena idea. Cepíllate los dientes también.

Vamos.

Es divertido de esta forma, Flop.

Aquí la tienes.

¿Puedes ponerla al lado de Pando? Por favor, Flop.

Claro.

Para que pueda oír el mar, ohhhh, por la mañana.

Oh, le gustará.

Fantástico, pequeño Bing. Toma.

Um, Hoppity. Buenas noches, Bing.

Dulces sueños.

Ohhh, buenas noches, Flop.

Buenas noches, Bing.

Buenas noches, Padget. Hasta mañana, Pando.

Pando y yo fuimos a la playa.

Nos repartimos nuestras conchas

y a mí me tocó una que parecía una zanahoria.

A Pando le tocó una con rayas, y suena como el mar.

Luego, jugamos al escondite, y Pando se escondió arriba,

y se quedó dormido en mi cama.

Y a mí no me gustó.

Porque es mi cama, y no la cama de Pando.

Pero Padget dijo que podíamos hacer una fiesta de pijamas, um, um, um.