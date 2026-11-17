La selección española sub-21 cierra el último parón internacional de 2026 con un empate sin goles ante Albania. La Rojita, que venía de imponerse a Japón (2-0) el pasado viernes, no pudo prolongar su buena dinámica y se marchó sin premio de un encuentro en el que llevó la iniciativa durante buena parte del tiempo, pero se encontró con una defensa muy firme.

El equipo de David Gordo tuvo ocasiones para llevarse la victoria, especialmente en una segunda mitad en la que apretó hasta el último minuto. Marc Bernal se topó con el larguero y Pablo García estuvo cerca de romper el empate en el tramo final, pero Taho evitó el tanto con una intervención de mucho mérito. Albania también tuvo sus opciones, aunque Manu González respondió igualmente bajo palos.

España lleva la iniciativa

La Rojita salió con intención de hacerse con el control y pronto comenzó a acumular llegadas. Rodrigo Mendoza avisó en el 5' con un disparo que se marchó por muy poco, y Ángel Alarcón tuvo otra oportunidad clara dos minutos después, tras una buena recuperación de Bernal.

España fue ganando terreno y encerró poco a poco a su rival, que se defendía con orden y trataba de aprovechar cualquier opción para salir al contragolpe.

¡Avisa Albania!



Falta de entendimiento entre Marc Bernal, Jon Martín y Manu González que acaba con un 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙙𝙤́𝙣 de nuestro guardameta.



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Albania también encontró momentos para inquietar a la selección española. En el 13', Rashica estuvo cerca de adelantar a los locales después de una falta de entendimiento entre Bernal, Martín y González, pero el guardameta español salvó la ocasión con una gran parada. Alarcón volvió a probar fortuna desde la frontal en el 31', aunque Simoni respondió en dos tiempos.

El larguero de Bernal

España regresó del vestuario con la misma intención de buscar el gol. Espí estuvo cerca de marcar nada más comenzar el segundo tiempo, pero el guardameta y la defensa albanesa consiguieron despejar el balón. El delantero del Real Madrid volvió a disponer de una buena oportunidad en el 68', esta vez con un cabezazo que se marchó por encima del larguero.

¡Se le va por poco a Carlos Espí!



España, con una marcha más en esta segunda parte, está rozando el gol.



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Entre medias, David Gordo había movido el banquillo con la entrada de Pablo García e Iker Bravo.

La ocasión más clara llegó en el 72'. Marc Bernal aprovechó un rechace dentro del área y conectó un disparo que terminó estrellándose en el larguero. La Rojita insistía y Albania resistía cada vez más cerca de su área.

🪵 ¡Marc Bernal se topa con la madera!



La @SEFutbol, totalmente volcada en el área de Albania



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Gordo introdujo más cambios para dar aire al equipo y España siguió buscando espacios, aunque le faltó precisión en los metros finales para transformar el dominio en goles.

Taho frena a Pablo García y sella el empate

Con el partido entrando en su recta final, España volcó sus esfuerzos en encontrar el tanto de la victoria. Iker Bravo estuvo cerca de aprovechar un rechace en el área en el 83', pero no consiguió rematar con acierto. La selección española no dejó de intentarlo y encontró en Pablo García una de sus últimas vías para romper el muro albanés.

En el 87', el extremo del Racing conectó un remate de cabeza que parecía destinado a acabar en gol, pero Taho respondió con una mano providencial. El guardameta, que había entrado tras el descanso, volvió a intervenir con seguridad en los últimos compases y mantuvo el 0-0 hasta el pitido final.

😱 ¡La que ha sacado Simoni!



Remate abajo de @10Pablogarciia que saca el portero albano.



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España se despide así del curso 2026 desde el Arena Kombëtare de Tirana con un empate ante Albania, la anfitriona del próximo Europeo de 2027, después de haber vencido a Japón en el primero de los dos amistosos de esta ventana.